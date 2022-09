El Govern en estat crític, mentre s’intensifica la divisió a Junts

El Govern de la Generalitat de Catalunya està en estat crític. La reunió entre les cúpules de Junts i ERC d’aquest dimecres a la tarda només va fer créixer la tensió entre els dos partits independentistes que formen part de l’executiu català. Mentre Junts li reclama a ERC el compliment del pacte d’investidura, els republicans refermen la seva aposta per la taula de diàleg, ampliar majories i per la transversalitat, tal com va detallar el seu líder, Oriol Junqueras. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull reclama als republicans el compliment de tres punts que fins ara no s’estan complint: el primer, l’espai de coordinació independentista per aplegar totes les entitats; el segon, una unitat d’acció al Congrés; i tercer, que hi hagi membres de Junts a la taula de diàleg i s’hi parli de referèndum i l’autodeterminació.

La proposta de l’ANC, motiu de picabaralla

Mentrestant, Junts s’ha reunit aquesta dijous a la tarda amb l’ANC per escoltar la proposta de l’entitat, que es basa en executar la independència el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola del Consell d’Europa. Junts no ha rebutjat frontalment aquesta proposta però tampoc l’ha avalat, ja que la volen vehicular en un futur espai de coordinació independentista. D’aquesta manera, els juntaires refreden el seu acostament a l’Assemblea marcat per la reunió que hi va mantenir el vicepresident, Jordi Puigneró, dimarts. Tot i això, han coincidit en la necessitat de mobilitzar la població i el partit de Borràs i Turull considera que l’acord de legislatura és compatible amb marcar un horitzó en el temps per assolir la independència, “en coherència amb el discurs del president de la Generalitat Pere Aragonès durant el debat d’investidura, quan va assegurar que es presentava per ‘culminar la independència’”, recorden com a reclamació.

Tot i això, els republicans no ho veuen així, ja que l’han rebutjada frontalment. El president Aragonès i la consellera Vilagrà -tots dos d’ERC- ja va rebutjar frontalment la proposta de l’Assemblea en de la reunió amb l’ANC, Òmnium Cultural i l’AMI, després de la demostració de força de l’entitat que va suposar la manifestació de l’Onze de Setembre, tot i que fonts dels republicans que aquesta trobada estava prevista ja abans de la Diada i de saber-se la participació que tindria la mobilització que ells van boicotejar.

La presidenta Laura Borràs, el secretari general Jordi Turull i el president del grup parlamentari Albert Batet s’han reunit aquesta tarda amb l’ANC per valorar la situació política després de la Diada / Junts

L’ANC demana eleccions

Davant la negativa dels republicans a la proposta de l’entitat independentista, l’ANC exigeix a Aragonès que convoqui eleccions, ja que entén que no farà la independència en aquesta legislatura. De fet, la mateixa portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, ja va descartar la independència en aquesta legislatura. “No la tenim a tocar”, deia la portaveu, qui també descartava eleccions.

Divisió a Junts per la continuïtat al Govern

Després de l’augment de les tensions entre els republicans i Junts, han crescut també les veus juntaires que demanen el trencament del Govern, o se senten més. L’entorn de Borràs aposta per aquesta via de trencament, juntament amb part de l’entorn del president a l’exili, Carles Puigdemont, tal com ha avançat l’Ara. Puigdemont ja era poc partidari de l’acord d’investidura impulsat pel ja exsecretari general del partit, Jordi Sánchez, tot i que va deixar fer. Mentrestant, Turull fa equilibris entre els que aposten per la ruptura i els que volen quedar-se al Govern. En una reunió de la direcció de Junts aquest dijous al matí, Turull i Borràs han demanat confiança a la resta de la cúpula i no volen declaracions públiques que demostrin un desgavell intern.

Durant els últims mesos Turull ha endurit el seu posicionament, després de parlar amb Puigdemont a l’estiu, tal com explica La Vanguardia. El secretari general de Junts també ha de portar a la seva motxilla la voluntat de membres del Govern, com són Gaume Giró i Victòria Alsina, que han dit públicament que la millor opció és mantenir-se a l’executiu per forçar ERC a complir el pacte. La decisió, però, recaurà en la militància, que haurà de decidir en una consulta si mantenir-se o no al Govern. Abans, però, hi haurà el debat de política general, l’última setmana de setembre, en què Junts vol fixar i exhibir amb molta claredat la seva posició –exigència de compliment del pacte de govern– i vol que ERC quedi retratada si hi posa traves o matisos.