El poble de la Costa Brava on Truman Capote va donar forma definitiva a ‘A sang freda’: «L’aigua és tan clara i blava com l’ull d’una sirena»

Imagines un crim tan esgarrifós que va commoure una nació? Un succés que va trencar l’aparent calma d’un poble sencer i que va obrir una ferida que semblava impossible de tancar.
Hi ha històries que van més enllà de la simple notícia. Necessiten ser contades amb una profunditat que sacsegi, que et faci sentir el fred a l’esquena.
Precisament això és el que va buscar un dels genis literaris més grans del segle XX. Truman Capote es va topar amb la brutal massacre de Holcomb i va saber que no podia ser una crònica més.
Va viatjar fins a Kansas, va entrevistar assassins i veïns, ho va documentar tot. Però li faltava alguna cosa. Li faltava el refugi perfecte, el silenci imprescindible per donar forma al seu projecte definitiu.
El secret millor guardat de la Costa Brava
Perquè, sí, el va trobar. Aquest lloc màgic no era ni Nova York ni cap ciutat cosmopolita. Era un petit poble de la Costa Brava, amb el mar Mediterrani com a teló de fons.
Parlem de Palamós, a Girona. Un racó que va acollir Capote amb els braços oberts, oferint-li la calma que tan desesperadament necessitava per transformar 4.000 folis en una obra mestra.
La claredat i el blau de l’aigua aquí són com l’ull d’una sirena. No hi ha un lloc millor per trobar la inspiració.
Ell, un neoyorquí de cap a peus, amic de la jet set i de Marilyn Monroe, va fugir del bullici. Buscava la serenitat, i la va trobar a Catalunya, la primavera del 1960. Va arribar amb la seva parella, Jack Dunphy.
Capote va descriure aquest indret en una carta: “Això és un poble de pescadors, l’aigua és tan clara i blava com l’ull d’una sirena”. (Nosaltres també ens imaginem la imatge).
Es llevava d’hora, amb el soroll dels pescadors com a despertador. Un hàbit que, segons ell, li anava de meravella per començar a treballar. Va passar tot l’estiu d’aquell any i va tornar els dos següents.
La rutina que va crear una obra mestra
Durant la seva estada, Capote va viure en diversos llocs emblemàtics de la zona. Des de l’Hotel Trias fins a una casa davant la platja de La Catifa, al comtat de Sant Jordi, Platja d’Aro.
També es va allotjar en un xalet a Sant Antoni de Calonge i en una masia a la Cala Sanià. Palamós li va oferir la varietat i la privacitat que necessitava per al seu procés creatiu.
La seva rutina era tan singular com ell. Escrivia sempre des del llit, vestit amb un pijama de seda. Després, passejava pels jardins de la casa i s’endinsava al poble.
Anava a buscar el diari al Carrer Major i comprava dolços a la pastisseria Collboní, que encara avui continua oberta. Una dolça escapada que li donava la micro-dosi de normalitat abans de tornar a la seva obra.
Així va néixer ‘A sang freda’. Una novel·la que es va convertir en una autèntica fita del nou periodisme nord-americà. Va estar 35 setmanes consecutives entre els llibres més venuts del New York Times.
Palamós, un tresor per descobrir abans que sigui viral
Capote es va trobar amb un poble que el va rebre amb els braços oberts. Durant els divuit mesos que va passar allà, va descobrir racons que et deixaran sense alè.
Des de les espectaculars Cala de La Fosca o la de S’Agaró, fins a la històrica masia de Sanià, que encara es pot visitar. La pastisseria Collboní i el restaurant María de Cadaqués, on li encantaven les gambes vermelles, són testimonis vius de la seva presència.
El paisatge el completa el Castell medieval de Sant Esteve de Mar, entre La Fosca i S’Alguer. Les seves ruïnes són un record d’un passat estratègic.
El port de Palamós és el segon més important de Catalunya. S’ha convertit en el temple de la gamba vermella, una autèntica estrella d’aquest oasi de biodiversitat, on també es capturen garoines.
Aquest poble gironí, que va inspirar una de les obres més grans de la literatura, avui és una atracció turística per si mateix. (Ens preguntem si Capote ho hauria volgut així).
Tot i que ‘A sang freda’ li va donar moltes alegries, Capote va confessar al final de la seva vida: “Ningú sabrà mai el que ‘A sang freda’ es va endur de mi. Crec que, en certa manera, va acabar amb mi”.
Una amarga veritat que es va endur a la tomba. Però nosaltres, avui, tenim aquesta meravellosa novel·la i el seu testimoni, gravat per sempre en la quietud de Palamós.
Un lloc que segueix sent una joia, esperant ser descoberta per aquells que busquen la seva pròpia inspiració. I tu, ja tens el bitllet cap a Palamós?