L’ONU conclou que Espanya va violar els drets polítics de 4 presos polítics

El Comitè de Drets Humans de l’ONU ha conclòs que l’Estat espanyol va violar els drets polítics d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. L’ONU considera que van vulnerar el Pacte de Drets Civils i Polítics quan els va suspendre com a diputats al Parlament de Catalunya.

El procediment va començar amb una denúncia individual davant del Comitè de Drets Humans per part dels diputats Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva. Concretament, el Comitè considera que la suspensió de tots els drets i deures de representació parlamentària va ser una violació de l’article 25. El Comitè considera que el dret constitueix l’essència del govern democràtic i, malgrat considerar que hi pot haver certes limitacions, l’ONU considera que la suspensió estava “clarament injustificada”.

Jordi Turull, el dia de l’alliberament dels presos polítics de l’1-O per l’indult, a la sortida de Lledoners / Jordi Borràs

Incompliment del Pacte

Alhora, conclou que “la decisió d’acusar els autors del delicte de rebel·lió que va comportar automàticament la suspensió de les seves funcions públiques abans d’una condemna penal” incompleix els requisits del Pacte; en concret, aquestes restriccions de l’exercici de funcions de representativitat pública han de basar- se en disposicions legislatives “que siguin raonables i objectives”.

També considera que abans que hi hagi una suspensió d’una condemna per a càrrecs elegits democràticament, com és el cas, els estàndards han de ser més estrictes que els que s’apliquen després de l’existència d’una condemna.

Suspesos abans de condemna

En un comunicat, la membre del comitè Hélène Tigroudja assegura que aquesta decisió és “un pas important perquè afirma que les salvaguardes contra les restriccions dels drets polítics han d’aplicar-se amb major rigor si aquestes restriccions es produeixen prèviament i no posteriorment a una condemna per un delicte”.

Tigroudja també remarca que els quatre polítics independentistes havien instat la ciutadania a “mantenir-se estrictament pacífica”, per la qual cosa l’acusació de rebel·lió, per la qual van ser suspesos abans de la condemna, “no era previsible” ni “es basava en motius previstos per la llei que siguin raonables i objectius”.

“La decisió de suspendre polítics electes ha de basar-se en lleis clares i previsibles que estableixin motius raonables i objectius per a la restricció dels drets polítics”, subratlla Tigroudja.

No és el primer pronunciament que fa el Comitè, ja que el 2019 el Grup de Treball contra les Detencions Arbitràries va demanar la llibertat de Junqueras, Jordi Sànchez, Romeva, Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn i Jordi Cuixart. El document instava el govern espanyol a indemnitzar-los i fer una investigació “exhaustiva i independent” del cas.