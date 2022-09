Turull, sobre ERC: “El debat de política general serà un punt d’inflexió”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha afirmat aquest dijous que el debat de política general serà un punt d’inflexió pel que fa al Govern format per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Turull ha reconegut que estan parlant amb els republicans per “complir el pacte d’investidura”, ja que a parer seu no s’està complint. El secretari general vol aconseguir tres fronts que estan establerts al pacte entre els dos partits independentistes: un espai de coordinació entre l’independentisme, una estratègia unitària al Congrés dels Diputats i la composició i la forma d’actuar envers la taula de diàleg.

“Nosaltres amb la taula de diàleg vam expressar el nostre escepticisme”, diu Turull, que afirma que Junts va apostar-hi sota unes condicions pactades amb Esquerra. Alhora, considera que si hi hagués una unitat d’acció al Congrés dels Diputats, l’independentisme tindria més força per a negociar.

Congrés de Junts a L’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

Data límit de la desjudicialització el 31 de desembre

Preguntat sobre en el fet que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, es marca com a data límit el 31 de desembre per acabar amb la fase de la desjudicialització, pactada amb el govern espanyol a la taula de diàleg, Turull afirma que “no consta en cap acord amb Junts”. Tot i això, considera que davant d’una qüestió com aquesta “s’ha de trobar el problema i ja n’estem parlant”.

Turull diu estar molt contents de la eina dels consellers de Junts per Catalunya des d’un punt de vista sectorial, però no està content en l’actuació del Govern des d’un punt de vista nacional. “Tot plegat ens allunya molt de l’autodeterminació i l’amnistia”, diu el també exconseller, que considera que estem en l’última fase de la independència.

Convençut d’anar a la Diada

En referència a la Diada, Turull està convençut d’anar-hi, perquè “la gent ho ha donat tot i els partits som un instrument”. L’exconseller considera que el gran actiu de l’independentisme és la mobilització , que afirma que hauria de tenir “autoexigència”. Sobre els pressupostos, està d’acord amb el president Aragonès de prioritzar la CUP.