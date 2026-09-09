Azpeitia, el poble basc de Nagore Aranburu i Ignasi de Loiola: «Ara sí, mare, obriu l’ampolla de xampany»

Sents aquella vibració? Aquell murmuri que no és a les guies turístiques de sempre? Doncs prepara’t, perquè estem a punt de destapar un secret que canviarà la teva pròxima escapada.
No parlem d’un destí qualsevol. Parlem del lloc on la història mil·lenària, la fe inquebrantable i l’èxit cinematogràfic més actual s’entrellacen d’una manera que et captivarà. Un racó màgic que ha estat el bressol de figures que han marcat èpoques i que ara torna a la llum amb una força sorprenent. Per què et cal saber-ho? Perquè és l’experiència autèntica, el tresor ocult que el teu “scroll” necessita aturar de manera urgent.
La protagonista és Azpeitia, una vila basca que ara mateix ressona amb el crit de joia de l’actriu Nagore Aranburu després del seu Goya i la preselecció per als Oscars. Però hi ha molt més. Molt abans, aquesta terra va veure néixer Ignasi de Loiola, el fundador de la Companyia de Jesús. Un destí imprescindible que ja està generant una tendència viral entre els viatgers més avisats.
El Santuari: un epicentre de fe i arquitectura que desafia el temps
Azpeitia, estratègicament situada a la comarca d’Urola Mitjà, sota l’abric imponent del massís d’Izarraitz, és molt més que un nom en un mapa. És, abans de res, un lloc de pelegrinatge mundial, especialment pel seu Santuari de Loiola. Aquest complex arquitectònic colossal es va construir al voltant de la casa torre medieval on va néixer Iñigo López de Loiola l’any 1491, abans de la seva transformació i la fundació de la Companyia de Jesús. Des del segle XVI, aquesta casa ha estat oberta a pelegrins i turistes de tot el món, convertint-se en un símbol de resistència i convicció. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la càrrega històrica que es respira).
La basílica, amb una cúpula que assoleix els 65 metres d’alçada i 20 de diàmetre, és el cor arquitectònic d’aquest edifici. Dissenyada per l’arquitecte italià Carlo María Fontana, va implicar la feina titànica de 600 picapedrers i l’ús de grans blocs de marbre extrets del mateix Izarraitz. Es va inaugurar el juliol de 1738, convertint-se en un far de la fe i un exemple d’enginyeria barroca. La seva grandiositat és una experiència visual definitiva.
A l’interior, no et pots perdre el seu orgue de la prestigiosa casa francesa Cavaillé-Coll. Amb els seus tres teclats i 2172 tubs, és una joia musical que conserva les particularitats de l’òrgan romàntic, oferint una acústica que et transporta. L’altar major, d’estil churrigueresc i construït amb la delicada tècnica de la taracea (marbre incrustat en marbre), és una altra meravella que et deixarà sense alè pel seu detall i complexitat.
La nostra recomanació d’expert: Deixa’t perdre per la biblioteca del Santuari. Amb més de 150.000 volums, des del segle XVI fins a l’actualitat, és un testimoni viu de la saviesa acumulada per la Companyia de Jesús. Un tresor ocult per als amants de la lectura i la història.
A més, des de 1990, el santuari inclou un Alberg Juvenil, una solució econòmica ideal per a grups que busquen organitzar activitats educatives, pastorals o d’oci. Un truc d’estalvi per explorar Azpeitia sense buidar-nos la butxaca.
@marcoscustodioo #paisvasco #basquecountry ♬ Aldapan Gora – Huntza
El nucli històric: un passeig per segles d’història i arquitectura singular
Però Azpeitia no és només el seu imponent santuari. La seva Plaça Major, on s’erigeix l’edifici de l’Ajuntament, és un punt de trobada vibrant entre veïns i turistes. El nucli històric et convida a una immersió lenta, absorbint la seva història a cada monument i edifici. (Això és viatjar de veritat, amb autenticitat, amics).
L’actual Ajuntament, per exemple, té una història fascinant. Va ser construït el 1711 per allotjar un convent d’agustins, actiu fins al 1840. La Casa Altuna, del segle XVI, destaca pel seu disseny mudèjar, una raresa arquitectònica a la regió. També trobem l’antic safareig municipal, construït sobre les restes de l’antiga muralla, el Palau mudèjar d’Antxieta (també del segle XVI) o la Casa Basozabal, l’edificació civil més antiga del municipi, construïda entre els segles XIV i XV. Cada pedra, cada façana, explica una història, cada carrer és un viatge en el temps amb sorpreses a cada cantonada.
Una parada obligatòria i plena de misteri és l’església de Sant Sebastià de Soreasu. Segons els experts, té un origen templer, tot i haver estat reformada posteriorment en diverses ocasions. A l’interior, vuit capelles, un retaule enorme i, el més important, la pila on va ser batejat Sant Ignasi de Loiola. Un detall imprescindible per entendre la magnitud espiritual i històrica del lloc.
I per als amants de la mecànica, la innovació i la història industrial, el Museu del Ferrocarril és una parada obligada. Amb més de 60 vehicles totalment restaurats i en funcionament, ofereix una visió única i dinàmica de la història ferroviària d’Euskadi. Un viatge en el temps sobre rails. (Nosaltres ja tenim clar que aquesta experiència la farem sí o sí).
@alroktravel Museo Vasco del Ferrocarril 🚂 Azpeitia – País Vasco, España #españa #paisvasco #travel #ferrocarril ♬ A Walk in the Woods – Alan Gogoll
No podem oblidar el convent-ermita de la Mare de Déu d’Olatz, un temple del segle XIII que s’observa des de la carretera que uneix el santuari amb el centre d’Azpeitia. Acull una magnífica talla gòtica de fusta policromada de la Verge, un altre tresor artístic de la zona.
En un món on les xarxes socials ens bombardegen amb destinacions massificades i efímeres, Azpeitia emergeix com una alternativa intel·ligent i profunda. Aprofita aquesta onada de curiositat, impulsada pel reconeixement d’Aranburu, per descobrir un lloc amb una ànima pròpia i una riquesa cultural incomparable. És el moment d’apostar per experiències que aportin valor real i història viva, no només una foto més per al teu feed. (Això és el que busquem, oi? L’experiència definitiva).
Aquesta joia basca ha estat redescoberta pel gran públic i la seva popularitat no farà més que créixer de manera exponencial. No deixis que les masses t’avancin. Planifica la teva escapada a Azpeitia ara i experimenta la seva màgia i el seu misteri abans que es converteixi en el pròxim destí viral de les guies de masses. El temps corre.
Ara ho veus clar, veritat? El crit de Nagore Aranburu, “Ara sí, mare, obriu l’ampolla de xampany a Azpeitia!”, no era només una celebració personal; era una invitació a descobrir un tros d’història viva, un lloc que et canviarà la perspectiva. Una decisió intel·ligent és saber on anar abans que tothom hi vagi, no creus?