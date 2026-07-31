L&#039;escapadeta
Sembla l’Amazònia, però és a Barcelona: la cascada amb cova i piscina natural oculta sota la roca
Pedro Corchado Fontserè
31/07/2026 07:30

La calor apreta i la nostra butxaca busca desesperadament una alternativa a la massificació de la costa. Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam descobrir que aquest paradís natural està molt més a prop del que imaginem.

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Oblida’t de les típiques platges a vessar. A menys de dues hores de la ciutat comtal s’amaga un paratge que trenca per complet amb l’asfalt i ens transporta directament a la selva tropical més remota.

El refugi secret que desafia l’asfalt

Hi ha llocs que semblen trets d’una pel·lícula d’aventures. El Salt de la Foradada s’ha convertit en el secret pitjor guardat dels amants de les escapades exprés.

Per arribar fins a aquesta meravella cal desplaçar-se fins al petit poble de Cantonigròs, pertanyent al municipi de L’Esquirol. Des d’allí arrenca una ruta a peu imprescindible.

El camí no és llarg, tot just uns dos quilòmetres de sender accessible. No obstant això, la veritable màgia passa al final del trajecte, quan la roca s’obre de manera insòlita davant dels nostres ulls.

L’accés principal compta amb un aforament limitat a 50 persones i una taxa de manteniment de 2,50 euros entre les 10:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquest horari el pas és lliure, però la responsabilitat ambiental és totalment nostra.

Un bany prohibit al vora del temps

El que espera a l’altre costat del circ rocós és una postal difícil de creure en territori català. Una impressionant piscina natural alimentada per una cascada esculpida mil·límetre a mil·límetre per l’erosió.

El desnivell de tornada a la realitat exigeix un petit esforç físic, amb uns 200 metres de pujada que posaran a prova les nostres cames, però la recompensa mereix cada gota de suor.

@travelingmylife

Guarda toooda la Info ⤵️ de esta ruta que te llevará a este salto de agua tan original ✨💚La Foradada de Cantonigros – Osona 💦Si ha llovido los días anteriores como es el caso, lo verás así. 💦 ✅ Aunque el parking es gratuito -aparcamiento del campo de fútbol-, sí que hay que abonar una ecotasa de 2.5€ que se paga en una caseta que hay poco antes del comienzo de la ruta y que sirve para regular el aforo limitado a 50 personas entre abril y octubre. Si vas con autocaravana, puedes pernoctar en el parking por 3€ la noche. ✅ Ruta lineal de 2 kilómetros (ida y vuelta) que apenas nos llevará media hora completarla con un desnivel acumulado de de poco más de 150 metros. Rocas resbaladizas si ha llovido, tenerlo en cuenta. ✅ Apto para peques y perritos. ✅ No está permitido el baño ni hacer picnic 🫶Otras rutas cercanas para completas el día: Mirador del Ter, Ruta Morro de l’Abella, Salt de Sallent, Rupit Recuerda : Disfrutad y dejad la zona más limpia de lo que la habéis encontrado. #goviral #ruta

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¿Sabies que això també serveix per desconnectar per complet del soroll digital? Aquí la cobertura mòbil desapareix i l’únic so de fons és l’impacte constant de l’aigua contra la pedra calcària.

I si et queden ganes de més natura salvatge, a menys de mitja hora en cotxe espera l’imponent Salt de Sallent, la cascada més alta de tot Catalunya, llesta per completar un cap de setmana rodó.

T’atreveixes a creuar el forat a la roca aquest cap de setmana o deixaràs que t’ho expliquin des de la gandula?

Barcelona

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