El castell francès que va amagar els tresors del Louvre: el seu secret més ben guardat de la Segona Guerra Mundial

Imagines un tresor. Quelcom de valor incalculable. Ara, pensa en la situació més perillosa imaginable per a aquest tresor.
L’any 1940, Europa es desintegrava. Els nazis avançaven imparables, devorant països sencers. París, la joia cultural, estava a punt de caure. Hitler tenia una obsessió: no només la venjança del Tractat de Versalles, sinó el saqueig de les seves riqueses més preuades. El seu objectiu era clar: el Louvre.
El secret millor guardat del Louvre
Quan les tropes alemanyes van irrompre al famós museu parisenc, esperant trobar-lo ple de botí, es van topar amb la sorpresa més gran: el Louvre estava buit. No hi quedava ni una sola làmina escolar. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb aquesta història).
Un any abans, amb una visió definitiva, la direcció de Museus Nacionals havia activat un pla secret. Les obres d’art més imprescindibles havien estat evacuades a tot el país. Van ser dispersades en coves i castells remots, lluny de la voracitat nazi.
Un d’aquests refugis, ara un hotel de luxe, es convertiria en el guardià silenció d’una part inestimable del nostre patrimoni cultural. Parlem del Château de la Treyne, una fortalesa medieval a la regió d’Occitània, al sud de França.
El castell que va enganyar els nazis
Aquesta joia històrica, que ara es manté en equilibri impossible sobre el riu Dordonya, va rebre una part crucial del Departament d’Antiguitats Egípcies del Louvre. La seva missió era clara: protegir l’art de l’oblit i la destrucció.
Entre els tresors ocults hi havia l’Escriba. Una valuosíssima figura de 4.500 anys que representa un funcionari del faraó, assegut amb les cames creuades, amb la mirada perduda en el buit. Un símbol ancestral de la cultura humana.
Però no només l’Escriba va trobar refugi. Les imponents sales de l’antiga fortalesa també van resguardar quadres de mestres com Degas, Picasso, Renoir i Rembrandt. Obres de col·leccions privades que estaven sota l’amenaça directa dels invasors.
Aquest castell va ser una línia de defensa invisible, una esperança silenciosa en un temps de desesperació. La seva història és la demostració que l’enginy humà pot salvar el que més valorem.
De fortalesa a refugi de luxe
La història del Château de la Treyne es remunta a l’any 1356. La seva primera pedra es va col·locar en un punt estratègic, sobre un revolt del Dordonya. Un lloc amb una bellesa salvatge i una importància defensiva.
Aquells van ser temps convulsos. El bastió va ser incendiat el 1586 i semidestruït el 1622 durant les guerres de religió. Però com l’art que va acollir, el castell sempre es va reconstruir. La diferència de color a les pedres, algunes cremoses i d’altres ataronjades, és la prova d’aquests salts en el temps.
Després de segles en mans de famílies nobles com els Ramière i els Cardaillac, l’any 1905, el castell va iniciar una nova etapa. Ja al segle XX, la família Gombert va emprendre una ambiciosa reforma per convertir-lo en un hotel de luxe.
La segona generació, amb Philippe i la seva esposa Stéphanie al capdavant, va consolidar el seu prestigi. El 1992 es va incorporar a la prestigiosa associació Relais & Châteaux. I l’any 2001, el seu restaurant va obtenir una estrella Michelin, un reconeixement que manté amb honor avui dia.
El luxe de la desconnexió i el sabor d’una estrella
Aquest hotel d’alta gamma té una filosofia clara: oferir una hospitalitat familiar. És com quedar-se a casa d’un parent, però amb un servei impecable. Aquí no hi ha seminaris ni esdeveniments corporatius. L’objectiu és la desconnexió absoluta. La Stéphanie Gombert ho defineix perfectament: “Per a mi, el luxe significa viure al camp, al ritme de les estacions. És espai. És temps.”
Les seves 18 habitacions són un viatge al passat. Mobles d’època, teixits nobles, pintures històriques. Noms com “La Favorite”, “Henri IV” o “Scribe” (en honor a la figura egípcia amagada) recorden les vides fascinants que van transcórrer entre aquests murs. El Grand Salon, amb vistes al Dordonya, és Monument Històric.
Però si hi ha un altre secret ben guardat, és la seva cuina. El xef Stéphane Andrieux dirigeix els fogons des de finals dels noranta. La seva estrella Michelin no és casualitat. Beu de les fonts del Périgord i del Quercy, regions on la tòfona negra, el xai local, les carns de caça i el foie gras són culte pur.
Pots assaborir plats com la tòfona en volován, el foie gras de ànec a la paella o llagostins amb bisque de coco. El filet de xai del Quercy o el filet de vedella d’Aveyron són imprescindibles. I no oblidem el capítol dels formatges, servits en una porta adaptada com a safata, un autèntic espectacle visual i gustatiu.
Més que un hotel: una experiència històrica
El Château de la Treyne és una immersió total. Des de la terrassa medieval, amb un còctel a la mà, la lluna es reflecteix al riu. Escoltarem la simfonia dels amfibis, sentirem el vol de les orenetes entre les teulades de pissarra. Fins i tot esmorzar aquí és una experiència de cinc sentits, amb una cistella de productes locals que demostra una aposta ferma per la sostenibilitat.
A més, en les 120 hectàrees del parc, s’han plantat 250 roures truferos. En pocs anys, podrem participar en la cerca d’aquest preuat fong amb gossos ensinistrats. És una solució intel·ligent per mantenir viva la tradició i l’entorn.
El jardí, dissenyat el 1906, té un aire versallesc amb els seus 80 rosers i dos cedres del Líban de més de 250 anys. Hi ha una piscina, i fins i tot una capella reconstruïda amb fragments d’altres temples destruïts durant la Revolució Francesa. És una història dins d’una altra.
I sota tot això, el Dordonya. Part d’una Reserva de la Biosfera de la Unesco, llar de més de 60 espècies de peixos. El “riu més net de França”. Un mirall on el Château de la Treyne es reflecteix, convidant-nos a descobrir els seus secrets mil·lenaris.
Descobrir aquest lloc és entendre que la història no només es llegeix als llibres, sinó que es viu. Has fet un descobriment valuós, oi?