Marc Ribas se ha convertido en uno de los presentadores estrella de TV3 gracias a su papel de presentador en Joc de cartes y las recetas que prepara en Cuines. Después de 10 años en primera línea, ha aprendido unas cuantas cosas sobre cómo funciona la televisión. Un conocimiento que ha adquirido: cómo salir bien en las fotos, curiosamente. Las sesiones promocionales son básicas en este trabajo y ha tenido que acostumbrarse… aunque acabamos de saber que a él no le gusta «nada» posar frente a la cámara.

Teniendo en cuenta cómo lo disimula, desde el equipo de redes de 3Cat han querido preguntarle cómo es que siempre sale bien en las fotos. ¿Y qué ha hecho el cocinero? Dar consejos a todos aquellos que no les pasa lo mismo. El video ha resultado divertido y los seguidores han aplaudido su simpatía y sinceridad. ¿Qué ha explicado? Descubrámoslo.

Un consejo que cree que puede ayudar tiene que ver con la actitud: «Que te dé un poco igual todo, es decir, que tengas más cara que espalda, que es lo que me pasa a mí«. En la misma línea, Marc Ribas cree que ayuda ignorar que tienes un fotógrafo delante: «Va bien no pensar que te están haciendo fotos ni te están grabando. Es lo primero que me pasó cuando llegué a la tele y me dijeron que explicara aquella receta como si fuera a un amigo mío. Eso es lo que he hecho».

No todo el mundo puede hacerlo, pero tiene claro que tener detrás un buen equipo de postproducción ayuda porque «te arreglan» en las fotos en las que no sales tan favorecido. Él, sin embargo, siempre sigue la misma máxima y saberlo ha hecho gracia: «A mí no me gusta hacerme fotos, la verdad. Yo pongo cara foto, que es esta, y ya está. Hace diez años que la practico«.

Otra curiosidad sobre él que desconocíamos es que, cuando está muy cansado, un ojo le queda vago y acaba haciendo una mueca sin darse cuenta: «Cuando me canso mucho, el ojo me cae… y me queda algo así. Después, siempre alguien me tiene que decir Marc, ¡el ojo! y muevo la cara».

El presentador muestra cómo es su cara foto | Instagram

Los seguidores de Marc Ribas aplauden sus consejos para salir bien en las fotos

Como no podía ser de otra manera, los fans de Marc Ribas han llenado la publicación de iconos de aplausos. Les ha hecho gracia escucharlo con esta vena más divertida y personal, ya que consideran que es su punto fuerte: «¡Súper Marc, soy fan!«, «Es el mejor» y «Brutal» son solo algunos ejemplos.

Además, también ha recibido una fila interminable de halagos como «Eres un crack«, «Eres una máquina» y «Eres la pera«. La gente cree que sus trucos funcionan, ya que encuentran que «siempre» sale bien en las fotos: «Siempre sales guapo«. Y, a partir de aquí, han surgido los fans que no quieren que deje Joc de cartes: «No dejes el programa, sin ti no será Joc de cartes… Que TV3 lo tenga presente».

Marc Ribas confiesa el problema que tiene en el ojo | Instagram

Su marcha es una realidad, pero Arnau París ya está grabando los primeros episodios de la nueva temporada con él al frente. Aún tendremos que esperar hasta principios de año, previsiblemente, para ver el estreno del otro chef. De momento, los fans pueden estar tranquilos de que aún quedan unas cuantas semanas de Joc de cartes estiu.