Sergio López López, entrenador, explica el ‘Tai Chi Walking’ a partir de los 60: «Moverse más despacio obliga al cuerpo a trabajar mucho más»

Nos movemos sin pensarlo. Cada día, damos miles de pasos, una coreografía automática que con los años se vuelve más frágil. El miedo a caer, la pérdida de equilibrio, el dolor. (Sabemos que lo notas, nosotros también). Pero, ¿y si te dijéramos que la solución pasa por un cambio radical? Que moverte más lentamente es la clave para blindar tu cuerpo?
Déjanos explicarlo. La ciencia lo confirma: hay una forma de caminar tan consciente, tan exigente, que revoluciona tu forma de hacer ejercicio. No es solo caminar lento; es una técnica milenaria adaptada que cambia tu musculatura y tu equilibrio para siempre.
El secreto lo revela Sergio López López, entrenador, fisioterapeuta y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Él es el arquitecto de esta transformación silenciosa: el ‘Tai Chi Walking’. Un método que, según López, obliga al cuerpo a trabajar mucho más cuando se mueve a un ritmo casi imperceptible.
El truco oculto del Tai Chi Walking
¿Qué es exactamente el Tai Chi Walking? Desde fuera, parece que alguien camina a cámara lenta. Pero es mucho más. Es una marcha consciente inspirada en los principios del Tai Chi Chuan. Aquí cada fase del paso se convierte en un ejercicio de control absoluto: equilibrio, postura, respiración y distribución del peso corporal. (Sí, es tan intenso como suena).
La clave está en el tiempo bajo tensión: tus músculos se activan mucho más tiempo para estabilizar el cuerpo.
Imagínalo: avanzas un pie con suavidad, apoyas el talón primero. Luego, el peso se traslada de forma progresiva desde la pierna posterior hasta la anterior. Solo cuando casi todo el cuerpo reposa sobre esa pierna, liberas el pie que ha quedado atrás para iniciar el siguiente paso. Las rodillas permanecen ligeramente flexionadas, el tronco, bien recto. El objetivo no es caminar más lento por obligación, sino por controlar cada transferencia de peso con la máxima conciencia.
¿Por qué caminar despacio activa más tus músculos?
La respuesta es simple y contraintuitiva. Cuando caminamos muy despacio, los músculos permanecen activos durante más tiempo para estabilizar el cuerpo. Sergio López lo llama «mayor tiempo bajo tensión». Al reducir la velocidad, desaparece una gran parte del impulso que facilita la marcha normal. Tus músculos dejan de aprovechar la inercia del paso y deben controlar continuamente el movimiento.
Esta exigencia muscular, sin impacto, es lo que lo convierte en un recurso de oro. No sustituye un entrenamiento de fuerza tradicional (¡el músculo necesita carga!), pero sí que es un estímulo imprescindible para la resistencia muscular, el control motor y la estabilidad. Especialmente, si ya has cumplido los 60 o tienes poca experiencia entrenando.
López compara este trabajo con el estímulo que se obtiene de posiciones mantenidas en pilates o yoga. Una sesión de 10 a 20 minutos es suficiente para notar el esfuerzo, sobre todo al principio. La constancia es tu mejor aliada.
El equilibrio: tu tesoro más valioso a partir de los 60
Si hay un beneficio estrella del Tai Chi Walking, es su impacto definitivo en el equilibrio. El equilibrio mejora cuando obligamos al cuerpo a controlar continuamente pequeños cambios de posición. Con esta técnica, pasas varios segundos con el peso apoyado casi por completo sobre una pierna mientras preparas el siguiente paso. (Una auténtica clase magistral para tus articulaciones).
A partir de los 60 años, esta práctica puede convertirse en un excelente complemento al entrenamiento de fuerza y a la caminata habitual. López propone dedicar diez minutos al día al Tai Chi Walking y 20 o 30 minutos más a caminar a buen ritmo. De esta manera, trabajarás de forma complementaria dos capacidades vitales: el equilibrio y la capacidad cardiovascular. Una inversión inteligente en tu salud futura.
Tu rutina diaria de Tai Chi Walking: 15 minutos que lo cambian todo
¿Preparada para incorporar este hábito revolucionario a tu vida? Sergio López nos detalla una rutina de 15 minutos que puedes hacer en casa:
- Minutos 1-2: Prepara el cuerpo. Adopta una postura recta, respira con tranquilidad y libera la tensión de hombros y cuello. Mantén la cabeza alineada y la mirada, dirigida unos metros adelante. (Prohibido mirar los pies constantemente!).
- Minutos 3-8: Inicia la marcha. Camina muy despacio. Da pasos cortos, apoya primero el talón y transfiere completamente el peso antes de mover la otra pierna. Las rodillas ligeramente flexionadas y la mirada al frente. Mantén un ritmo respiratorio relajado.
- Minutos 9-12: El reto de la estabilidad. Continúa al mismo ritmo. Intenta permanecer uno o dos segundos apoyada sobre una sola pierna antes de dar el siguiente paso. (¡Esto es la clave para el equilibrio!).
- Minutos 13-15: El regreso a la calma. Reduce aún más la velocidad, respira con calma y acaba caminando de forma natural durante uno o dos minutos. Tu cuerpo te lo agradecerá.
Los errores más comunes? Dar pasos demasiado largos, transferir el peso demasiado rápido, bloquear completamente las rodillas, mirar constantemente al suelo, inclinar el tronco hacia adelante o caminar con tensión en los hombros y el cuello. Si te sientes así, la única solución es clara: reduce la velocidad aún más.
Paradojicamente, cuando intentamos ir demasiado rápido, incluso haciendo Tai Chi Walking, perdemos el control que precisamente buscamos entrenar. Porque, al final, la independencia y la vitalidad no son cuestión de velocidad, sino de conciencia. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?