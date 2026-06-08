Paula Nuero, pedagoga experta en TDAH: «Lo más fundamental de cualquier tratamiento es que el paciente sea funcional»

La idea tradicional de paz se está quedando obsoleta y los mapas que consultamos a diario nos están engañando por completo. Vivimos obsesionados con la ausencia de conflictos armados en los telediarios mientras ignoramos la violencia silenciosa que destruye nuestras sociedades desde dentro.

Los gobiernos actuales se esfuerzan por presentar estadísticas de seguridad impecables y discursos oficiales cargados de optimismo institucional. Sin embargo, la tensión social crece en las calles, la desigualdad se normaliza y la desconfianza ciudadana alcanza máximos históricos en todo el mundo.

(Sí, a nosotros también nos alarma ver cómo se deteriora la convivencia mientras los líderes políticos miran hacia otro lado). El verdadero drama de nuestra época no es solo donde estallan las bombas, sino cómo se desmorona el bienestar cotidiano de la gente común.

Existe un error generalizado al medir la estabilidad de un país basándose únicamente en el gasto militar o en el número de tratados firmados. Esta visión tan reducida de la realidad impide ver los factores internos que realmente determinan si una sociedad es segura o está a punto de fallar.

La prestigiosa pedagoga y especialista en relaciones internacionales Manuela Mesa acaba de poner sobre la mesa una investigación que cambia las reglas del juego. Ha desarrollado un nuevo enfoque metodológico capaz de medir la paz positiva a través de indicadores humanos y sociales de alta precisión.

No estamos hablando de una utopía filosófica abstracta ni de manifiestos pacifistas desconectados de la cruda realidad global. Se trata de un sistema de evaluación científica rigurosa que analiza la calidad democrática, la justicia social y el acceso real a los derechos fundamentales.

La trampa de la seguridad punitiva y el control social

La gran revelación de este nuevo indicador destruye por completo el discurso político de la mano dura y la hipervigilancia estatal. Los datos demuestran de manera contundente que la ley más fuerte termina perjudicando a la gran mayoría de la población civil.

Cuando un Estado responde ante las crisis aumentando la represión o limitando las libertades civiles en nombre de la seguridad colectiva, genera el efecto contrario. Este tipo de políticas reactivas solo logran cronificar la violencia estructural y aumentar la fractura social a medio plazo.

Debe saber que las medidas de control extremo suelen aplicarse de forma desproporcionada sobre los colectivos más vulnerables de la sociedad. Esto transforma las leyes de protección en herramientas de exclusión masiva que minan la cohesión social indispensable para la convivencia.

Apostar de forma exclusiva por la seguridad militarizada es un parche temporal que no soluciona las causas profundas de la criminalidad ni de la exclusión. Construir sociedades verdaderamente pacíficas exige invertir en servicios públicos esenciales, educación de calidad y mecanismos de mediación comunitaria eficientes.

El estudio liderado por Mesa confirma que los países con menores índices de delincuencia no son los que tienen las cárceles más llenas. Son aquellos que implementan políticas de prevención efectivas y garantizan un reparto equitativo de los recursos económicos disponibles.

Los tres pilares ocultos que sostienen la paz real

Para construir una estabilidad duradera no basta con desarmar a los grupos violentos o firmar acuerdos de paz en despachos oficiales. El éxito de este método alternativo se basa en tres ejes humanos que la política tradicional suele pasar por alto de forma sistemática.

El primer pilar fundamental es la equidad de género, medida no como una cuota política sino como la seguridad real de las mujeres en el espacio público y privado. Las investigaciones demuestran que las sociedades con mayor violencia hacia las mujeres son también las más propensas a sufrir conflictos civiles graves.

La segunda variable determinante es la sostenibilidad ecológica y la gestión justa de los recursos naturales compartidos por la comunidad. La escasez de agua o la degradación de las tierras de cultivo actúan como multiplicadores de la tensión, provocando migraciones forzosas y disputas territoriales inevitables.

El tercer factor clave es la calidad del tejido asociativo y la capacidad de la ciudadanía para organizarse de manera autónoma y pacífica. Un tejido social fuerte funciona como un amortiguador natural ante las crisis económicas y evita la polarización extrema promovida por el populismo político.

¿Sabías que la percepción del miedo en los entornos urbanos influye directamente en el rendimiento escolar de los niños y en la salud mental de los adultos? Los entornos que fomentan el aislamiento individual destruyen la confianza comunitaria y aceleran el deterioro de los barrios.

La educación para la paz ha dejado de ser una actividad extraescolar voluntaria para convertirse en una competencia estratégica de supervivencia democrática. En un mundo saturado de desinformación interesada, aprender a gestionar el conflicto mediante el diálogo es la herramienta de defensa más potente que poseemos.

El peligro invisible de normalizar la intolerancia diaria

La peor decisión que podemos tomar hoy mismo como ciudadanos es mirar hacia otro lado ante los pequeños discursos de odio cotidianos. La violencia social no aparece de la noche a la mañana, se cultiva lentamente a través del menosprecio al diferente y la falta de empatía institucional.

La indiferencia ante las desigualdades extremas consolida un modelo de sociedad hostil donde la ley del más fuerte se impone de forma natural. La ventana de oportunidad para revertir esta deriva de crispación se estrecha con cada derecho social que permitimos que se desmantele.

(Créenos, la seguridad de tus hijos en el futuro depende mucho más de la escuela del barrio que del número de cámaras de vigilancia en la esquina). No se trata únicamente de evitar conflictos internacionales lejanos, sino de asegurar un entorno local donde la convivencia sea un valor compartido por todos.

La pedagogía moderna ya ha demostrado que las sociedades más seguras son aquellas que cuidan a sus miembros en lugar de sospechar sistemáticamente de ellos. El poder de cambiar el rumbo de nuestras comunidades no está en los presupuestos de defensa, sino en las decisiones presupuestarias del día a día.

Al fin y al cabo, los tratados internacionales solo son papeles mojados si no se traducen en una mejora real de las condiciones de vida de la gente común. El esfuerzo que invertimos hoy en fortalecer la justicia social es la única garantía real para asegurar un futuro libre de violencia.

¿Vas a seguir pensando que la paz es un asunto que solo compete a los militares o empezarás a exigir leyes que protejan de verdad a la mayoría?