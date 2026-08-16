Sergio Peinado, entrenador personal, revela la seva rutina clau per guanyar múscul després dels 40: «L’objectiu és desenvolupar la musculatura sense l’ajuda d’eines externes»

Arriba un punt on l’energia flaqueja i la flaccidesa guanya terreny. Aquella sensació de no reconèixer el nostre propi cos es converteix en un malson silent.
La idea de passar-se hores al gimnàs, envoltades de màquines complexes i suor aliena, ens tira enrere. Però i si et diguéssim que hi ha un secret per revertir-ho, sense sortir de casa i amb només 20 minuts?
El reconegut entrenador personal Sergio Peinado, llicenciat en Ciències de l’Esport i creador del mètode Fuetafit, ho ha revelat. El seu sistema promet guanyar múscul després dels 40 amb un enfocament radicalment diferent: desenvolupar la musculatura sense cap eina externa.
La fórmula 20×20: el mètode definitiu per al nostre cos
A partir dels 40, el nostre cos canvia. La pèrdua muscular s’accelera i el risc de lesions augmenta. Per això, la rutina de força esdevé imprescindible, i no només per una qüestió estètica.
El mètode 20×20 de Peinado s’erigeix com la solució. No només augmenta la densitat i el volum muscular, sinó que també millora la velocitat, la coordinació i l’aprofitament d’oxigen. En resum, fins i tot l’exercici cardiovascular es torna més eficient i controlat. (Sí, és realment un 2×1 per al nostre benestar).
Aquesta rutina de cos complet es dissenya per treballar cada múscul amb el nostre propi pes corporal. Peinado explica que per fer l’entrenament amb pes corporal realment efectiu, cal jugar amb la velocitat d’execució, les pauses isomètriques, el nombre de repeticions i la durada dels intervals.
L’entrenament es divideix en dos blocs de deu exercicis cadascun, per completar en només 20 minuts. Trenta segons d’exercici intens i trenta segons de descans. Una autèntica arquitectura de l’esforç i la recuperació, pensada per a la màxima eficiència.
Aquesta és la meva gran revelació: no calen peses ni màquines sofisticades per transformar el teu cos després dels 40. La clau és la intel·ligència amb què uses el teu propi pes.
Bloc 1: Esculpint la part superior sense sortir de casa
La primera meitat de la sessió es concentra en braços, pit, esquena, espatlles i abdomen. Prepara’t per sentir cada fibra muscular despertar-se.
Comencem amb una flexió isomètrica, que activa espatlles, pit, bíceps i el tors. Després, la clàssica dominada per treballar esquena i tors. Qui ha dit que sense gimnàs no hi ha resultats? Continuem amb una flexió amb elevació de maluc, una variant que posa a prova pit, espatlles i tríceps. (Aquesta pica de veritat!).
Per a l’esquena, boca avall, ajuntem els omòplats i portem els colzes al tors. Després, una flexió oberta a 45° que desafia espatlles, pit i bíceps. I per assegurar-nos que tot el cos treballa, tornem a la dominada.
Una flexió tancada amb les mans als costats reforça espatlles, pit, bíceps i tors. Per als bíceps, Peinado ens sorprèn amb un curl de bíceps utilitzant una cama com a resistència, primer amb la dreta i després amb l’esquerra. Finalment, una extensió de tríceps tanca aquest bloc intens. Després, un merescut descans d’un o dos minuts, abans de la segona part.
Bloc 2: potència a la part inferior, la clau de la nostra força
La segona part segueix la mateixa estructura: 30 segons d’exercici, 30 segons de descans. L’objectiu ara són quàdriceps, glutis, isquiotibials i bessons, fonaments de la nostra estabilitat i potència.
Iniciem amb una llisca cap enrere, primer amb la cama dreta i després amb l’esquerra, un exercici excel·lent per als quàdriceps. Després, l’exigent sentadilla a una cama, que posa a prova el nostre equilibri i força. Seguim amb una sentadilla amb la cama oposada i la sentadilla clàssica, exercicis que totes coneixem i que són pilars de qualsevol rutina.
Per als isquiotibials i glutis, el pes mort a una cama és imprescindible, amb la seva variant lateral. Aquests moviments milloren la nostra flexibilitat i tonificació. Finalment, les elevacions de maluc alternes a una cama, un exercici que es repeteix per la seva efectivitat, i l’elevació de maluc amb les plantes dels peus juntes, que tanca el bloc amb una activació profunda de glutis i isquiotibials.
Transformació real en només setmanes
El circuit complet es pot realitzar una o dues vegades, adaptant-se a la nostra condició física inicial. La recomanació és practicar aquesta rutina dues o tres vegades per setmana. Segons alguns estudis, els primers resultats visibles es comencen a apreciar al cap d’un mes i mig. Sí, en poques setmanes podríem estar veient un canvi real!
Aquest mètode és el complement perfecte per a les nostres sessions de cardio, ja sigui corrent o caminant a pas lleuger. Però no oblidem una cosa crucial: la recuperació és tan important com l’entrenament. Escolta el teu cos, sempre.
El temps no espera, i la millor versió de nosaltres mateixes tampoc. No deixis que l’error de la inacció t’impedeixi aconseguir els teus objectius. Aquest truc de Peinado és l’oportunitat que estaves esperant.
Començar avui significa sentir-te més forta i amb més energia demà. Realment et pots permetre el luxe de no provar-ho?