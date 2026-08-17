Xiaomi presenta en España su frigorífico más colosal hasta ahora: 621 litros por menos de 800 euros

¿Tu frigorífico se queda pequeño? ¿Vuelves de la compra con esa sensación agónica de que no hay espacio para todo? (Sí, nos pasa a todas).

El almacenamiento es el dolor invisible del hogar moderno. Pero la solución a este calvario silencioso acaba de llegar, y viene de la mano de una marca que ya nos tiene acostumbrados a romper el mercado con sus precios.

La revelación que redefinirá tu cocina

La marca asiática que está revolucionando cada rincón de nuestro hogar acaba de hacerlo de nuevo. Xiaomi ha lanzado en España su frigorífico más colosal hasta la fecha, con una capacidad que desafía todo lo que conocíamos.

Hablamos del Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L. Un nombre que, a priori, puede no decirte nada, pero que esconde un secreto: 621 litros de pura libertad para guardar todo lo que quieras. ¿Y lo mejor? Su precio de salida es de solo 799 euros. (Nosotros también hemos tenido que releerlo).

Este lanzamiento no es solo un electrodoméstico; es la solución definitiva al estrés del frigorífico lleno, el truco para maximizar el espacio y un ahorro inteligente para nuestro bolsillo.

Un truco de detalles que te harán alucinar

Este «gigante americano» de doble puerta es mucho más que un frigorífico grande. Sus 621 litros se distribuyen de forma inteligente: 385 litros para la zona de refrigeración y 236 litros dedicados al congelador. Suficiente para las familias más numerosas o para aquellas que simplemente aman tenerlo todo a punto (y bien guardado).

La organización interna es otro de sus puntos fuertes. Integra un total de 18 compartimentos: cuatro niveles de estantes abiertos, dos cajones independientes y seis estanterías profundas en las puertas. Podrás poner hasta dos filas de latas o botellas por nivel. Imagínate el orden. (Sí, es un sueño hecho realidad).

Por si esto fuera poco, incluye una cubetera giratoria integrada. Un simple giro y tienes hielo al momento. No más bandejas malditas que se derraman ni la necesidad de comprar hielo. Simplemente añade agua y el frigorífico se encarga de producir hielo diariamente.

La conservación de los alimentos es una prioridad. Xiaomi ha integrado la tecnología Ag+ Fresh. Un sistema que inhibe la proliferación de bacterias comunes, como la E. Coli, y que, de rebote, también ayuda a evitar los malos olores. Adiós a los miedos de que el pescado o las verduras pierdan su frescura demasiado rápido.

La marca presume de un control de temperatura preciso. El flujo de aire envolvente distribuye el frío de manera homogénea a todos los niveles. Además, el sistema Total No Frost previene la acumulación de hielo, ahorrándonos la tediosa tarea de descongelarlo manualmente. (Un punto a favor para nuestra salud mental).

En términos de eficiencia, el Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L incorpora un sistema de doble inverter. Esto ajusta el trabajo del compresor y el ventilador en tiempo real, manteniendo el ruido en unos discretos 35 decibelios y logrando una eficiencia energética de clase E.

A pesar de ser eficiente, no sacrifica potencia. Xiaomi asegura que es capaz de congelar hasta 14 kg de carne en 24 horas, conservando así el sabor natural de los alimentos. Un rendimiento que muchos frigoríficos de alta gama ya querrían.

El diseño que se conecta con tu vida (y tu móvil)

La estética no se queda atrás. Xiaomi ha optado por un estilo sobrio con un acabado en gris que imita el acero inoxidable. Un diseño que se mantiene impecable, ya sea a la sombra o con la luz encendida.

La superficie del panel frontal ha pasado por un tratamiento de fusión térmica con iones de carbono y tiene nueve capas de pulido. Esto no es casualidad: lo hace resistente a los arañazos y a las marcas del uso continuo. (Un secreto de durabilidad que no todos los fabricantes comparten).

Las puertas se abren hasta un ángulo de 90 grados, facilitando el uso y la extracción de contenedores grandes. Un detalle que parece menor, pero que se convertirá en una solución diaria para evitar dolores de cabeza.

Y como no podía ser de otra manera en un producto Xiaomi, este frigorífico es inteligente. Se conecta a tu smartphone a través de la aplicación Xiaomi Home (disponible para iOS y Android). Podrás ajustar la temperatura o el modo operativo de manera remota. Además, es compatible con Alexa y Google Assistant. (El sueño de la casa conectada ya está aquí).

No te quedes sin el tuyo: la decisión es ahora

Este lanzamiento de Xiaomi no es solo una opción, es una oportunidad. Un frigorífico de esta capacidad y con estas prestaciones por menos de 800 euros es un impulso definitivo para nuestro hogar. El mercado ya está temblando y estos precios pueden no durar eternamente. (Nuestro presupuesto nos lo agradecerá).

Si buscas un frigorífico que te permita olvidarte del espacio, que sea eficiente, inteligente y que no destroce tu cuenta corriente, has encontrado la solución definitiva. La decisión de invertir en esta joya de Xiaomi es una apuesta ganadora, sin duda.

Estarás preparado para todo lo que venga, sin que ninguna compra o comida especial sea un problema de espacio. ¿No te parece una decisión de lo más inteligente?