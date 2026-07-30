Ni a Canàries ni a Islàndia: el parc natural a Girona per fer senderisme sobre terra volcànica

Creus que per passejar per l’interior d’un cràter volcànic necessites agafar un vol transatlàntic? Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam descobrir que ho tenim ben a prop a la península.
Oblida’t de les típiques platges massificades aquest estiu. Hi ha un racó secret a Catalunya on la terra va roncar per última vegada fa milers d’anys i avui ens regala una estampa que sembla treta d’una pel·lícula d’aventures.
Et parlem d’un territori salvatge on el foc i la vegetació s’han aliat per crear el paisatge volcànic millor conservat de tot Catalunya. I el millor de tot és que pots recórrer-lo a peu sense necessitat de ser un alpinista extrem.
El secret geològic de Girona que desafia la lògica
A poc més d’hora i mitja de Barcelona s’amaga la comarca de La Garrotxa. No és només un espai natural qualsevol; estem parlant de més de 15.000 hectàrees protegides que atresoren al seu interior 40 cons volcànics inactius i més de 20 colades de lava.
L’activitat geològica es va apagar fa aproximadament 11.000 anys, deixant enrere un relleu tan singular que avui atrau geòlegs, senderistes i qualsevol que busqui desconnectar de l’asfalt urbà.
El rei indiscutible d’aquesta zona és el volcà de Santa Margarida. El més fascinant d’aquest gegant no és només la seva estampa exterior, sinó el que amaga a la seva pròpia cimera: un cràter circular perfecte que a l’interior guarda una àmplia praderia verda i… una ermita romànica!
Descedir al fons del cràter de Santa Margarida i caminar per la seva praderia plana mentre proses que et trobes dins d’un antic volcà és una d’aquelles experiències que trenquen els esquemes mentals de qualsevol.
Una ruta imprescindible entre faigs i colades de lava
L’aventura no s’acaba als cràters. A pocs quilòmetres s’alça el volcà Croscat, el més jove i alt de tota la zona volcànica. La seva imponent tallada lateral deixa al descobert les entranyes de la terra en franges de colors rogencs i negres que et deixen sense alient.
Just al costat es troba un dels majors espectacles botànics del país: la Fageda d’en Jordà. Es tracta d’un bosc de faigs màgic que creix sobre un terreny completament pla format per una antiga colada de lava del propi Croscat. Passejar sota el seu dens mantell verd a ple estiu proporciona un contrast tèrmic i visual brutal.
Per esprémer la zona al màxim, la ruta circular més popular combina el volcà de Santa Margarida i el Croscat en un recorregut suau d’unes tres hores i mitja. A més, la xarxa de transport local compta amb opcions com l’autobús Rumbus per connectar els punts clau sense preocupar-se del cotxe.
T’atreveixes a canviar el para-sol de la platja per les botes de muntanya en la teua propera escapada? (Sí, la teua butxaca i la teua salut mental t’ho van a agrair).