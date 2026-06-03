Nadine Romero està acostumada a rebre missatges crítics amb el seu pes des de fa anys, però això no vol dir que li sembli bé haver de suportar tanta grassofòbia. Un usuari ha tornat a criticar-la pel seu sobrepès i ella, totalment farta, ha gravat un vídeo de denúncia que ha rebut tot el suport dels seguidors que se sumen a aquesta queixa pública. Li han recomanat, de males maneres, que “perdi pes“. Ella, davant d’això, ha esclatat amb tota la raó: “Estic farta que se m’invalidi com a persona pel meu pes i és que no sabeu com és de frustrant que cada pas i cada moviment que faig hi hagi comentaris com aquest en el meu dia a dia“.
La influencer és una persona forta i amb el cap molt ben estructurat després de “tota una vida” rebent missatges així. Ara bé, no tothom sap gestionar aquests missatges i Nadine ha volgut posar el crit al cel per acabar amb aquesta història: “No m’entra al cap que la grassofòbia estigui tan normalitzada, pots crear una inseguretat o un trastorn alimentari molt heavy. Abans de comentar qualsevol cosa, penseu que la gent té sentiments i una vida. No sou ningú per anar dient res d’això”, ha denunciat.
El pitjor de tot és que ha arribat a rebre missatges d’aquest tipus també de seguidors, com és el cas d’aquest últim: “Em segueix i, tot i així, ha trobat coherent escriure’m això perquè jo ho llegeixi. No sé si sou conscients que darrere d’una pantalla hi ha persones reals“.
Nadine Romero lamenta els episodis desagradables de grassofòbia que ha viscut
La presentadora d’EVA, de 3Cat, ha tret a la llum alguns episodis desagradables que ha viscut pel carrer quan algunes persones l’han acabat insultant pel seu físic: “No pot ser normal que jo vagi pel carrer i em trobo un seguidor que em digui que ballo molt bé, però que quina llàstima aquests quilets que em sobren”.
O una altra, quan una noia pel carrer va alabar el seu pentinat i ràpidament va oblidar-se’n perquè algú la va criticar: “Em vaig posar supercontenta quan em va dir que tenia una cabellera molt maca, però quan vaig veure que m’havien escrit un missatge que em deia puta gorda vaig quedar-me amargada tot el dia. Ens agradi o no, els missatges dolents peses més que tots els bons”, ha lamentat.
Nadine Romero ha aprofitat aquest vídeo per enviar una pregunta a l’aire. Aquestes persones que critiquen serien capaços de deixar anar un comentari tan despectiu cap al seu fill? “Reflexionem una mica, si us plau, perquè és esgotador“, ha demanat.