4 millors platges de Santander: ruta pràctica pel litoral

Santander s’alça sobre una de les badies més espectaculars d’Espanya, on la costa cantàbrica es defineix per penya-segats monumentals i sorra fina. Trobar les millors platges de Santander requereix comprendre com la península de la Magdalena protegeix els arenals de l’onatge obert del nord.
El clima oceànic i la temperatura mitjana de l’aigua de 19 graus a l’estiu exigeixen planificar les visites segons les marees diàries de la badia. Per moure’s fàcilment pel municipi, s’aconsella connectar les rutes per l’autovia S-20 o l’avinguda de la Reina Victoria, distribuint l’estada entre diferents allotjaments de la ciutat de forma intel·ligent.
A continuació, analitzem els quatre arenals clau que defineixen aquesta línia costanera.
Platja del Sardinero
Aquesta mítica platja de la capital de Cantàbria ofereix més de 1.300 metres de sorra daurada de cara al Cantàbric, perfectament connectada amb el centre urbà mitjançant la línia de bus número 1.
És, sens dubte, la més famosa de les millors platges de Santander gràcies a la seva vibrant història aristocràtica i les seves onades constants ideals per a surfistes.
Platja de Mataleñas
Encaixada entre els penya-segats de Cabo Menor i Cabo Mayor, aquest racó de 230 metres destaca per les seves aigües transparents de color turquesa i un accés d’escales de 120 esglaons.
Es postula com una de les millors platges de Santander per a aquells viatgers que busquen aïllament físic i entorns geològics salvatges d’una gran bellesa visual.
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Platja de la Magdalena
Situada al sud de la península on s’alça el Palau de la Magdalena de 1912, destaca per les seves aigües de calma absoluta, ideals per a banyistes familiars.
S’inclou sempre entre les millors platges de Santander pel seu entorn verd de pins que proporciona una ombra natural excel·lent durant les hores més càlides.
Platja de los Bikinis
Amb 250 metres d’extensió davant de l’estuari, rep el seu nom històric de les primeres banyistes estrangeres dels anys 50 de la Universitat Menéndez Pelayo.
Aquesta és una altra de les millors platges de Santander per practicar pàdel surf a causa de la manca total de corrents forts en aquest sector de la badia.
Com organitzar el teu viatge a Santander
Per explorar les millors platges de Santander de manera relaxada es recomana un viatge de 3 dies, utilitzant l’autovia del Cantàbric A-8 com a connector principal de tota la xarxa de carreteres de la comunitat autònoma.
La millor gastronomia local s’amaga al tradicional barri pesquer de la ciutat, on cal tastar unes autèntiques rabas de calamar fresques per evitar les típiques trampes turístiques dels restaurants de primera línia.
Prefereixes la fúria de l’onatge del Cantàbric obert o la pau absoluta de la badia?