Descubren un complejo megalítico de 6.000 años: fue un crucial epicentro ritual prehistórico

Bajo tierra, oculto durante milenios, latía un secreto. Un descubrimiento en Toledo está reescribiendo la historia antigua, desafiando todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados.

No hablamos de un hallazgo cualquiera. Es la puerta para entender cómo vivían, qué creían y dónde se reunían nuestras raíces más profundas, hace miles de años. Una revelación que cambiará tu concepto de la prehistoria peninsular.

Ahora, las excavaciones en el yacimiento de La Chorrera, en la sierra de los Yébenes (Toledo), han destapado un complejo megalítico de unos 6.000 años de antigüedad. Un auténtico epicentro ritual que funcionó sin interrupción durante siglos.

El corazón de un mundo antiguo

Esta obra colosal no es fruto del azar. Según el director del proyecto y arqueólogo Arturo Ruíz Taboada, de la Universidad Complutense de Madrid, y su equipo, fue un punto de encuentro y un espacio sagrado para las comunidades prehistóricas del entorno castellano. Un lugar donde se forjaba la identidad colectiva.

Nuestro pasado no es solo lo que está escrito. Es un mosaico de piedras y paisajes que, ahora, nos empieza a hablar de verdad. Estábamos buscando, y ahora hemos encontrado una de las piezas maestras.

Los nuevos trabajos, parte del proyecto Entre Dos Tierras y financiados por el Ayuntamiento de los Yébenes, han definido con precisión una estructura que la primera campaña ya intuía. Una construcción impresionante que ahora podemos visualizar.

En la parte superior, hay un gran círculo de piedras, conocido como cromlech, con un diámetro de aproximadamente 12 metros. En su centro, se alzaba un menhir, una piedra gigante que originalmente podría haber superado los dos metros de altura. (Sí, nosotros también alucinamos con su escala).

De los 24 grandes bloques de piedra (llamados ortostatos) que formaban el círculo, hoy solo se conservan cinco. Pero lo que ha permitido al equipo es reconstruir una parte de su configuración original. Una tarea de detectives del tiempo.

Más que un monumento, un paisaje

El cromlech estaba rodeado por una segunda circunferencia de piedras, creando un doble anillo exterior. Esta estructura debía delimitar un corredor de acceso hacia el monumento central, reforzando su organización y su carácter singular dentro del paisaje. No era un acceso cualquiera; era un ritual.

Pero la grandeza de La Chorrera no se detiene aquí. En el entorno de los Yébenes, se han documentado varias alineaciones de menhires, todas orientadas hacia la pieza central del cromlech. Esto conforma un paraje prehistórico interconectado.

Este complejo se relaciona directamente con el valle del Algodor y con cuatro abrigos naturales que conservan pinturas rupestres esquemáticas. La distribución de estos elementos sugiere que el monumento no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de un espacio mucho más amplio, un verdadero ecosistema ritual.

Estamos hablando de un complejo que se remonta al Neolítico y al Calcolítico, hace unos 6.000 años. Pero gracias a esta nueva campaña, el equipo ha descubierto que tuvo una vida mucho más larga de lo que se creía.

Fue utilizado durante unos 4.000 años, con una fase final que llegó incluso a la Edad del Hierro. Esto es una persistencia cultural que nos deja sin aliento. Piensa en ello: cuatro milenios de historia grabados en piedra.

Esta reutilización del paisaje arqueológico convierte a La Chorrera en un testimonio excepcional de la vida y el comportamiento de estas comunidades a través de generaciones. Quizás no mantuvo el mismo significado durante todo este tiempo, pero su importancia radica en la reinterpretación que cada nuevo habitante le dio.

El legado que permanece

La Chorrera nunca fue un asentamiento permanente. Fue, por encima de todo, un lugar de encuentro, un espacio ritual que actuaba como referente dentro del territorio. Un faro para la vida espiritual de un pueblo.

Las excavaciones que se llevan a cabo están ayudando a reconstruir el pasado de nuestro país y a encontrar verdaderas joyas de la arqueología como esta, ocultas a plena vista desde hace siglos. Una oportunidad imprescindible para todos nosotros.

Es la prueba de que, por mucho que creamos conocer nuestro mundo, la historia siempre guarda un último secreto. Estamos al borde de una comprensión mucho más profunda de nuestras raíces. ¿Y tú, qué piensas que nos depara el futuro de la arqueología en España?