Jordi Sànchez es disputa amb borrasistes el corrent socialdemòcrata de Junts

Jordi Sànchez es disputa aquest dimarts i dimecres el lideratge del corrent socialdemòcrata de Junts per Catalunya. L’exsecretari general de Junts forma part d’una llista per controlar el corrent socialdemòcrata del partit, mentre que membres de l’entorn de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ho fa en una altra. Es triaran set membres que configuraran la direcció d’aquest corrent dins de Junts. Un cop escollits, hauran d’escollir el seu president, que haurà de defensar els interessos d’aquest corrent de dins del partit.

Sector Jordi Sànchez

La llista de la qual forma part l’exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez, hi ha membres com l’exalcaldessa de Sant Cugat del Vallés, Carmela Fortuny; la cap de gabinet de la conselleria de Salut, Montserrat Morante; l’exconsellera de la presidència de la Generalitat, Neus Munté; l’alcalde de Sant Climent de Llobregat, Isidre Sierra; el director de Ports de la Generalitat, Pere Vila; i l’exalcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla. Es presenten sota el lema ‘Per la igualtat, la llibertat i la independència’.

La llista de Jordi Sànchez per liderar el corrent socialdemòcrata de Junts

Entorn de Laura borràs

El sector de Jordi Sànchez, s’haurà d’enfrontar, un cop més, al sector de la presidenta de Junts, Laura Borràs. De fet, fins ara la presidenta del corrent socialdemòcrata, Cristina Gasol, era de l’entorn de Borràs. Tot i formar part de la llista, haurà de deixar la presidència perquè és incompatible amb el fet d’estar a l’executiva nacional del partit. A la llista en la qual hi forma part Gasol, hi són: Francesc Solà, Assumpta Cros, Lluís de Carreras, Eduard Prytz, Jordi Manyà, Laia Esteve, Ricard Domingo; la regidora de Lleida, Marta Gispert; i l’Emili Canalís, gairebé tots sense càrrecs en l’administració pública.

La llista de l’entorn de Laura Borràs per liderar el corrent socialdemòcrata de Junts

Les eleccions s’havien de dur a terme el passat 14 i 15 de setembre, però diversos errors informàtics van fer que es postposés les eleccions. També s’han de decidir les direccions a les vegueries i a les comarques, fet que també generarà disputa entre les dues famílies del partit. També s’ha de decidir la direcció del corrent liberal, en el qual només s’hi presenta la llista liderada per l’exconseller d’Empresa Ramon Tremosa, així com la del corrent d’esquerres. També hi ha eleccions sectorials. Els resultats se sabran aquest dimecres a la tarda.