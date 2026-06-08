Paula Nuero, pedagoga experta en TDAH: «El més fonamental de qualsevol tractament és que el pacient sigui funcional»

La idea tradicional de pau s’està quedant obsoleta i els mapes que consultem a diari ens estan enganyant per complet. Vivim obsessionats amb l’absència de conflictes armats als telenotícies mentre ignorem la violència silenciosa que destrueix les nostres societats des de dins.
Els governs actuals s’esforcen per presentar estadístiques de seguretat impecables i discursos oficials carregats d’optimisme institucional. Tanmateix, la tensió social creix als carrers, la desigualtat es normalitza i la desconfiança ciutadana assoleix màxims històrics a tot el món.
(Sí, a nosaltres també ens alarma veure com es deteriora la convivència mentre els líders polítics miren cap a un altre costat). El vertader drama de la nostra època no és només on esclaten les bombes, sinó com es desmorona el benestar quotidià de la gent comuna.
Existeix un error generalitzat en mesurar l’estabilitat d’un país basant-se únicament en la despesa militar o en el nombre de tractats signats. Aquesta visió tan reduïda de la realitat impedeix veure els factors interns que realment determinen si una societat és segura o està a punt de fallir.
La prestigiosa pedagoga i especialista en relacions internacionals Manuela Mesa acaba de posar sobre la taula una investigació que canvia les regles del joc. Ha desenvolupat un nou enfocament metodològic capaç de mesurar la pau positiva a través d’indicadors humans i socials d’alta precisió.
No estem parlant d’una utopia filosòfica abstracta ni de manifests pacifistes desconnectats de la cruda realitat global. Es tracta d’un sistema d’avaluació científica rigorosa que analitza la qualitat democràtica, la justícia social i l’accés real als drets fonamentals.
La trampa de la seguretat punitiva i el control social
La gran revelació d’aquest nou indicador destrueix per complet el discurs polític de la mà dura i la hipervigilància estatal. Els dades demostren de manera contundent que la llei més forta acaba perjudicant la gran majoria de la població civil.
Quan un Estat respon davant les crisis augmentant la repressió o limitant les llibertats civils en nom de la seguretat col·lectiva, genera l’efecte contrari. Aquest tipus de polítiques reactives només aconsegueixen cronificar la violència estructural i augmentar la fractura social a mitjà termini.
Heu de saber que les mesures de control extrem se solen aplicar de forma desproporcionada sobre els col·lectius més vulnerables de la societat. Això transforma les lleis de protecció en eines d’exclusió massiva que minen la cohesió social indispensable per a la convivència.
Apostar de forma exclusiva per la seguretat militaritzada és un pegat temporal que no soluciona les causes profundes de la criminalitat ni de l’exclusió. Construir societats verdaderament pacífiques exigeix invertir en serveis públics essencials, educació de qualitat i mecanismes de mediació comunitària eficients.
L’estudi liderat per Mesa confirma que els països amb menors índexs de delinqüència no són els que tenen les presons més plenes. Són aquells que implementen polítiques de prevenció efectives i garanteixen un repartiment equitatiu dels recursos econòmics disponibles.
Els tres pilars ocults que sostenen la pau real
Per construir una estabilitat duradora no n’hi ha prou amb desarmar els grups violents o signar acords de pau en despatxos oficials. L’èxit d’aquest mètode alternatiu es basa en tres eixos humans que la política tradicional sol passar de llarg de forma sistemàtica.
El primer pilar fonamental és l’equitat de gènere, mesurada no com una quota política sinó com la seguretat real de les dones en l’espai públic i privat. Les investigacions demostren que les societats amb major violència cap a les dones són també les més propenses a patir conflictes civils greus.
La segona variable determinant és la sostenibilitat ecològica i la gestió justa dels recursos naturals compartits per la comunitat. L’escassetat d’aigua o la degradació de les terres de cultiu actuen com a multiplicadors de la tensió, provocant migracions forçoses i disputes territorials inevitables.
El tercer factor clau és la qualitat del teixit associatiu i la capacitat de la ciutadania per organitzar-se de manera autònoma i pacífica. Un teixit social fort funciona com un amortidor natural davant les crisis econòmiques i evita la polarització extrema promoguda pel populisme polític.
Sabies que la percepció de la por en els entorns urbans influeix directament en el rendiment escolar dels nens i en la salut mental dels adults? Els entorns que fomenten l’aïllament individual destrueixen la confiança comunitària i acceleren el deteriorament dels barris.
La educació per a la pau ha deixat de ser una activitat extraescolar voluntària per convertir-se en una competència estratègica de supervivència democràtica. En un món saturat de desinformació interessada, aprendre a gestionar el conflicte mitjançant el diàleg és l’eina de defensa més potent que posseïm.
El perill invisible de normalitzar la intolerància diària
La pior decisió que podem prendre avui mateix com a ciutadans és mirar cap a un altre costat davant els petits discursos d’odi quotidians. La violència social no apareix de la nit al dia, es cultiva lentament a través del menyspreu al diferent i la falta d’empatia institucional.
La indiferència davant les desigualtats extremes consolida un model de societat hostil on la llei del més fort s’imposa de forma natural. La finestra d’oportunitat per revertir aquesta deriva de crispació s’estreny amb cada dret social que permetem que es desmantelli.
(Creu-nos, la seguretat dels teus fills en el futur depèn molt més de l’escola del barri que del nombre de càmeres de vigilància de la cantonada). No es tracta únicament d’evitar conflictes internacionals llunyans, sino d’assegurar un entorn local on la convivència sigui un valor compartit per tots.
La pedagogia moderna ja ha demostrat que les societats més segures són aquelles que cuiden els seus membres en lloc de sospitar sistemàticament d’ells. El poder de canviar el rumb de les nostres comunitats no està en els pressupostos de defensa, sinó en les decisions pressupostàries del dia a dia.
Al cap i a la fi, els tractats internacionals només són papers mullats si no es tradueixen en una millora real de les condicions de vida de la gent comuna. L’esforç que invertim avui a enfortir la justícia social és l’única garantia real per assegurar un futur lliure de violència.
Vas a continuar pensant que la pau és un assumpte que només competeix els militars o començaràs a exigir lleis que protegeixin de veritat la majoria?