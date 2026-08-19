Sergio López López, entrenador, explica el ‘Tai Chi Walking’ a partir dels 60: «Moure’s més a poc a poc obliga el cos a treballar molt més»

Ens movem sense pensar-hi. Cada dia, fem milers de passos, una coreografia automàtica que amb els anys es torna més fràgil. La por de caure, la pèrdua d’equilibri, el dolor. (Sabem que ho notes, nosaltres també). Però i si et diguéssim que la solució passa per un canvi radical? Que moure’t més lentament és la clau per blindar el teu cos?
Deixa’ns explicar-ho. La ciència ho confirma: hi ha una forma de caminar tan conscient, tan exigent, que revoluciona la teva manera de fer exercici. No és només caminar lent; és una tècnica mil·lenària adaptada que canvia la teva musculatura i el teu equilibri per sempre.
El secret el desvetlla Sergio López López, entrenador, fisioterapeuta i doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Ell és l’arquitecte d’aquesta transformació silenciosa: el ‘Tai Chi Walking’. Un mètode que, segons López, obliga el cos a treballar molt més quan es mou a un ritme gairebé imperceptible.
El truc ocult del Tai Chi Walking
Què és exactament el Tai Chi Walking? Des de fora, sembla que algú camina a càmera lenta. Però és molt més. És una marxa conscient inspirada en els principis del Tai Chi Chuan. Aquí cada fase del pas es converteix en un exercici de control absolut: equilibri, postura, respiració i distribució del pes corporal. (Sí, és tan intens com sona).
La clau està en el temps sota tensió: els teus músculs s’activen molt més temps per estabilitzar el cos.
Imagina-ho: avances un peu amb suavitat, recolzes el taló primer. Després, el pes es trasllada de forma progressiva des de la cama posterior fins a l’anterior. Només quan gairebé tot el cos reposa sobre aquesta cama, alliberes el peu que ha quedat enrere per iniciar el següent pas. Les genolls romanen lleugerament flexionats, el tronc, ben dret. L’objectiu no és caminar més lent per obligació, sinó per controlar cada transferència de pes amb la màxima consciència.
Per què caminar a poc a poc activa més els teus músculs?
La resposta és simple i contraintuïtiva. Quan caminem molt a poc a poc, els músculs romanen actius durant més temps per estabilitzar el cos. Sergio López l’anomena “major temps sota tensió”. En reduir la velocitat, desapareix una gran part de l’impuls que facilita la marxa normal. Els teus músculs deixen d’aprofitar la inèrcia del pas i han de controlar contínuament el moviment.
Aquesta exigència muscular, sense impacte, és la que el converteix en un recurs d’or. No substitueix un entrenament de força tradicional (el múscul necessita càrrega!), però sí que és un estímul imprescindible per a la resistència muscular, el control motor i l’estabilitat. Especialment, si ja has complert els 60 o tens poca experiència entrenant.
López compara aquesta feina amb l’estímul que s’obté de posicions mantingudes en pilates o ioga. Una sessió de 10 a 20 minuts és suficient per notar l’esforç, sobretot al principi. La constància és la teva millor aliada.
L’equilibri: el teu tresor més valuós a partir dels 60
Si hi ha un benefici estrella del Tai Chi Walking, és el seu impacte definitiu en l’equilibri. L’equilibri millora quan obliguem el cos a controlar contínuament petits canvis de posició. Amb aquesta tècnica, passes diversos segons amb el pes recolzat gairebé per complet sobre una cama mentre prepares el pas següent. (Una autèntica classe magistral per a les teves articulacions).
A partir dels 60 anys, aquesta pràctica pot convertir-se en un excel·lent complement a l’entrenament de força i a la caminada habitual. López proposa dedicar deu minuts al dia al Tai Chi Walking i 20 o 30 minuts més a caminar a bon ritme. D’aquesta manera, treballaràs de forma complementària dues capacitats vitals: l’equilibri i la capacitat cardiovascular. Una inversió intel·ligent en la teva salut futura.
La teva rutina diària de Tai Chi Walking: 15 minuts que ho canvien tot
Preparada per incorporar aquest hàbit revolucionari a la teva vida? Sergio López ens detalla una rutina de 15 minuts que pots fer a casa:
- Minuts 1-2: Prepara el cos. Adopta una postura dreta, respira amb tranquil·litat i allibera la tensió d’espatlles i coll. Mantén el cap alineat i la mirada, dirigida uns metres endavant. (Prohibit mirar els peus constantment!).
- Minuts 3-8: Inicia la marxa. Camina molt a poc a poc. Fes passos curts, recolza primer el taló i transfereix completament el pes abans de moure l’altra cama. Les genolls lleugerament flexionats i la mirada al front. Mantén un ritme respiratori relaxat.
- Minuts 9-12: El repte de l’estabilitat. Continua al mateix ritme. Intenta romandre un o dos segons recolzada sobre una sola cama abans de fer el pas següent. (Això és la clau per a l’equilibri!).
- Minuts 13-15: La tornada a la calma. Redueix encara més la velocitat, respira amb calma i acaba caminant de forma natural durant un o dos minuts. El teu cos t’ho agrairà.
Els errors més habituals? Fer passos massa llargs, transferir el pes massa de pressa, bloquejar completament els genolls, mirar constantment a terra, inclinar el tronc cap endavant o caminar amb tensió a les espatlles i el coll. Si et notes així, l’única solució és clara: redueix la velocitat encara més.
Paradoxalment, quan intentem anar massa de pressa, fins i tot fent Tai Chi Walking, perdem el control que precisament busquem entrenar. Perquè, al final, la independència i la vitalitat no són qüestió de velocitat, sinó de consciència. Vas a deixar passar aquesta oportunitat?