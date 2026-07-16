Nadine Romero ha denunciat, moltes vegades, estar rebent una grassofòbia constant per part de molts crítics i presumptes seguidors. Ara bé, encara no s’havia trobat mai amb una dona que li omplés el telèfon de notificacions al llarg de tota una tarda. Sense parar, aquesta persona s’ha dedicat a veure un vídeo seu rere un altre mentre anava escrivint-li un munt de missatges crítics amb el seu físic. La creadora de contingut ha dit prou i ha compartit un vídeo de denúncia en el que exposa la realitat que ha de suportar, un hate al que vol posar-hi fre: “Ella no només veu els meus vídeos, sinó que també em deixa comentaris. I no va ser ni un ni dos ni tres, en van ser sis“.
En el primer missatge, la seguidora en qüestió opina en el post del seu comiat de soltera: “Millor que et posis a règim, sembles una balena“, etziba sense cap mena d’empatia. Després? També l’ataca en un vídeo de la seva companyia de ball: “Quina professora tan obesa, poc exemple estàs donant a aquestes nenes. Mare meva. Pf. Com estàs“. El tercer, en la publicitat que havia fet d’un restaurant: “Sí, tu ves menjant…“. Un missatge que va repetir en una altra publicació: “Sí, tu ves menjant, ves menjant…“. I no contenta amb tot això, continua pel mateix camí en un vídeo on la Nadine explicava que havia anat a emprovar-se vestits: “Mare meva, què grossa et veus“. En un altre li arriba a dir que no té “coneixement”: “Si us plau, cuida’t, només et falta això que estiguis més obesa. Déu meu, quin poc coneixement“.
Davant de tot això, la Nadine no pot fer una altra cosa que denunciar: “Què he de fer davant d’això? Per mi, això és assetjament. Jo estava tranquil·lament a casa meva i vaig començar a rebre notificacions d’aquesta dona, que no feia més que comentar-me tot això. Per què hem d’acceptar aquest tipus d’assetjament? Perquè això ho és“. I la influencer sap que alguns pensaran que forma part de la seva feina, que és creadora de contingut i que s’exposa a les xarxes socials, així que tothom pot opinar: “Doncs no, crec que estem molt equivocats. Jo no tinc per què haver de suportar, constantment, aquest tipus de comentaris a les meves xarxes per presumptes seguidors”.
Nadine Romero agraeix el suport que rep davant la denúncia per assetjament
Nadine Romero ha volgut investigar qui s’amaga darrere del perfil que es dedica a insultar-la i ha descobert, sorprenentment, que es tracta d’una professora de Lleida. Això l’ha fet reflexionar, és clar: “Una professora que està amb nens fa aquests comentaris? No sabem qui està educant els nostres fills i la pròxima generació. A mi no m’afecta, però imagineu a algú que està passant un supermoment i que només li falta això per acabar d’explotar? Jo estic en xoc”.
Molts dels seus seguidors han volgut enviar-li missatges de suport davant d’una situació que no ha de ser fàcil de gestionar. Ella, unes hores després, ha volgut agrair públicament tot aquest suport en un comunicat: “Veient la resposta que ha tingut el vídeo i llegint tots els vostres comentaris, recupero una mica la fe en la humanitat. El que vaig viure no s’hauria de permetre mai, cap persona hauria de patir una agressió ni cap mena d’assetjament“.
De moment, descarta prendre mesures legals contra ella. Ara bé, no permetrà que continuï passant: “És important no normalitzar ni deixar passar cap tipus d’agressió o d’assetjament. També sé que l’assetjament pot arribar a través de les xarxes socials i, aquests dies, malauradament, ho he pogut comprovar amb una persona que no ha deixat d’assetjar-me. No calleu mai davant d’una situació d’assetjament, entre tots podem fer que aquestes actituds no quedin impunes“, ha dit.