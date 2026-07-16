Nadine Romero ha denunciado, muchas veces, estar recibiendo una gordofobia constante por parte de muchos críticos y supuestos seguidores. Ahora bien, aún no se había encontrado nunca con una mujer que le llenara el teléfono de notificaciones a lo largo de toda una tarde. Sin parar, esta persona se ha dedicado a ver un vídeo suyo tras otro mientras le iba escribiendo un montón de mensajes críticos con su físico. La creadora de contenido ha dicho basta y ha compartido un vídeo de denuncia en el que expone la realidad que tiene que soportar, un hate al que quiere poner freno: «Ella no solo ve mis vídeos, sino que también me deja comentarios. Y no fue ni uno ni dos ni tres, fueron seis«.
En el primer mensaje, la seguidora en cuestión opina en el post de su despedida de soltera: «Mejor que te pongas a dieta, pareces una ballena«, lanza sin ningún tipo de empatía. ¿Después? También la ataca en un vídeo de su compañía de baile: «Qué profesora tan obesa, poco ejemplo estás dando a esas niñas. Madre mía. Pf. Cómo estás«. El tercero, en la publicidad que había hecho de un restaurante: «Sí, tú sigue comiendo…«. Un mensaje que repitió en otra publicación: «Sí, tú sigue comiendo, sigue comiendo…«. Y no contenta con todo esto, continúa por el mismo camino en un vídeo donde Nadine explicaba que había ido a probarse vestidos: «Madre mía, qué gorda te ves«. En otro llega a decirle que no tiene «conocimiento»: «Por favor, cuídate, solo te falta eso, que estés más obesa. Dios mío, qué poco conocimiento«.
Ante todo esto, Nadine no puede hacer otra cosa que denunciar: «¿Qué tengo que hacer ante esto? Para mí, esto es acoso. Yo estaba tranquilamente en mi casa y empecé a recibir notificaciones de esta mujer, que no hacía más que comentarme todo esto. ¿Por qué tenemos que aceptar este tipo de acoso? Porque esto lo es«. Y la influencer sabe que algunos pensarán que forma parte de su trabajo, que es creadora de contenido y que se expone en las redes sociales, así que todo el mundo puede opinar: «Pues no, creo que estamos muy equivocados. Yo no tengo por qué tener que soportar, constantemente, este tipo de comentarios en mis redes por supuestos seguidores».
Nadine Romero agradece el apoyo que recibe ante la denuncia por acoso
Nadine Romero ha querido investigar quién se esconde detrás del perfil que se dedica a insultarla y ha descubierto, sorprendentemente, que se trata de una profesora de Lleida. Esto la ha hecho reflexionar, claro: «¿Una profesora que está con niños hace estos comentarios? No sabemos quién está educando a nuestros hijos y la próxima generación. A mí no me afecta, pero ¿imaginad a alguien que está pasando un supermomento y que solo le falta esto para acabar de explotar? Yo estoy en shock».
Muchos de sus seguidores han querido enviarle mensajes de apoyo ante una situación que no debe ser fácil de gestionar. Ella, unas horas después, ha querido agradecer públicamente todo este apoyo en un comunicado: «Viendo la respuesta que ha tenido el vídeo y leyendo todos vuestros comentarios, recupero un poco la fe en la humanidad. Lo que viví no debería permitirse nunca, ninguna persona debería sufrir una agresión ni ningún tipo de acoso«.
Por el momento, descarta tomar medidas legales contra ella. Ahora bien, no permitirá que continúe pasando: «Es importante no normalizar ni dejar pasar ningún tipo de agresión o de acoso. También sé que el acoso puede llegar a través de las redes sociales y, estos días, lamentablemente, lo he podido comprobar con una persona que no ha dejado de acosarme. No calléis nunca ante una situación de acoso, entre todos podemos hacer que estas actitudes no queden impunes«, ha dicho.