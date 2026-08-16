Sergio Peinado, entrenador personal, revela su rutina clave para ganar músculo después de los 40: «El objetivo es desarrollar la musculatura sin la ayuda de herramientas externas»

Llega un punto donde la energía flaquea y la flacidez gana terreno. Aquella sensación de no reconocer nuestro propio cuerpo se convierte en una pesadilla silenciosa.

La idea de pasar horas en el gimnasio, rodeados de máquinas complejas y sudor ajeno, nos desanima. Pero, ¿y si te dijéramos que hay un secreto para revertirlo, sin salir de casa y con solo 20 minutos?

El reconocido entrenador personal Sergio Peinado, licenciado en Ciencias del Deporte y creador del método Fuetafit, lo ha revelado. Su sistema promete ganar músculo después de los 40 con un enfoque radicalmente diferente: desarrollar la musculatura sin ninguna herramienta externa.

La fórmula 20×20: el método definitivo para nuestro cuerpo

A partir de los 40, nuestro cuerpo cambia. La pérdida muscular se acelera y el riesgo de lesiones aumenta. Por eso, la rutina de fuerza se vuelve imprescindible, y no solo por una cuestión estética.

El método 20×20 de Peinado se erige como la solución. No solo aumenta la densidad y el volumen muscular, sino que también mejora la velocidad, la coordinación y el aprovechamiento de oxígeno. En resumen, incluso el ejercicio cardiovascular se vuelve más eficiente y controlado. (Sí, es realmente un 2×1 para nuestro bienestar).

Esta rutina de cuerpo completo está diseñada para trabajar cada músculo con nuestro propio peso corporal. Peinado explica que para hacer el entrenamiento con peso corporal realmente efectivo, se debe jugar con la velocidad de ejecución, las pausas isométricas, el número de repeticiones y la duración de los intervalos.

El entrenamiento se divide en dos bloques de diez ejercicios cada uno, para completar en solo 20 minutos. Treinta segundos de ejercicio intenso y treinta segundos de descanso. Una auténtica arquitectura del esfuerzo y la recuperación, pensada para la máxima eficiencia.

Esta es mi gran revelación: no se necesitan pesas ni máquinas sofisticadas para transformar tu cuerpo después de los 40. La clave es la inteligencia con la que usas tu propio peso.

Bloque 1: Esculpir la parte superior sin salir de casa

La primera mitad de la sesión se concentra en brazos, pecho, espalda, hombros y abdomen. Prepárate para sentir cada fibra muscular despertarse.

Comenzamos con una flexión isométrica, que activa hombros, pecho, bíceps y el torso. Después, la clásica dominada para trabajar espalda y torso. ¿Quién dijo que sin gimnasio no hay resultados? Continuamos con una flexión con elevación de cadera, una variante que pone a prueba pecho, hombros y tríceps. (Esta pica de verdad!).

Para la espalda, boca abajo, juntamos los omóplatos y llevamos los codos al torso. Después, una flexión abierta a 45° que desafía hombros, pecho y bíceps. Y para asegurarnos de que todo el cuerpo trabaja, volvemos a la dominada.

Una flexión cerrada con las manos a los lados refuerza hombros, pecho, bíceps y torso. Para los bíceps, Peinado nos sorprende con un curl de bíceps utilizando una pierna como resistencia, primero con la derecha y después con la izquierda. Finalmente, una extensión de tríceps cierra este bloque intenso. Después, un merecido descanso de uno o dos minutos, antes de la segunda parte.

Bloque 2: potencia en la parte inferior, la clave de nuestra fuerza

La segunda parte sigue la misma estructura: 30 segundos de ejercicio, 30 segundos de descanso. El objetivo ahora son cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y pantorrillas, fundamentos de nuestra estabilidad y potencia.

Iniciamos con un deslizamiento hacia atrás, primero con la pierna derecha y luego con la izquierda, un ejercicio excelente para los cuádriceps. Después, el exigente sentadilla a una pierna, que pone a prueba nuestro equilibrio y fuerza. Seguimos con una sentadilla con la pierna opuesta y la sentadilla clásica, ejercicios que todos conocemos y que son pilares de cualquier rutina.

Para los isquiotibiales y glúteos, el peso muerto a una pierna es imprescindible, con su variante lateral. Estos movimientos mejoran nuestra flexibilidad y tonificación. Finalmente, las elevaciones de cadera alternas a una pierna, un ejercicio que se repite por su efectividad, y la elevación de cadera con las plantas de los pies juntas, que cierra el bloque con una activación profunda de glúteos e isquiotibiales.

Transformación real en solo semanas

El circuito completo se puede realizar una o dos veces, adaptándose a nuestra condición física inicial. La recomendación es practicar esta rutina dos o tres veces por semana. Según algunos estudios, los primeros resultados visibles se comienzan a apreciar al cabo de un mes y medio. Sí, en pocas semanas podríamos estar viendo un cambio real!

Este método es el complemento perfecto para nuestras sesiones de cardio, ya sea corriendo o caminando a paso ligero. Pero no olvidemos algo crucial: la recuperación es tan importante como el entrenamiento. Escucha tu cuerpo, siempre.

El tiempo no espera, y la mejor versión de nosotros mismos tampoco. No dejes que el error de la inacción te impida alcanzar tus objetivos. Este truco de Peinado es la oportunidad que estabas esperando.

Comenzar hoy significa sentirte más fuerte y con más energía mañana. ¿Realmente puedes permitirte el lujo de no probarlo?