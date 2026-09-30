Leonor de Borbón ha comenzado el primer curso de universidad en una universidad pública de Madrid, el primer centro barato en el que ha estudiado después de toda una vida de escuelas carísimas e internados en Gales. La hija mayor de Felipe y Letizia acaparó todas las miradas en el primer día de clase, cuando un montón de fotógrafos se congregaron a las puertas del campus para verla entrar. Aquel día fue recibida con honores por el decano y las autoridades, pero ¿ha vuelto a clase desde entonces? Porque realmente sorprende que no se haya filtrado ninguna imagen suya en clase o paseando por las instalaciones.

Desde la Zarzuela se insistió mucho en que la princesita asistiría a todas las clases y que haría todas las asignaturas. La realidad es muy diferente, sin embargo, ya que Monarquía Confidencial ha podido saber que está faltando a muchas clases magistrales. De hecho, desde su entorno explican que solo está yendo a los seminarios -las clases prácticas-. ¿Y cómo lo justifican? Ah, pues sorpresa sorpresa… porque dicen que en las clases magistrales -las más teóricas- hay «un volumen considerablemente mayor de alumnos» y el equipo de seguridad que la acompaña ve difícil salvaguardar su integridad.

Por lo tanto, los Borbones mintieron cuando dijeron que sería una estudiante más y que tendría una asistencia normal. Depende del número de alumnos que vayan a cada clase, decidirán si ella también va o si hace pellas: «Su presencia en espacios universitarios con una elevada concentración de estudiantes supone una exposición mayor, algo que se tiene en cuenta a la hora de organizar su actividad académica», aseguran.

Máxima expectación por el primer día de universidad de Leonor de Borbón | Europa Press

¿Leonor de Borbón está yendo a las clases de la universidad?

Es inevitable que Leonor comparta espacios con sus compañeros de clase y que participe en las actividades académicas obligatorias, en teoría, pero parece que en determinadas circunstancias estarían haciendo la vista gorda. Sí que habrá diferencias respecto a la rutina del resto, aunque dijeran que no… Y es que, desde la Zarzuela, ahora dicen que su objetivo es «compatibilizar» su formación universitaria con las medidas «que sean necesarias» para preservar su seguridad. ¿Que se salte la mitad de las clases hasta qué punto es necesario? Sea como sea, ellos continuarán aplaudiendo que haya hecho el gesto de matricularse en una universidad pública.

El tiempo dirá si consiguen evitar que se publique nada de esta etapa de la heredera de los españoles, pero de momento la táctica funciona. Que vaya a pocas clases y que sus guardaespaldas estén haciendo borrar las fotos que ven que le hacen funciona… Si podrá mantener un perfil bajo en los cuatro años es, aún, un misterio.