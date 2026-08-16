Així és el viatge que uneix el millor d’Itàlia i Malta: illes de somni, història i la gastronomia més internacional

T’imagines un viatge pel Mediterrani que et canviï la perspectiva? Un on cada parada sigui una capa més d’història, bellesa i sabors. Potser fins ara pensaves que coneixies el sud d’Itàlia i Malta.
Però hi ha una manera d’explorar-los que va molt més enllà del turisme habitual. No es tracta només de veure llocs; és sentir-los, viure’ls. El veritable secret és saber com cada illa, cada ciutat, es connecta en una experiència imprescindible que et detindrà l’alè.
Aquest és el viatge que ho canvia tot. Una ruta definitiva que uneix el millor del sud d’Itàlia i Malta, una proposta de Club VIAJAR i PANGEA. Ofereix 9 dies inoblidables des de 8.250 euros per persona. És la clau per descobrir un Mediterrani que poquíssima gent experimenta de veritat.
El mediterrani que no esperaves
El trajecte comença a Nàpols, la gran porta del sud. És una ciutat que no es disfressa, amb una bellesa brutal en la seva intensitat. Carrers estrets, palaus, l’energia del trànsit i una gastronomia que forma part de la seva ànima. (Sí, parlem de la pizza original). Passejar per Spaccanapoli és connectar amb segles d’història grega, romana i borbònica. Aquí, cada mossegada i cada mirada et diu que aquest no és un viatge qualsevol.
Després de Nàpols, la ruta salta a Capri. Aquesta illa va convertir el paisatge en llegenda. Els seus penya-segats, els Faraglioni, les viles i els jardins han alimentat durant dècades una imatge sofisticada. Però Capri conserva una essència geogràfica: una roca lluminosa envoltada de blau infinit. És la primera immersió insular màgica abans de seguir endavant.
El viatge es gaudeix en cada contrast. A Nàpols, caminar i menjar és la clau. A Capri, és mirar el Mediterrani des dels seus penya-segats llegendaris.
El cor de les Eòlies ens espera a Lipari. És la més gran d’aquest arxipèlag sicilià d’origen volcànic. A diferència del glamur de Capri, Lipari ens presenta un Mediterrani de cases clares, roca negra i cales amagades. Des d’aquí, la força natural dels volcans és innegable. Cràters, pedra tosca, aigües profundes… és una parada visualment impactant que canvia el ritme del viatge.
Sicília, de l’etna al mar
L’arribada a Sicília té dos noms clau: Taormina i Catània. Taormina és una de les postals més poderoses de l’illa. El seu teatre antic obert al mar, amb l’Etna de fons, és una imatge que atrapa. És elegant, panoràmica i explica per què Sicília ha seduit viatgers i artistes durant generacions.
Catània, en canvi, mostra una Sicília més urbana i volcànica. Construïda amb pedra fosca, marcada per l’Etna i per una arquitectura barroca única. Aporta una energia local vibrant, mercats autèntics i una gastronomia intensa. Entre totes dues, descobrim la Sicília que barreja bellesa monumental i vida al carrer amb un paisatge extrem i irresistible.
Siracusa és una de les grans joies culturals del Mediterrani. La seva història grega, romana i barroca es concentra a Ortigia, la seva illa històrica. Plaques, palaus, esglésies… tot desemboca al mar. És una etapa imprescindible per comprendre la profunditat històrica de Sicília. (Nosaltres ja estem pensant a fer les maletes).
Malta: el gran tancament
Després, el viatge creua cap a Malta amb dues parades de força immensa: Gozo i La Valeta. Gozo aporta un paisatge més rural, amb penya-segats imponents, esglésies de pedra i una atmosfera tranquil·la. És molt diferent de Sicília, i això és precisament el seu encant.
La Valeta, la capital maltesa, tanca la ruta amb una imatge monumental. Baluards, balcons de fusta, carrers rectes i miradors sobre el port. És una ciutat lligada als cavallers, al comerç i a les grans rutes marítimes. Aquesta validació final del viatge és, senzillament, espectacular. T’adones que cada euro invertit val la pena.
A Sicília, combina Taormina, Catània i Siracusa per passar del teatre clàssic al barroc. A Malta, reserva energia per a Gozo i La Valeta.
El moment perfecte per actuar
La millor època per fer aquesta ruta sol ser entre abril i juny i entre setembre i octubre. El clima acompanya, les temperatures són agradables i l’experiència resulta molt més còmoda. Si busques visitar ciutats, gaudir de la gastronomia i del mar sense excessos, la primavera i la tardor són els moments equilibrats.
Però atenció: per a una ruta de 9 dies que combina ciutats, illes i creuaments marítims, l’ideal és reservar amb entre 4 i 8 mesos d’antelació. Si vols viatjar a la primavera, estiu o setembre, no t’esperis. Les illes i les ciutats més demanades del Mediterrani concentren molta demanda.
Planificar amb marge et permetrà ajustar els trasllats i personalitzar cada detall. Aquesta és la solució definitiva per tenir el viatge dels teus somnis. La personalització amb experts en destí, com la que ofereixen Club VIAJAR i PANGEA, és el gran avantatge.
Has llegit bé. Aquest viatge de 9 dies per Nàpols, Capri, Lipari, Taormina, Catània, Siracusa, Gozo i La Valeta és la inversió en records que el teu futur jo t’agrairà. No et perdis aquesta oportunitat única de viure el Mediterrani com mai.
Estàs preparat per deixar de somiar i començar a viatjar?