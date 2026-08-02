Las 9 calas secretas de la Costa Brava que los locales no quieren que conozca nadie, especialmente si eres de Barcelona

La Costa Brava esconde calas que parecen un secreto. Rodeadas de acantilados y pinares, son rincones donde el Mediterráneo conserva toda su esencia y donde el ritmo lo marcan únicamente las olas.

No te lo puedes perder Escaleras de piedra, aguas turquesa y silencio mediterráneo: la travesía más bella de la Costa Brava

Lejos del turismo masivo, estos lugares ofrecen aguas cristalinas, silencio y un paisaje que invita a perderse durante unas horas.

Entre Palamós y Calella: un fragmento de Mediterráneo que parece pintado

Entre pinares y caminos que serpentean junto al mar, esta franja de la Costa Brava esconde tres joyas que parecen pintadas con acuarela: pequeñas, tranquilas y con una belleza intacta.

1. Cala S’Alguer: El cuadro marinero que cobra vida

Cala S’Alguer

Hay lugares que te roban el corazón solo al pisarlos, y esta cala es uno de ellos. Las casitas de pescadores, con puertas pintadas de colores vivos, contrastan con el verde de los pinos y el azul profundo del mar.

Declarada Bien de Interés Natural en 1972, S’Alguer conserva intacto su espíritu marinero. Pasear por su arena de cantos rodados y ver las barcas tradicionales es como viajar en el tiempo.

Descubre más detalles en mi artículo completo sobre esta cala.

Para llegar, puedes aparcar en la playa de la Fosca y seguir un tramo del Camí de Ronda en dirección a la playa del Castell. Son pocos minutos de paseo entre pinos y vistas al mar que te harán entender por qué es tan especial.

2. Cala Estreta: Dos medias lunas en el corazón del Mediterráneo

Cala Estreta

Un paraíso dividido en dos por un escoyo rocoso, con aguas que pasan del azul turquesa al verde esmeralda. Aquí la calma es la única norma. Incluida por The Guardian entre las 20 mejores playas desconocidas de Europa, Cala Estreta es ideal para hacer snorkel y perderse en su fondo marino.

Aquí puedes leer más sobre esta maravilla escondida.

Desde la playa del Castell, un sendero de 20-30 minutos siguiendo el Camí de Ronda te lleva hasta aquí, pasando por calas igual de bonitas como Cala Canyers o Cala Corbs.

3. Cala del Crit: El misterio entre acantilados

Cala del Crit

Rodeada por leyendas de piratas, esta cala combina aguas transparentes con un entorno salvaje e historias que se confunden con el sonido de las olas. Con unos 150 metros de largo y flanqueada por dos antiguas barracas de pescadores, Cala del Crit es también un punto perfecto para explorar cuevas marinas cercanas.

Te cuento toda la leyenda y la ruta completa aquí.

No se puede acceder en coche. Puedes comenzar la ruta desde Calella de Palafrugell o desde el Festival de Cap Roig, siguiendo el sendero GR-92 hasta la cala.

Entre Calella de Palafrugell y Begur: tesoros que piden camino

Este tramo de costa es un regalo para los que buscan pequeñas playas escondidas entre rocas y vegetación, alejadas de las zonas más concurridas.

4. Cala del Cau o Cala de Gens: Un rincón para exploradores

Cala de Gens

Con paredes rocosas de colores únicos y aguas transparentes, esta cala es un paraíso para los amantes del snorkel. Su atractivo no es solo el baño: pasillos rocosos, pequeñas cuevas y fauna marina te esperan bajo el agua.

Aquí puedes leer mi guía completa para explorarla.

Para llegar, deja el coche cerca del Cap de Sant Sebastià y camina unos 15 minutos por un sendero que baja hasta el mar.

5. Cala Pedrosa: Desconexión total sin cobertura

Cala Pedrosa

Una cala pequeña y salvaje, escondida entre altos acantilados y frondosos pinos. Aquí no hay arena fina, sino cantos rodados, y tampoco cobertura… solo silencio. Es uno de esos lugares que se mantienen vírgenes gracias a su acceso complicado.

Descubre la historia y más fotos en mi artículo completo.

Se puede llegar caminando desde Tamariu por el Camí de Ronda o dejando el coche en un aparcamiento a unos 800 metros.

6. Cala Illa Roja: La joya rojiza de la Costa Brava

Cala Illa Roja

Una cala icónica y salvaje, escondida entre altos acantilados y protagonizada por una espectacular roca rojiza que le da nombre. Su belleza natural y el carácter tranquilo la han convertido en uno de los lugares más fotogénicos de la Costa Brava. Es también un espacio nudista y sin servicios, donde el único sonido es el de las olas y las gaviotas. El color rojizo de la roca central contrasta con el azul intenso del mar y el verde de la vegetación que la rodea, creando un paisaje que parece sacado de una postal.

Descubre más sobre esta cala única y por qué ha sido destacada por National Geographic en mi artículo completo.

Se puede llegar fácilmente por el Camí de Ronda, que conecta Begur con Pals, disfrutando de un paseo entre naturaleza y vistas espectaculares al Mediterráneo.

Entre l’Estartit y l’Escala: la ruta que te regala silencio

Una zona menos conocida pero llena de calas vírgenes donde la naturaleza todavía manda.

7. Cala Ferriol: La recompensa después de la caminata

Cala Ferriol

Rodeada de acantilados y con aguas cristalinas, Cala Ferriol es un rincón salvaje que recompensa el esfuerzo de llegar. Su belleza radica en la falta de servicios y en el ambiente tranquilo, ideal para pasar horas sin prisas.

Aquí tienes la guía completa para descubrirla.

Saliendo de l’Estartit, sigue el GR-92 pasando por Cala Pedrosa hasta llegar a Cala Ferriol en una ruta de dos horas y media.

En el Cap de Creus: el final salvaje de la Costa Brava

El cabo más oriental de la península guarda calas de acceso limitado y un paisaje salvaje esculpido por el viento y el mar.

8. Cala Jugadora: Un refugio de turquesas

Cala Jugadora

Protegida de la tramontana y rodeada de vegetación frondosa, Cala Jugadora es una joya de arena y piedras con aguas de un azul intenso. Es perfecta para hacer snorkel y disfrutar de la vista del faro del Cap de Creus desde la toalla.

Aquí puedes leer mi experiencia completa.

Desde el faro del Cap de Creus, un corto descenso entre vegetación te lleva hasta esta cala en menos de 15 minutos.

9. Cala Taballera: La recompensa de los aventureros

Cala Taballera

A dos horas a pie desde el Port de la Selva, esta cala virgen combina cantos rodados, arena y aguas llenas de vida marina. La ruta pasa por las ruinas de Sant Baldiri, un punto cargado de historia que añade aún más encanto al viaje.

Aquí puedes ver mi guía detallada.

Consejos para vivirlas como un local

Lleva calzado cómodo: muchos accesos son a pie por terrenos irregulares.

Evita las horas punta de verano: madrugada o atardecer son mágicos.

Lleva comida y agua: la mayoría no tienen servicios.

Respeta el entorno: son espacios que se mantienen vírgenes gracias al cuidado de quien los visita.

El lujo de la Costa Brava más secreta

Visitar estas calas no es solo ver paisajes bonitos: es vivir experiencias que comienzan mucho antes de pisar la arena. Aquí no hay prisas, ni masas, ni música alta. Solo el sonido del mar, el olor de los pinos y la sensación de ser parte de un lugar que aún conserva su alma.

Si decides seguir estas rutas, hazlo con respeto. Estos rincones son un tesoro que solo se mantendrá intacto si todos lo cuidamos.

Estas siete playas no son solo puntos en el mapa: son experiencias, historias e instantes que se quedan contigo. No son lugares para quien busca comodidad inmediata, sino para quien quiere ganarse el privilegio de descubrir la Costa Brava más auténtica. Yo volvería una y otra vez… pero con la condición de que sigan siendo secretos. ¿Y tú, te atreves a encontrarlas?