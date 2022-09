Els turullistes s’imposen en totes les eleccions internes de Junts

El sector de Jordi Turull s’ha imposat a totes les eleccions internes de Junts per Catalunya. Aquest dimarts i dimecres s’havien d’escollir les direccions de diverses vegueries, comarques i corrents ideològics. Així doncs, el sector Turull guanya força en l’aparell del partit, mentre els borrasistes perden musculatura interna.

El sector turullista s’imposa als tres corrents de Junts

Una de les grans victòries del sector de Jordi Turull és que s’han imposat en les eleccions al corrent socialdemòcrata, fins ara en mans dels borrassistes i sota el lideratge de la diputada al Parlament i membre de l’executiva nacional Cristina Casol. En aquest sector, concretament, l’exalcaldessa de Sant Cugat del Vallés Carmela Fortuny i l’exsecretari general de Junts Jordi Sànchez, s’han imposat (50%) a la llista de l’entorn de Laura Borràs, liderada per Francesc Solà (40,38%) on també hi havia Casol.

D’altra banda, Lali Biosca s’ha imposat al corrent d’Esquerres (50%) a Oriol Izquierdo. En aquest cas, fins ara hi havia com a presidenta la secretària de la Mesa del Parlament Aurora Madaula, molt pròxima a Borràs, mentre que Lali Biosca,la guanyadora actual, és pròxima a Turull. Pel que fa al corrent liberal, la llista de l’exconseller d’Empresa era l’única que s’hi presentava, i per tant, ha esdevingut guanyador automàticament. Per tant, el sector turullista ha assolit la direcció dels tres corrents, quan abans només en dirigia un.

Les tres vegueries en disputa, controlades per turullistes, amb l’assoliment del Penedès

Les eleccions també es centraven en les vegueries. Els estatuts de Junts per Catalunya consideren Barcelona ciutat com a una única vegueria. En aquest cas, el regidor Joan Rodríguez, molt pròxim a l’exalcalde barceloní Xavier Tries, s’ha imposat amb eñ 69,05% dels vots, per contra dels 27,86%.

La vegueria on els resultats han estat més disputats ha estat la del Penedès. Fins ara era un dels territoris amb més presència dels borrasistes, i sota el lideratge de la diputada al Parlament i regidora de Vilobó Ester Vallés, pròxima a Borràs. Així doncs, Xavier Vidiella, pròxim a Turull, de Sant Sadurní d’Anoia i exconvergent, s’imposa al regidor de Cubelles, Robert Monzonis, amb un resultat ajustadíssim: 47,48%, contra els 45,6%. A les Terres de l’Ebre, la candidatura d’Anabel Marcos s’ha imposat a la de Caritat Garcia per un contundent resultat de 72,85%, contra el 16,56%.

Set comarques disputades

A l’Anoia, la responsable d’organització d’Igualada, Sandra de la Iglesia, s’ha imposat a Xènia Guàrdia per un resultat de 60,19%. A l’Alt Penedès, Sebastià Moya s’ha imposat a Jordi Planas (66,67% vs 33,33%). Al Baix Ebre Marta Fulcho (57,58%) ha guanyat a Anna Ribes (38,24%), mentre que al Baix Penedès el regidor del Vendrell Josep Maria Llasat s’ha imposat a Sergi Senpu per un resultat de 52,17%, enfront els 47,83%. Al Berguedà, Montserrat Ribera (57,58%) ha guanyat a Pep Llamas (42,42%), mentre que a la Cerdanya s’ha imposat Glòria Rigola (53,16% vs 46,84%). Finalment, al Maresme, l’històric dirigent Carles Bosch s’ha imposat a Montserrat Viñas per un resultat de 73,68%, contra un 22,18%.

Amb aquests resultats, els equilibris interns queden marcats i decantats cap el sector de Jordi Turull, en unes eleccions que s’haurien d’haver celebrat la setmana passada, però diversos problemes informàtics ho van impedir.