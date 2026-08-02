Escales de pedra, aigües turquesa i silenci mediterrani: la travessa més bella de la Costa Brava

Imagina caminar arran de mar, entre penya-segats abruptes, cales amagades i pobles de pescadors. Així és el Camí de Ronda, una de les rutes de senderisme més espectaculars d’Europa. Un viatge a peu per la Costa Brava més natural, escarpada i autèntica, on cada passa ofereix una nova postal del Mediterrani.
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Aquest camí costaner és molt més que una excursió. És una travessia per paisatges dramàtics, platges d’aigües cristal·lines i racons on el temps sembla aturar-se. Des de Blanes fins a Portbou, el Camí de Ronda recorre més de 200 quilòmetres de costa salvatge, connectant història, natura i aventura en un mateix sender.
Un camí amb història: del contraban al turisme
El que avui és un recorregut turístic va ser, en el seu origen, una via de vigilància. A finals del segle XIX, el litoral català era zona de pas per al contraban, i es van crear camins perquè la Guàrdia Civil patrullés i controlés aquestes pràctiques. Amb el pas dels anys, aquests camins es van conservar i connectar formant el que avui coneixem com a Camí de Ronda, integrat en la xarxa del GR‑92, la gran ruta que voreja tot el Mediterrani espanyol.
El terme “Ronda” fa referència a les rondes o torns de vigilància que feien els agents. Actualment, aquests senders s’han convertit en un dels majors tresors naturals del país, conservant trams empedrats, escales de pedra i miradors privilegiats.
Els trams més salvatges i fotogènics
Tot i que tot el recorregut val molt la pena, hi ha trams que destaquen per la seva bellesa i diversitat de paisatges. Un dels més coneguts és el que uneix Sant Feliu de Guíxols amb Begur, un trajecte d’uns 43 quilòmetres que es pot fer en dos o tres dies, passant per llocs icònics com Tossa de Mar, S’Agaró, Calella de Palafrugell i Llafranc.
Altres segments imprescindibles són el que uneix Cadaqués amb Roses, dins del parc natural de Cap de Creus, o el recorregut entre Tamariu i Aiguablava, on el contrast entre el verd dels pins i el blau del mar crea una harmonia visual inoblidable.
La varietat és una altra de les seves virtuts: des de zones escarpades on cal grimpar entre roques fins a trams plans i accessibles ideals per a famílies o senderistes menys experimentats. En tots ells, les vistes sobre el Mediterrani i les cales amagades entre penya-segats ofereixen una recompensa constant.
Consells per preparar la teva ruta
El Camí de Ronda no exigeix ser un expert en muntanya, però sí una bona preparació segons el tram escollit. La ruta està ben senyalitzada amb les tradicionals marques blanques i vermelles del GR, i és possible recórrer-la de manera autònoma o amb ajuda d’agències que organitzen etapes amb allotjament i transport d’equipatge.
Porta calçat còmode i amb bona adherència, sobretot per a trams rocosos. Protecció solar, aigua i banyador són imprescindibles, ja que moltes cales conviden a un bany refrescant en plena caminada. El clima mediterrani és benèvol la major part de l’any, però les millors èpoques per recórrer-lo són primavera i principis de tardor, quan la calor no és excessiva i s’eviten les multituds de l’estiu.
Els trajectes es poden organitzar en funció del temps disponible: hi ha qui fa el tram complet en una setmana, i qui opta per excursions d’un sol dia. Gràcies a la proximitat entre pobles i la seva bona connexió amb el transport públic, és fàcil adaptar la ruta a cada necessitat.
Una Costa Brava que també es degusta
El Camí de Ronda no és només un festí per a la vista. Al llarg de la ruta, es travessen comarques com el Baix Empordà o l’Alt Empordà, riques en patrimoni i tradició. Aquí es pot gaudir d’una gastronomia de mar i muntanya: des de peixos frescos i arrossos mariners fins a embotits artesanals, formatges i olis d’oliva locals.
Els petits pobles costaners ofereixen mercats tradicionals, cellers amb vins de la DO Empordà i restaurants on menjar arran de mar. Caminar i menjar bé formen un maridatge perfecte que converteix aquesta aventura en una experiència multisensorial.
A més, molts trams passen per llocs amb encant històric com Peratallada, Pals o Palamós, on els carrers empedrats i les cases de pedra evoquen èpoques medievals.
Quan i com recórrer el Camí de Ronda
El Camí de Ronda es pot recórrer tot l’any, tot i que la millor època és entre abril i juny o al setembre i octubre. En aquests mesos, el clima és ideal, el mar permet ja banys refrescants i els allotjaments encara no estan saturats.
Es pot començar per qualsevol dels pobles que formen part de la ruta. Molts d’ells com Palamós, L’Estartit o Blanes estan connectats amb autobús o tren, cosa que permet planificar etapes circulars o lineals. L’oferta d’allotjaments és àmplia, des d’hotels amb vistes al mar fins a càmpings i cases rurals amb encant.
Descobreix, camina i respira: la Costa Brava als teus peus
Caminar el Camí de Ronda no és només recórrer una costa espectacular. És descobrir l’essència mediterrània pas a pas. És deixar-se embolcallar pel so de les onades, l’aroma del bosc de pins i la brisa marina. És retrobar-se amb un mateix en un entorn salvatge però acollidor.
Aquest sender, nascut per vigilar, avui convida a relaxar-se, explorar i sentir. Ja sigui en una travessia de diversos dies o en una escapada de cap de setmana, la Costa Brava ofereix una aventura que no s’oblida fàcilment.
I tu? T’animes a posar-te les botes, carregar la motxilla i deixar-te portar per aquesta joia costanera? Comparteix, comenta i comença a traçar la teva pròpia ruta.