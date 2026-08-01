El poble més bonic de la Costa Brava està emmurallat, és habitat i té vistes al Mediterrani

A la vora del Mediterrani s’amaga un tresor que sembla aturat en el temps. A la província de Girona, on els penya-segats es fonen amb aigües cristal·lines, s’alça una vila que combina història, natura i autenticitat. Tossa de Mar, amb la seva fortalesa medieval i les seves platges verges, és molt més que una destinació turística: és una experiència que toca els sentits.
La platja poc coneguda que conserva l’essència de la Costa Brava: penya-segats, aigües turqueses i tranquil·litat
Tossa de Mar, en plena Costa Brava, ofereix quelcom que pocs llocs poden presumir: una fortalesa al costat del mar, platges amagades d’aigües turqueses i un ambient que respira autenticitat catalana. Aquí no hi ha gratacels ni grans cadenes hoteleres, sinó carrers empedrats, cales silencioses i un horitzó dominat per torres medievals. Un refugi on el temps sembla alentir-se per deixar pas a l’admiració.
Un paradís medieval al costat del mar
Dalt d’un promontori que s’endinsa al Mediterrani s’alça la Vila Vella, el recinte emmurallat que defineix la silueta de Tossa de Mar. Construïda entre els segles XII i XIV, aquesta fortalesa és l’única vila costanera fortificada que encara roman habitada a Catalunya. Les seves muralles de pedra, de més de 300 metres de longitud, i les seves set torres circulars són el cor històric del municipi.
Passejar pels seus carrerons empedrats és com endinsar-se en una postal viva: balcons amb flors, portals antics i racons des d’on es contempla el mar en tot el seu esplendor. La torre d’en Joanàs, la més imponent, ofereix una panoràmica inoblidable del blau intens que banya la costa. És fàcil imaginar com, segles enrere, els vigilants escrutaven l’horitzó des d’aquest mateix lloc.
Cales ocultes, aigües turqueses i pau natural
Tossa de Mar no només guarda història entre les seves pedres. La seva costa està esquitxada de cales verges i platges amagades, moltes accessibles només a peu o en caiac. Cala Pola, Cala Bona o Cala Giverola són noms que no sonen en les rutes turístiques massives, però que amaguen paisatges que semblen d’un altre món: sorres daurades, roques abruptes cobertes de pins i el so constant del mar.
A diferència d’altres zones de la Costa Brava, aquestes platges conserven el seu caràcter natural. No hi ha guinguetes ni gandules. Només natura, silenci i mar. És el lloc perfecte per a qui busca allunyar-se del bullici, bussejar entre peixos o simplement estirar-se al sol sense més companyia que la brisa marina.
Pedra, història i vistes infinites
Més enllà del recinte emmurallat, Tossa de Mar conserva una arquitectura tradicional que convida a perdre’s. La Capella de la Mare de Déu dels Socors, l’església de Sant Vicenç o l’antic hospital de pobres són exemples del seu llegat cultural. Cada racó del poble té una història per explicar.
Des del cim del far, situat just on acaba la fortalesa, s’obre una de les millors vistes panoràmiques de la Costa Brava. A un costat, el mar es perd a l’horitzó. A l’altre, els carrerons descendeixen cap al centre del poble com si fossin rius de pedra que fa segles que flueixen.
Sabors de mar, carrers de pedra
L’experiència a Tossa no està completa sense la seva gastronomia. Aquí, els sabors neixen del mar. La “cim i tomba”, un guisat mariner tradicional, resumeix l’essència del lloc: humil, saborós i lligat a la vida pesquera. Als petits restaurants familiars que voregen la platja o s’amaguen al nucli antic, el peix fresc, les tapes i els vins de la regió conquereixen sense artificis.
Quan cau la tarda, les terrasses s’omplen de converses, llums suaus i aromes mediterranis. Passejar pels carrerons al capvespre, quan les pedres encara guarden l’escalfor del dia, és una invitació a la calma.
Tossa de Mar: inspiració i refugi
No és casualitat que artistes, cineastes i viatgers hagin caigut rendits davant la bellesa de Tossa. Ava Gardner, per exemple, hi va rodar “Pandora i l’holandès errant” l’any 1950, i des de llavors la seva figura forma part de l’imaginari local. Avui, una estàtua seva contempla el mar des dels murs de la Vila Vella, com a símbol de la inspiració que desperta aquest lloc.
Més enllà de la fama, el que perdura és aquesta capacitat única de Tossa de Mar per reconnectar. Amb la història, amb la natura, amb un mateix. Qui la visita no només s’emporta fotos: s’endú una emoció difícil d’explicar.
Guia pràctica per perdre’s (i retrobar-se)
Arribar a Tossa és senzill, però no convé fer-ho amb presses. Des de Barcelona o Girona hi ha connexions per carretera i autobús. L’ideal és anar-hi amb cotxe per explorar les cales més apartades.
La millor època per visitar-la és fora de la punta estiuenca: la primavera i la tardor ofereixen bon clima, menys afluència i una llum que embelleix cada racó. El nucli antic convida a passejades sense rumb, i les platges, a tardes sense rellotge.
Un consell? Pujar al far a trenc d’alba, quan el sol tenyeix de daurat les muralles. O quedar-se fins tard, quan els estels comencen a brillar sobre les torres de pedra.
Un lloc on la història es fon amb el mar
Tossa de Mar no és una destinació més al mapa turístic de Catalunya. És una càpsula del temps entre roques i onades, un espai on la memòria, la bellesa natural i la serenitat conviuen en harmonia. Qui la visita no només la veu. La sent.
I tu? Coneixes aquest racó de la Costa Brava? Comparteix-ho, comenta-ho o, encara millor, descobreix-lo en persona. Perquè hi ha llocs que no s’expliquen: es viuen.