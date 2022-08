Jordi Turull sobre el dictamen de l’ONU: “És una plantofada per a l’Estat”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha celebrat la conclusió de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) en la qual conclou que l’Estat espanyol va violar els drets polítics d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. “És una plantofada per l”Estat espanyol i el seu govern”, ha dit eufòric en una entrevista de Catalunya Ràdio. Turull diu estar “molt satisfet”, ja que considera que és una “victòria” de l’independentisme, enfront “aquell estat que va decidir que la política la marcarien les togues, i no les urnes”.

Jordi Turull i Laura Borràs / EP

El precedent canadenc

A més, augura que és una bona notícia per l’independentisme de cara a les possibles resolucions del Tribunal General de la Unió Europea. “És un bon precedent de cara a segons quines resolucions”, explica l’exconseller., que diu que hi ha 400 persones pendents d’aquestes conclusions. Ha posat d’exemple el cas del Canadà, que arran d’una resolució del Comitè de Drets Humans de l’ONU, van canviar la Constitució perquè no respectaven unes minories.

També creu que hi ha un creuament de poders entre polítics i jutges a l’Estat espanyol. “Un ministre del govern espanyol ja van dir que ens apartarien”, recorda el el secretari general de Junts. Alhora, considera que és un “rebés” pel jutge Llarena. “Arran del discurs del 3 d’octubre, es va decidir que qui marcaria la política i qui decidiria qui fes política serien les togues”, afirma l’exconseller.

L’independentisme celebra la decisió

Altres dirigents com el president a l’exili, Carles Puigdemont, el president del a Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, o la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, han celebrat les conclusions de l’ONU, que es basen en el fet que la justícia espanyola va vulnerar els drets dels 4 presos polítics al suspendre’ls de la seva acta abans que hi hagués una condemna ferma.