NASA i ESA revelen el secret del «punt vermell» en l’eclipsi: la ciència darrere les fulguracions solars

L’eclipsi solar total va captivar milions de mirades. Minuts de foscor en ple dia. Un espectacle inoblidable que ens va deixar imatges històriques. Però, més enllà de l’anell de llum i la corona solar, molts van notar un detall que va trencar el silenci del cel.
Un punt vermell, intens i misteriós. Just al caire de la silueta de la Lluna. Què era aquella flamarada que s’obria pas en la foscor? (Sí, nosaltres també ens vam fer la mateixa pregunta). Aquell fenomen no era una il·lusió òptica.
Era una finestra literal a un dels secrets més guardats del nostre Sol. Un missatge de foc i plasma que només es revela quan la Lluna fa de perfecte escut. I la ciència ja té una resposta clara i definitiva per a nosaltres.
El secret del punt vermell revelat
La NASA i l’Agència Espacial Europea (ESA) han desvetllat el misteri. Aquell intens punt vermell no és altre que una fulguració o protuberància solar. Són gegantines “llamarades” que emergeixen de la superfície del Sol.
Normalment, aquestes estructures són completament invisibles. El motiu? La cegadora brillantor de la nostra estrella. El seu resplendor les ofega. Però quan la Lluna cobreix la fotosfera, de sobte, podem veure les capes superiors de l’atmosfera solar.
Això va ser el caldo de cultiu per a les nombroses investigacions d’ahir. Ens obre un món ocult que la majoria de la gent mai no arriba a presenciar. Un regal còsmic per a la nostra curiositat.
La ciència explica que aquest punt és una concentració immensa de plasma. Procedeix directament de la cromosfera, una de les capes del Sol. Aquest plasma es manté suspès gràcies als potents camps magnètics de l’estrella. Una força invisible que ho sosté tot.
El color vermell no és casualitat. L’emissió més intensa que vam veure procedeix directament de l’hidrogen. És la línia H-alfa, un senyal clar que el Sol ens enviava.
Aquest to vermellós és el resultat directe de l’emissió de gas. Astrofísicament, es localitza en una longitud d’ona de 656,3 nanòmetres. Un cop la llum blanca queda bloquejada, els nostres ulls poden finalment captar aquesta particular llum. Una solució visual que ens permet entendre millor el nostre univers.
Més enllà del punt: altres sorpreses de l’eclipsi
Durant els segons màgics abans o després de la totalitat, la Lluna ens va oferir un festival. El caire lunar es va convertir en un escenari de fenòmens òptics i físics. El material educatiu de la NASA és molt clar, ens ajuda a diferenciar les estructures brillants.
Per exemple, l’halo que es veu al voltant de gairebé tot el caire lunar és la cromosfera en si mateixa. És una altra capa de l’atmosfera solar, situada just per sobre de la fotosfera. Se sol veure com un anell vermellós durant uns breus segons. Un espectacle doble que ens va deixar bocabadats.
I no oblidem un punt blanc molt brillant, el conegut com l’Anell de Diamants. O, com els astrònoms prefereixen anomenar-les, les Perles de Baily. Aquests són els últims raigs de llum blanca de la fotosfera que aconsegueixen colar-se. Ho fan a través de les valls i muntanyes escarpades del relleu irregular de la Lluna. Un truc de la natura que sorprèn cada vegada.
Com vam veure, un eclipsi és molt més que una ombra projectada. És una oportunitat imprescindible per a la ciència. Permet estudiar les capes externes del Sol, que normalment són invisibles. Aquesta revelació ens proporciona dades crucials per entendre el comportament de la nostra estrella. Això pot tenir un impacte en les nostres xarxes o comunicacions. De vegades, fins i tot en la nostra factura d’estalvi d’energia.
Per què és important entendre aquests fenòmens?
Entendre aquestes fulguracions i protuberàncies és vital. El Sol no és una esfera quieta; és un cos dinàmic amb una activitat magnètica intensa. Aquesta activitat pot generar tempestes solars, que viatgen per l’espai. (Sí, parlem de la mateixa energia que ens fa viure).
Aquestes tempestes podrien afectar la nostra tecnologia a la Terra. Des de satèl·lits fins a xarxes elèctriques. Coneixe’ls és una solució per preparar-nos. Saber què hi ha darrere d’aquestes flamarades és clau per protegir el nostre món. El nostre dia a dia en depèn. (I, de passada, el nostre estalvi futur, per si hi hagués algun error). Això és una informació viral que tothom hauria de conèixer.
No ha estat l’únic espectacle còsmic que hem viscut. Però ha estat un dels més importants per la seva càrrega informativa. La pròxima oportunitat d’observar un fenomen semblant amb tanta claredat trigarà uns anys. Hem de valorar aquests moments definitius.
Així que, la propera vegada que mireu al cel, recordeu que fins i tot el punt més petit pot amagar un món de ciència. Ja sabeu el secret que s’amaga darrere les flamarades solars. No és fascinant?