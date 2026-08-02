Les 9 cales secretes de la Costa Brava que els locals no volen que conegui ningú, especialment si ets de Barcelona

La Costa Brava amaga cales que semblen un secret. Envoltades de penya-segats i pinedes, són racons on el Mediterrani conserva tota la seva essència i on el ritme el marquen únicament les onades.
A poc més d’una hora de Barcelona: el poble mariner més autèntic de la Costa Brava navega en goleta i menja ‘km 0’
Lluny del turisme massiu, aquests indrets ofereixen aigües cristal·lines, silenci i un paisatge que convida a perdre’s durant unes hores.
Entre Palamós i Calella: un fragment de Mediterrani que sembla pintat
Entre pinedes i camins que serpentejen vora el mar, aquesta franja de la Costa Brava amaga tres joies que semblen pintades amb aquarel·la: petites, tranquil·les i amb la bellesa intacta.
1. Cala S’Alguer: El quadre mariner que cobra vida
Hi ha indrets que et roben el cor només trepitjar-los, i aquesta cala n’és un d’ells. Les casetes de pescadors, amb portes pintades de colors vius, contrasten amb el verd dels pins i el blau profund del mar.
Declarada Bé d’Interès Natural el 1972, S’Alguer conserva intacte el seu esperit mariner. Passejar per la seva sorra de còdols i veure les barques tradicionals és com viatjar en el temps.
Descobreix-ne més detalls al meu article complet sobre aquesta cala.
Per arribar-hi, pots aparcar a la platja de la Fosca i seguir un tram del Camí de Ronda en direcció la platja del Castell. Són pocs minuts de passeig entre pins i vistes al mar que et faran entendre per què és tan especial.
2. Cala Estreta: Dues mitges llunes al cor del Mediterrani
Un paradís dividit en dos per un escull rocallós, amb aigües que passen del blau turquesa al verd maragda. Aquí la calma és l’única norma. Inclosa per The Guardian entre les 20 millors platges desconegudes d’Europa, Cala Estreta és ideal per fer snorkel i perdre’s en el seu fons marí.
Aquí pots llegir més sobre aquesta meravella amagada.
Des de la platja del Castell, un sender de 20-30 minuts seguint el Camí de Ronda et porta fins aquí, passant per cales igual de boniques com Cala Canyers o Cala Corbs.
3. Cala del Crit: El misteri entre penya-segats
Envolta per llegendes de pirates, aquesta cala combina aigües transparents amb un entorn salvatge i històries que es confonen amb el so de les onades. Amb uns 150 metres de llarg i flanquejada per dues antigues barraces de pescadors, Cala del Crit és també un punt perfecte per explorar coves marines properes.
T’explico tota la llegenda i la ruta completa aquí.
No s’hi pot accedir amb cotxe. Pots començar la ruta des de Calella de Palafrugell o des del Festival de Cap Roig, seguint el sender GR-92 fins a la cala.
Entre Calella de Palafrugell i Begur: tresors que demanen camí
Aquest tram de costa és un regal per als que busquen petites platges amagades entre roques i vegetació, allunyades de les zones més concorregudes.
4. Cala del Cau o Cala de Gens: Un racó per a exploradors
Amb parets rocoses de colors únics i aigües transparents, aquesta cala és un paradís per als amants del snorkel. El seu atractiu no és només el bany: passadissos rocosos, petites coves i fauna marina t’esperen sota l’aigua.
Aquí pots llegir la meva guia completa per explorar-la.
Per arribar-hi, deixa el cotxe a prop del Cap de Sant Sebastià i camina uns 15 minuts per un sender que baixa fins al mar.
5. Cala Pedrosa: Desconnexió total sense cobertura
Una cala petita i salvatge, amagada entre alts penya-segats i frondosos pins. Aquí no hi ha sorra fina, sinó còdols, i tampoc cobertura… només silenci. És un d’aquells llocs que es mantenen verges gràcies al seu accés complicat.
Descobreix la història i més fotos en el meu article complet.
S’hi pot arribar caminant des de Tamariu pel Camí de Ronda o deixant el cotxe en un aparcament a uns 800 metres.
6. Cala Illa Roja: La joia rogenca de la Costa Brava
Una cala icònica i salvatge, amagada entre alts penya-segats i protagonitzada per una espectacular roca rogenca que li dóna nom. La seva bellesa natural i el caràcter tranquil l’han convertida en un dels indrets més fotogènics de la Costa Brava. És també un espai nudista i sense serveis, on l’únic soroll és el de les onades i les gavines. El color vermellós de la roca central contrasta amb el blau intens del mar i el verd de la vegetació que l’envolta, creant un paisatge que sembla tret d’una postal.
Descobreix més sobre aquesta cala única i per què ha estat destacada per National Geographic al meu article complet.
S’hi pot arribar fàcilment pel Camí de Ronda, que connecta Begur amb Pals, gaudint d’un passeig entre natura i vistes espectaculars al Mediterrani.
Entre l’Estartit i l’Escala: la ruta que et regala silenci
Una zona menys coneguda però plena de cales verges on la natura encara mana.
7. Cala Ferriol: El premi després de la caminada
Envoltada de penya-segats i amb aigües cristal·lines, Cala Ferriol és un racó salvatge que recompensa l’esforç d’arribar-hi. La seva bellesa rau en la manca de serveis i en l’ambient tranquil, ideal per passar-hi hores sense presses.
Aquí tens la guia completa per descobrir-la.
Sortint de l’Estartit, segueix el GR-92 passant per Cala Pedrosa fins a arribar a Cala Ferriol en una ruta de dues hores i mitja.
Al Cap de Creus: el final salvatge de la Costa Brava
El cap més oriental de la península guarda cales d’accés limitat i un paisatge salvatge esculpit pel vent i el mar.
8. Cala Jugadora: Un refugi de turqueses
Protegida de la tramuntana i envoltada de vegetació frondosa, Cala Jugadora és una joia de sorra i pedres amb aigües d’un blau intens. És perfecta per fer snorkel i gaudir de la vista del far del Cap de Creus des de la tovallola.
Aquí pots llegir la meva experiència completa.
Des del far del Cap de Creus, un curt descens entre vegetació et porta fins a aquesta cala en menys de 15 minuts.
9. Cala Taballera: El premi dels aventurers
A dues hores a peu des del Port de la Selva, aquesta cala verge combina còdols, sorra i aigües plenes de vida marina. La ruta passa per les ruïnes de Sant Baldiri, un punt carregat d’història que afegeix encara més encant al viatge.
Aquí pots veure la meva guia detallada.
Consells per viure-les com un local
- Porta calçat còmode: molts accessos són a peu per terrenys irregulars.
- Evita les hores punta d’estiu: matinada o capvespre són màgics.
- Porta menjar i aigua: la majoria no tenen serveis.
- Respecta l’entorn: són espais que es mantenen verges gràcies a la cura de qui els visita.
El luxe de la Costa Brava més secreta
Visitar aquestes cales no és només veure paisatges bonics: és viure experiències que comencen molt abans de trepitjar la sorra. Aquí no hi ha presses, ni masses, ni música alta. Només el so del mar, l’olor dels pins i la sensació de ser part d’un lloc que encara conserva la seva ànima.
Si decideixes seguir aquestes rutes, fes-ho amb respecte. Aquests racons són un tresor que només es mantindrà intacte si tots el cuidem.
Aquestes set platges no són només punts al mapa: són experiències, històries i instants que es queden amb tu. No són llocs per qui busca comoditat immediata, sinó per qui vol guanyar-se el privilegi de descobrir la Costa Brava més autèntica. Jo hi tornaria una i altra vegada… però amb la condició que segueixin sent secrets. I tu, t’atreveixes a trobar-les?