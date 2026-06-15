La platja més secreta de la Costa Brava: sense cobertura, amb vistes de postal i buida fins i tot a l’agost

La brisa del mar arriba com un xiuxiueig llunyà, barrejada amb l’aroma dels pins i la sensació d’estar a punt de descobrir alguna cosa que no tothom coneix. El camí és estret, amb vistes que et fan aturar per respirar profundament i deixar-te captivar per la immensitat del blau. Saps que et dirigeixes a un lloc especial, un d’aquells racons que semblen protegits per la natura mateixa, lluny de sorolls, de presses i, fins i tot, de cobertura.
Tranquil·litat fins i tot a l’agost: la cala secreta de la Costa Brava a la qual només s’hi arriba caminant dues hores
Un racó gairebé clandestí
Entre penya-segats escarpats i un mantell de pins que sembla abraçar el litoral, s’amaga un espai diminut però d’una bellesa captivadora. Només fa falta fer-hi una ullada per entendre que és un d’aquells llocs que es descobreixen per casualitat… o amb la recomanació d’algú que ja s’ha deixat seduir pel seu encant.
A diferència d’altres platges més àmplies i sorolloses, aquí el que regna és el silenci. Només sentiràs el murmuri de les onades, el cant d’alguna gavina i, de tant en tant, el fregadís d’un vaixell que fondeja per admirar les aigües transparents.
Característiques que la Cala Pedrosa sigui única
Aquest petit tresor té unes dimensions modestes: 33 metres de llarg per 30 metres d’ample. El seu sòl és de còdols i pedres, un detall que potser no agradarà a tothom però que manté l’aigua neta i cristal·lina. L’entorn és tan verge que fins i tot la cobertura del mòbil desapareix, regalant-te una desconnexió total que costa trobar a la Costa Brava.
La seva situació, a uns dos quilòmetres del nucli de Tamariu, i l’accés limitat fan que fins i tot en ple mes d’agost sigui un racó tranquil, gairebé buit.
Com arribar a Cala Pedrosa
Hi ha dues maneres principals d’accedir-hi. La primera és a peu, seguint el Camí de Ronda des de Tamariu. Aquest recorregut, amb trams ombrívols i vistes espectaculars, et porta directament a la cala després d’uns 15-20 minuts de caminada. També és possible deixar el cotxe en un petit aparcament proper i baixar-hi per un sender d’uns 800 metres.
La segona opció, potser la més espectacular, és arribar-hi per mar. Amb caiac, paddle surf o petita embarcació, podràs contemplar l’escenari des de l’aigua i descobrir racons amagats dels penya-segats.
L’encant de la desconnexió
La falta de cobertura aquí no és un inconvenient: és un regal. És l’oportunitat de deixar enrere les notificacions i connectar amb la natura. Pots passar hores observant com la llum juga amb el color turquesa de l’aigua, nedar fins als racons més amagats o simplement estirar-te i deixar que el so del mar faci la seva màgia.
La sensació és com si el temps s’alentís, com si l’únic important fos respirar profundament i gaudir de cada instant.
Recomanacions per a la visita
Cal tenir en compte que aquesta cala no disposa de serveis: no hi ha dutxes, lavabos ni bars. Per això, és important portar aigua, menjar i, sobretot, calçat adequat per caminar sobre pedres i còdols.
Una màscara de snorkel és gairebé imprescindible. Les aigües són tan clares que permeten observar peixos, algues i petits tresors submarins sense allunyar-se gaire de la riba.
Racons imprescindibles per completar la teva ruta per la Costa Brava i l’Empordà
Si decideixes venir fins aquí, et recomano aprofitar i visitar altres joies properes: la Cala del Crit, amb la seva llegenda, la Cala Estreta i la fotogènica Cala S’Alguer. El poble de Calella de Palafrugell és ideal per passejar al capvespre, i l’interior de l’Empordà amaga pobles medievals com Pals, Peratallada o Monells, plens d’història i encant. I si tens temps, puja fins al Cap de Creus i descobreix la salvatge Cala Taballera.
El millor moment per gaudir-la
Tot i que es pot visitar tot l’any, els mesos de juny i setembre són ideals: el clima és agradable, l’aigua encara convida a banyar-se i hi ha menys gent. A l’estiu, si vols assegurar-te un espai tranquil, arriba-hi a primera hora del matí o a última de la tarda, quan la llum daurada del sol transforma el paisatge.
Un record inesborrable
Quan deixes enrere la cala i tornes pel sender, hi ha un moment en què gires el cap per donar una última ullada. Llavors entens que aquests llocs són únics perquè no intenten impressionar amb grans dimensions o serveis luxosos, sinó amb la seva autenticitat.
Aquí no hi ha música alta ni grans grups de turistes, només mar, roca, pins i un silenci que parla més que qualsevol paraula. I és just aquest silenci el que t’emportaràs a casa, juntament amb la imatge de l’aigua brillant sota el sol i la sensació d’haver estat, per unes hores, lluny de tot i a prop del que realment importa.