Junqueras referma a Madrid l’aposta per “sumar majories” per la independència

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha refermat aquest dimecres al matí la seva posta per “sumar majories” per aconseguir la independència de Catalunya. “Tenim un projecte integrador i amb voluntat de suma”, ha dit Junqueras en un acte organitzat a Madrid pel Nueva Economía Fórum. Hi han assistit actors econòmics de Madrid i diputats del Congrés de diferents colors. Junqueras ha explicat que l’objectiu dels republicans és aconseguir més suports de forma transversal per aconseguir legitimitat davant l’Estat espanyol i la comunitat internacional. “Si fóssim més, la independència estaria més a prop”, ha volgut constatar.

És un missatge que ha volgut deixar clara davant l’exigència de l’ANC de declarar la independència el segon semestre del 2023. “Això no va de temps ni de fixar terminis. Va d’assolir les majories necessàries”, ha dit. En aquest sentit, diu que ningú més és capaç de proposar una estratègia alternativa a la dels republicans. “És l’única que hi pot haver perquè és una qüestió que s’ha de resoldre amb àmplies majories democràtiques”, ha afirmat l’exvicepresident del Govern de la Generalitat.

Oriol Junqueras / EP

Diputat d’origen molt divers que constata la transversalitat

En aquest sentit, ha volgut constatar el seu projecte transversal explicant que el seu partit té diputats d’origen molt divers, passant per diputats brasilers a equatorians. A més, també ha volgut posar d’exemple els membres del seu partit, com el conseller Joan Ignasi Elena i o Ernest Maragall, que provenen del PSC. A més, considera que la seva aposta ha ajudat al fet que els tribunals emetessin resolucions favorables a favor dels polítics del procès.

Tot i la seva aposta, ha volgut deixar clar que el govern espanyol té un interès molt escàs en la taula de diàleg i creu que agraeix que hi hagi una part que no en sigui participant, com és Junts. “El govern espanyol hi va arrastrant-se”, diu el president dels republicans, que creu que no es pot tenir por de confrontar arguments.

En aquest sentit, es mostra convençut que hi haurà un nou referèndum, perquè “deriva del principi democràtic”. Junqueras creu que la Constitució espanyola no pot ser un impediment del principi democràtic i ha posat d’exemple el cas del Canadà: “Quan part de la societat de forma reiterada, democràtica i pacífica es manifesta en una reiterada direcció, es obligació de les institucions democràtiques de garantir mecanismes perquè tinguin legitimitat”.

Augura uns bons resultats a les eleccions municipals

Pel que fa a les eleccions municipals, constata que tots els partits que se situen a la dreta de la presidenta del Congrés (PP, Cs i Vox), només tenen una alcaldia arreu del país. Amb això, ha augurat un “molt bon resultat per ERC”, i ha apostat per ampliar els suports a través de les municipals. Per això, els republicans “volen tenir la millor relació amb tothom” i construir una república per “posar-la a disposició de tota la ciutadania”. En aquest sentit, afirma que és independentista respecte Espanya, però federalista respecte Europa.

També ha parlat d’economia i preveu que de cara a la tardor hi hagi una recessió. “Fa 13 anys que vaig representar ERC al Parlament Europeu, en plena crisi del 2008, que encara no ens n’hem acabat de sortir”. En aquest context, ha explicat que van proposar recuperar la política d’augmentar l’oferta monetària, que “és el que va succeir poc temps després el 2010”. Junqueras explica que aquesta política d’oferta monetària s’ha dut a terme a tot el món de forma “agressiva”. “Arreu del món no hi ha hagut tants euros, dòlars, iens com ara”, diu.

Amb això, alerta que cal estar “molt atents” de les tensions inflacionàries de la massa “gegantesca” d’aquesta oferta monetària. “És el que estem vivint en aquests moments”, relata. Per resoldre la situació inflacionària, proposar un canvi tecnològic per abaratir les despeses de producció. “A aquells augments d’oferta montària no només hi haurien d’accedir els Estats, sinó que també havia de ser accessible aquells àmbits que poguessin desenvolupar els canvis tecnològics”, afirma.