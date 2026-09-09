TV3 emitirá esta noche el último episodio de la versión veraniega de Joc de cartes. Ahora que se sabe que Marc Ribas abandona el programa después de 10 años, cada emisión es una oportunidad más de disfrutar del espectáculo que ofrece quien ha estado al mando del programa desde sus inicios. En esta ocasión, el escenario es un clásico como la Costa Brava, donde intentarán encontrar el mejor mar y montaña de la zona.

¿De qué tratará el Joc de cartes de esta noche? | TV3

El Trinquet, en Sant Feliu de Guíxols, en Joc de cartes

Con un 4,5 en las valoraciones de Google, El Trinquet de Sant Feliu de Guíxols será uno de los participantes de esta entrega. Podemos leer un montón de reseñas buenísimas que los ponen por las nubes, lo que hace pensar que podría ser uno de los rivales fuertes de la noche. Los comensales destacan que todo lo que han probado estaba “buenísimo”, que el tartar de atún y el pastel de queso son “increíbles”, que calidad-precio está “muy bien” y que el local es pequeño, familiar y con producto de km 0.

Sus propietarios han avisado de su participación a través de Instagram, donde han emitido un pequeño comunicado donde aseguran que han sido ellos mismos en la grabación: “Hemos sido nosotros, sin falsedades. Nuestros criterios culinarios y gastronómicos respecto a los otros restaurantes siempre han estado basados en lo que nosotros entendemos como gastronomía. Buen producto y calidad siempre. Esperamos que disfrutéis del programa”.

En su carta, un montón de tapas, arroz meloso, hamburguesa black angus o pulpo a la gallega.

La Masia de Tossa de Mar, otro participante de esta noche

El segundo restaurante que intentará convencer a los rivales será La Masia de Tossa de Mar. Ellos, con un 4,2 en Google, sí cuentan con alguna reseña negativa que destaca que el precio es excesivo o que el menú no es gran cosa. Otros, en cambio, se muestran “gratamente sorprendidos” porque todos los platos los habían encontrado “buenos”: “La paella de marisco, buenísima, y los postres lo mejor de todo”.

Ellos ofrecen todo tipo de ensaladas, también tapas y platos de cuchara como los típicos callos, la carrillera de cerdo, fricandó o el suquet de pescado. De arroces, preparan ni más ni menos que seis tipos: el marinero, el de verduras, el de payés, el negro, el caldoso de pescado y el de bogavante. Pero también tienen tres tipos de fideos, así que no está nada mal.

El Restaurant Mont-ras, otro de los participantes de Joc de cartes

El Restaurant Mont-ras, situado en la localidad del mismo nombre, es quien parte con una nota más baja en Google con un 3,8. Se trata de un bar de carretera que todos encuentran muy “correcto” para parar a tomar un café y un bocadillo a la hora del desayuno, pero no se ponen de acuerdo con si prepara buenos platos para comer o si no está al nivel. El servicio creen que es “demasiado lento”, si hacemos caso a estos comensales enfadados, pero habrá que ver cómo actúan esta noche frente a la cámara.

En su carta, destacan precisamente los desayunos de tenedor. Y, para comer, chuletas con patatas, albóndigas con sepia, fricandó de ternera, cabrito o callos.

Un programa que mostrará cómo tienen las cocinas de limpias -o sucias-, cómo se comportan sus representantes y, sobre todo, si puntúan con mala intención o no.