Descobreixen un complex megalític de 6.000 anys: fou un crucial epicentre ritual prehistòric

Sota terra, amagat durant mil·lennis, bategava un secret. Un descobriment a Toledo està reescrivint la història antiga, desafiant tot el que crèiem saber sobre els nostres avantpassats.
No parlem d’una troballa qualsevol. És la porta a entendre com vivien, què creien i on es reunien les nostres arrels més profundes, fa milers d’anys. Una revelació que canviarà el teu concepte de la prehistòria peninsular.
Ara, les excavacions al jaciment de La Chorrera, a la serra dels Yébenes (Toledo), han destapat un complex megalític d’uns 6.000 anys d’antiguitat. Un autèntic epicentre ritual que va funcionar sense interrupció durant segles.
El cor d’un món antic
Aquesta obra colossal no és fruit de l’atzar. Segons el director del projecte i arqueòleg Arturo Ruíz Taboada, de la Universitat Complutense de Madrid, i el seu equip, va ser un punt de trobada i un espai sagrat per a les comunitats prehistòriques de l’entorn castellà. Un lloc on es forjava la identitat col·lectiva.
El nostre passat no és només allò que està escrit. És un mosaic de pedres i paisatges que, ara, ens comença a parlar de veritat. Estàvem buscant, i ara hem trobat una de les peces mestres.
Els nous treballs, part del projecte Entre Dos Tierras i finançats per l’Ajuntament dels Yébenes, han definit amb precisió una estructura que la primera campanya ja intuïa. Una construcció impressionant que ara podem visualitzar.
A la part superior, hi ha un gran cercle de pedres, conegut com a cromlech, amb un diàmetre d’aproximadament 12 metres. Al seu centre, s’alçava un menhir, una pedra gegant que originalment podria haver superat els dos metres d’altura. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la seva escala).
Dels 24 grans blocs de pedra (anomenats ortòstats) que formaven el cercle, avui només se’n conserven cinc. Però el que ha permès l’equip és reconstruir una part de la seva configuració original. Una tasca de detectius del temps.
Més que un monument, un paisatge
El cromlech estava envoltat per una segona circumferència de pedres, creant un doble anell exterior. Aquesta estructura devia delimitar un corredor d’accés cap al monument central, reforçant la seva organització i el seu caràcter singular dins del paisatge. No era un accés qualsevol; era un ritual.
Però la grandesa de La Chorrera no s’atura aquí. En l’entorn dels Yébenes, s’han documentat diverses alineacions de menhirs, totes orientades cap a la peça central del cromlech. Això conforma un paratge prehistòric interconnectat.
Aquest complex es relaciona directament amb la vall de l’Algodor i amb quatre abrics naturals que conserven pintures rupestres esquemàtiques. La distribució d’aquests elements suggereix que el monument no pot entendre’s de manera aïllada, sinó com a part d’un espai molt més ampli, un veritable ecosistema ritual.
Estem parlant d’un complex que es remunta al Neolític i al Calcolític, fa uns 6.000 anys. Però gràcies a aquesta nova campanya, l’equip ha descobert que va tenir una vida molt més llarga del que es creia.
Va ser utilitzat durant uns 4.000 anys, amb una fase final que va arribar fins i tot a l’Edat del Ferro. Això és una persistència cultural que ens deixa sense alè. Pensa-hi: quatre mil·lennis d’història gravats en pedra.
Aquesta reutilització del paisatge arqueològic converteix La Chorrera en un testimoni excepcional de la vida i el comportament d’aquestes comunitats a través de generacions. Potser no va mantenir el mateix significat durant tot aquest temps, però la seva importància rau en la reinterpretació que cada nou habitant li va donar.
El llegat que roman
La Chorrera no va ser mai un assentament permanent. Va ser, per damunt de tot, un lloc de trobada, un espai ritual que actuava com a referent dins del territori. Un far per a la vida espiritual d’un poble.
Les excavacions que es duen a terme estan ajudant a reconstruir el passat del nostre país i a trobar veritables joies de l’arqueologia com aquesta, ocultes a plena vista des de fa segles. Una oportunitat imprescindible per a tots nosaltres.
És la prova que, per molt que creiem conèixer el nostre món, la història sempre guarda un últim secret. Estem al llindar d’una comprensió molt més profunda de les nostres arrels. I tu, què en penses que ens depara el futur de l’arqueologia a Espanya?