Millors platges de València: 7 litorals que has de conèixer

La façana marítima de la província de València s’estén molt més enllà dels tòpics turístics. Des de l’Albufera fins als penya-segats del sud, la recerca de les millors platges de València revela un relleu de dunes mòbils i pinedes mediterrànies resistents.
El clima mediterrani i els vents tèrmics com el garbí influeixen en la planificació del bany. Convé dividir l’estada en diferents bases logístiques, connectades ràpidament per vies com l’autopista AP-7 o la carretera nacional N-332.
A continuació, analitzem les millors platges de València a través d’aquests set perfils litorals únics.
Platja de l’Arbre del Gos
Aquest arenal de 1.500 metres de longitud es troba a les portes del Parc Natural de l’Albufera. La seva regeneració dunar ha recuperat el paisatge original, ideal per a viatgers que busquen tranquil·litat a prop de la capital.
L’accés és fàcil a través de la línia 25 de bus o el carril bici metropolità.
Platja del Saler: la icona de les millors platges de València
La Platja del Saler es consolida històricament com una de les millors platges de València gràcies a la seva pineda litoral protegida. Són gairebé 5 quilòmetres d’extensió de sorra fina i daurada que connecten amb un entorn natural d’alt valor ecològic.
És un refugi de silenci on el vent suau acaricia les dunes naturals de la restinga.
Platja de la Devesa
Situada al cor del Parc Natural, aquest espai representa el darrer vestigi de costa completament verge de la zona. El seu accés està protegit per passarel·les de fusta per evitar danyar la fràgil vegetació i els nius de fauna autòctona.
Un lloc idoni per als qui busquen les millors platges de València en un estat absolutament verge i sense edificacions.
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Platja de Recatí
Ubicada a la zona del Perellonet, destaca dins de les millors platges de València per la seva atmosfera veïnal i acollidora. Amb uns 70 metres d’amplada, la sorra limita de forma directa amb les golas que drenen l’aigua de l’Albufera.
Un racó tranquil on gaudir de la posta de sol i de la pesca tradicional.
Platja de la Patacona
Aquest ample arenal d’Alboraia destaca pel seu passeig i els antics magatzems de xufa reformats. És una opció ideal per als qui busquen les millors platges de València per a viatjar amb nens o fer esport.
Disposa d’una oferta gastronòmica excel·lent molt valorada pels habitants locals.
Platja de Sant Antoni a Cullera
Aquesta platja urbana destaca per la seva badia protegida, que garanteix aigües tranquil·les a prop del castell medieval del segle X. És una referència indiscutible de les millors platges de València d’esperit familiar i aigües netes.
Disposa de bandera blava i tots els serveis necessaris per a una jornada còmoda.
Platja de Miramar
Més al sud, a la comarca de la Safor, aquest litoral ofereix tranquil·litat i qualitat de sorra excel·lent. Els seus vora 1,3 quilòmetres de longitud la defineixen com una de les millors platges de València de caràcter tranquil.
És perfecta per caminar al capvespre evitant la massificació dels grans nuclis turístics.
Com organitzar el teu viatge a la costa valenciana
Per gaudir plenament de la zona, recomanem planificar una estada mínima d’entre 3 i 5 dies. La millor opció per recórrer les millors platges de València amb total flexibilitat és utilitzar la carretera CV-500, que connecta de manera pintoresca els principals pobles litorals.
Per tastar la cuina autòctona real, eviteu les zones altament turístiques i visiteu les barraques de la pedania del Palmar. Un bon arròs amb ànec o un all i pebre autèntic marcaran la diferència de l’experiència gastronòmica valenciana.
Seràs capaç d’escollir entre la immensitat verge de les dunes de la Devesa o la història viva de la badia de Cullera?