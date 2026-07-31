Sembla l’Amazònia, però és a Barcelona: la cascada amb cova i piscina natural oculta sota la roca

La calor apreta i la nostra butxaca busca desesperadament una alternativa a la massificació de la costa. Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam descobrir que aquest paradís natural està molt més a prop del que imaginem.
Oblida’t de les típiques platges a vessar. A menys de dues hores de la ciutat comtal s’amaga un paratge que trenca per complet amb l’asfalt i ens transporta directament a la selva tropical més remota.
El refugi secret que desafia l’asfalt
Hi ha llocs que semblen trets d’una pel·lícula d’aventures. El Salt de la Foradada s’ha convertit en el secret pitjor guardat dels amants de les escapades exprés.
Per arribar fins a aquesta meravella cal desplaçar-se fins al petit poble de Cantonigròs, pertanyent al municipi de L’Esquirol. Des d’allí arrenca una ruta a peu imprescindible.
El camí no és llarg, tot just uns dos quilòmetres de sender accessible. No obstant això, la veritable màgia passa al final del trajecte, quan la roca s’obre de manera insòlita davant dels nostres ulls.
L’accés principal compta amb un aforament limitat a 50 persones i una taxa de manteniment de 2,50 euros entre les 10:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquest horari el pas és lliure, però la responsabilitat ambiental és totalment nostra.
Un bany prohibit al vora del temps
El que espera a l’altre costat del circ rocós és una postal difícil de creure en territori català. Una impressionant piscina natural alimentada per una cascada esculpida mil·límetre a mil·límetre per l’erosió.
El desnivell de tornada a la realitat exigeix un petit esforç físic, amb uns 200 metres de pujada que posaran a prova les nostres cames, però la recompensa mereix cada gota de suor.
¿Sabies que això també serveix per desconnectar per complet del soroll digital? Aquí la cobertura mòbil desapareix i l’únic so de fons és l’impacte constant de l’aigua contra la pedra calcària.
I si et queden ganes de més natura salvatge, a menys de mitja hora en cotxe espera l’imponent Salt de Sallent, la cascada més alta de tot Catalunya, llesta per completar un cap de setmana rodó.
T’atreveixes a creuar el forat a la roca aquest cap de setmana o deixaràs que t’ho expliquin des de la gandula?