Les estilistes ho confirmen sobre les Adidas blau marí: el calçat que arrasarà durant la temporada 2026

Portem mesos obsessionats amb els mateixos models de sempre. (Sí, nosaltres també estem una mica saturats del fenomen Samba i Gazelle).
Però el tauler de joc acaba de fer un gir absolut de cara a aquest estiu. Les que saben de moda ja han trobat l’alternativa perfecta.
El secret més ben guardat de la temporada no és una silueta nova ni un experiment futurista. Parlem d’un disseny històric que recupera tota la seva esplendor amb un toc molt sofisticat.
Les cobejades Adidas Handball Spezial en la seva versió de blau marí han reaparegut per eclipsar qualsevol altre fitxatge de sabater.
L’origen d’un autèntic ítem de culte atemporal
Nascudes originàriament l’any 1979, aquestes sabatilles transcendeixen la simple moda passatgera per instal·lar-se a l’olimp dels icones eterns.
La clau del seu èxit brutal rau en una combinació de materials que frega la perfecció estètica i funcional per al nostre dia a dia.
Barregen la pell amb un subtil efecte cocodril i detalls de costures en ante, apostant per un to blau marí sobri i elegant.
A tot això s’hi suma la icònica sola de color caramel que caracteritza la marca, un detall clau per elevar-les gairebé a la categoria de sabata formal.
Versatilitat màxima per al teu armari estival
El resultat d’aquesta mescla és un calçat tot terreny que soluciona tant una jornada maratoniana a l’oficina com una tarda improvisada de terrasses.
En tractar-se d’un color neutre i extremadament versàtil, combinen de manera sobresortint amb absolutament tot el que habita al nostre armari.
El combo definitiu el formen juntament amb uns bons texans i una brusa fluida, aportant un contrast d’estil impecable.
Funcionen de meravella també amb vestits midi i faldilles vaporoses, restant-los rigidesa i sumant aquest toc urbà tan buscat.
Corre abans que s’esgotin a totes les botigues
Atenció màxima: aquest tipus de models virals volen de les prestatgeries digitals en qüestió d’hores. Si planeja fer-te-les seva, la prudència és la teva millor aliada.
Invertir en un clàssic renovat com aquest sempre resulta una decisió intel·ligent per cuidar l’economia del nostre estil sense renunciar a res.
¿Deixaràs que te les guanyin o asseguraràs el teu número abans que arribi la veritable estampa estival?