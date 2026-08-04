Felipe y Leticia ya están en Mallorca, preparados para iniciar unas vacaciones de verano en las que no pueden evitar la compañía de Sofía de Grecia. Tan pronto como llega el calor típico de estas fechas, la griega se instala en el Palacio de Marivent y de allí no la sacan ni con agua caliente. La semana pasada la vimos navegando en un yate con las dos hijas y los nietos, todos los Marichalar y Urdangarin, quienes se supone que han salido corriendo antes de la llegada del tío. Y ahora que el matrimonio real ha llegado a Palma, las revistas del corazón envían allí a todos sus fotógrafos para captar las típicas instantáneas supernaturales y nada orquestadas de la familia paseando por mercadillos como unos turistas más.

Lo que ha pasado en esta ocasión, sin embargo, es que Leticia ha tomado una decisión que ha enfadado -y mucho- a los periodistas más curiosos. Cada año, los Borbones ofrecen la tradicional recepción veraniega en el Palacio de Marivent ante una representación de la sociedad balear. Este siempre es el inicio de su estancia allí y las revistas llenan páginas y páginas con los looks de Leticia, Leonor y Sofía en el posado oficial de cada verano. Este año, sin embargo, no podrán hacerlo… ya que han decidido hacer el encuentro el martes a las nueve de la noche y esto impide que las fotos salgan publicadas en las portadas del miércoles.

La decisión ha sorprendido mucho a las redacciones especializadas, ya que se quedarán sin un contenido que ha sido constante desde hace un montón de años. Una de las periodistas que ha puesto el grito en el cielo ha sido Pilar Eyre, quien ha criticado este cambio de última hora desde su canal de Youtube: «Antes era mucho más formal, desde que Felipe y Leticia son reyes todo ha ido variando cada año. Poco a poco lo han ido haciendo todo más informal para que no haya tantos posados sino paseos». La recepción será en los jardines de Marivent, una localización nueva que le parece bien porque así se aprovecha un espacio infravalorado. Ahora bien, la fecha escogida enfada: «Los martes, las revistas ya han cerrado y están maquetadas. No podrá entrar en la edición del miércoles… ¿Por qué se ha hecho este desaire? He hablado con muchos amigos periodistas y se están tirando de los pelos por no poder tener estas fotos como portada«.

La familia real se pasea por Mallorca cada verano en un gesto hacia la prensa | Europa Press

¿Qué motivos hay detrás del cambio de decisión de la familia real?

¿Que la recepción se haga un martes ha sido un gesto de mala fe hacia las revistas del corazón o ha sido casualidad? Pilar Eyre es más malpensada que otros, teniendo en cuenta que no cree que la torpeza podría estar detrás de este error: «Algunos dicen que un motivo detrás podría ser que lo hayan hecho sin pensar que esto daría esta circunstancia. Dicen que tienen estos errores, como el que cometieron con los colores de la bandera de Francia el día que competían contra España. Pues no, no lo admito porque la comunicación de la familia real está formada por periodistas profesionales que no son funcionarios que no tienen ni idea. Saben de qué va el negocio y Leticia está harta de saber cuándo cierran edición las revistas, que ella es periodista».

Entonces, ¿la cronista real ve mala fe? Algunos de sus contactos no han dudado en señalar a Leticia como la artífice de este cambio de fecha: «Dicen que podría ser que la corona no quiera salir más en la prensa del corazón porque a Leticia no le gusta, que cree que es una frivolidad y que ponen el foco en aspectos secundarios de su tarea como la ropa que lleva o su aspecto». Ella no acaba de estar de acuerdo con esta afirmación, ya que tiene su propia teoría. ¿Cuál? Que Leticia había preparado un posado espontáneo para las horas previas a esta recepción para ofrecer unas fotos «más simpáticas» a las oficiales de después. Pues, teniendo en cuenta que quedan pocas horas para la reunión… no lo parece y ganan peso las teorías de los otros contactos con quienes ha hablado.

Las vacaciones de la familia real en Mallorca siempre ocupan muchas páginas en la prensa | Europa Press

Desde la revista Lecturas han querido preguntar directamente al departamento de Comunicación de la familia real para saber qué podía haber en la elección de esta fecha. Estaba claro que no reconocerían directamente que lo habían hecho para impedir su trabajo, pero ¿cómo lo han justificado? «Se ha hecho así porque tenemos que cuadrar agendas y hay muchas otras actividades. Además, el año pasado también las hicimos el 4 de agosto. No hay ningún otro motivo ni ninguna otra cosa«. Sí, claro, pero era un lunes y las revistas no tenían el problema de este año. Sea como sea, una nueva polémica que coloca a los Borbones como los malos de la película cuando están a punto de comenzar unos días en la isla balear que siempre acaban protagonizando un montón de titulares.