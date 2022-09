El debat de política general posarà novament a prova la majoria del 52%

Setmana clau al Parlament, on es podria decidir el futur de la legislatura. ERC i JxCAT, socis de Govern, arriben enrocats en les seves posicions de cara el debat de política general que arrenca aquest dimarts i s’allarga fins divendres, amb la pausa de dos dies (dimecres i dijous) pel judici a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant al Tribunal Suprem. Sigui com sigui, hi ha poc marge per sostenir la debilitada unitat de l’independentisme i la majoria del 52%.

Mentre ERC arriba amb la seva aposta ferma pel diàleg amb el govern espanyol i per ampliar complicitats amb altres partits com els Comuns, Junts hi arriba en clau interna, amb els tres punts del pacte de Govern que considera que no s’estan complint. La proposta inicial de legislatura del president Pere Aragonès era crear un govern de “Via Àmplia” incloent-hi els Comuns i la CUP, a més de Junts.

Propostes de resolució sense pactar

Però en quin punt de les relacions entre ERC i Junts s’arriba al debat? Tal com ha pogut saber El Món, tant Junts com ERC tenen fins a 20 Propostes de Resolució pactades o en negociacions avançades. Sobretot, en l’àmbit sectorial. En canvi, hi ha fins a deu propostes de resolució, basades en la qüestió nacional, que s’estan negociant i que generen tensió entre els dos partits. Ara bé, no s’espera que del debat se’n derivi un trencament entre els socis, com a mínim a curt termini.

D’entrada, el president Pere Aragonès portarà al ple una proposta que basarà en una “proposta àmplia per l’autodeterminació” i “apel·lant a tots els demòcrates”. Ara per ara, manca concreció sobre la proposta del president i hi ha l’interrogant de si l’apel·lació anirà també dirigida al PSC. Els republicans no volen sentir a parlar d’unilateralitats i referèndums sense pactes, i rebutgen frontalment la proposta de l’ANC de declarar la independència el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola de la UE. La proposta d’Aragonès s’està negociant amb Junts i amb els altres grups parlamentaris, i serà la el pal de paller del discurs inicial del president Aragonès, juntament amb les mesures per combatre la inflació.

La suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament també marcarà aquest debat i la dialèctica entre ERC i Junts ACN

ERC també portarà diverses propostes per combatre la inflació, lluitar contra la centralització d’impostos de l’Estat i els cants de sirena des d’Andalusia dirigides a les empreses catalanes, després d’haver eliminat l’impost de patrimoni. La portaveu dels republicans va anunciar, juntament amb el diputat Josep Maria Jové, que proposarien al debat la competència de la recaptació de l’IRPF, dels nous impostos a la banca i a les energètiques i reivindicarien el model fiscal català, així com els imposts de patrimoni i successions.

Junts i l’acord d’investidura

Mentrestant, Junts per Catalunya es mostrarà fidel a les seves tres reclamacions de l’acord de Govern en aquest debat. La primera, un espai estratègic independentista; la segona, unitat d’acció al Congrés espanyol; i la tercera, que formin part de la taula de diàleg i s’hi vagi a parlar d’amnistia i autodeterminació. El partit que lideren Turull i Borràs està unit en aquesta conjuntura, tot i que hi ha la possibilitat que abandonin la Generalitat si ERC no cedeix i compleix l’acord entre Junts i ERC. En aquest sentit, dins de Junts hi ha diverses veus i ànimes. Mentre el conseller Giró i la consellera Victòria Alsina aposten per seguir a l’executiu, el sector de Borràs és més favorable a abandonar-lo si ERC no cedeix.

La continuïtat, o no, es decidirà en una consulta interna a les bases de Junts després del debat de política general. Vet aquí la importància del debat, que decidirà el futur del Govern. D’entrada, hi ha alguns indicis de quina ànima acabarà imposant-se. I és que el sector de Turull ha arrasat a les eleccions internes del partit, a les ideològiques, de vegueria i comarcals.

El PSC mirant des de fora les baralles

Entre baralla i baralla al Govern, hi ha el PSC esperant el seu moment i ocupant part de l’espai central de la política catalana. Els socialistes estan fora del ring mirant com es desgasten els dos socis del Govern i estenent la mà en moments determinats, ja sigui per aprovar els pressupostos o tirar endavant la nova llei del català a les escoles. El PSC també ha anunciat que portaria fins a 15 propostes de resolució que afecten per “solucionar els problemes del a ciutadania” i algunes aniran destinades a la gestió forestal i a la llei de patrimoni cultural.

La CUP es vol “menjar” els rics

D’altra banda, els Comuns, que ja vam permetre aprovar els pressupostos al Govern davant la negativa de la CUP, també esperen el seu moment. Tot i el discurs d’Aragonès de tenir com a socis prioritaris la CUP i els Comuns, a l’hora de la veritat, són els segons qui podrien tenir la paella pel mànec. Els Comuns tindran com a eix fonamental l’energia verda per fomentar la transició ecològica i no reduir cap dels impostos que té la Generalitat. També tractaran com afrontar la inflació, com encarar la crisi energètica i l’encariment de la llum, aixó com potenciar Catalunya davant un Govern que consideren “paralitzat”. I mentrestant, esperar el seu torn si es produís un trencament de les relacions entre ERC i Junts.

La CUP, contra els rics

Els anticapitalistes han iniciat la campanya “Comencem per algun lloc. Mengem-nos els rics”, basada en la denúncia dels grans capitals i corporacions i en l’aposta per la renda bàsica, el control de preus, nacionalització de subministraments i l’impost pel futur.

Els grups de la dreta i extrema dreta (PP, Cs i Vox) seguiran la seva ofensiva contra el català a les escoles i es mostren molt crítics amb les picabaralles del Govern i la taula de diàleg. També tenen com a objectiu la reducció i eliminació d’impostos, com poden ser el de successions i el de patrimoni. Alhora, posaran l’accent en la “inseguretat” que viu Catalunya i plantejaran la creació d’un telèfon d’atenció urgent contra l’ocupació.

La fórmula del debat (començarà a les 11:30h) canviarà enguany, i és que si abans el president només feia una resposta generalitzada a totes les intervencions dels grups parlamentaris, ara serà a través d’un cara a cara, que és la mateixa fórmula que s’utilitza ala Congrés dels Diputats. A més, serà un debat de política general excepcional. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, que seguirà el debat des de la tribuna de convidats, va ser suspesa per la Mesa a finals de juliol i qui conduirà els plens serà la vicepresidenta i exconsellera de Salut Alba Vergés, que ha assumit les funcions de presidenta. Un altre focus de tensió assegurat.