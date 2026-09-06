Risto Mejide (51 anys) i Natalia Almarcha (30 anys) troben la pau al seu refugi de Menorca: una illa Biosfera amb un sender de 185 km

El soroll constant de la ciutat ens esgota. Les pantalles, les notícies, la pressió… Sembla que la cerca d’un refugi és ja una urgència. Un lloc on desconnectar de debò, on el temps es dilueixi i l’ànima pugui respirar sense presses.
Però, on trobar aquesta illa de pau en un món connectat? Fins i tot les figures públiques, acostumades als focus, necessiten el seu particular santuari. I molts busquen en un lloc concret l’antídot perfecte contra la voràgine del dia a dia. La clau no és només el lloc, sinó la seva essència més profunda.
Menorca, la joia que ens salva de l’estrès
Risto Mejide, als seus 51 anys, i Natalia Almarcha, de 30, han trobat precisament això. El seu secret? Cada juliol, quan les càmeres s’apaguen i la televisió descansa, posen rumb a un destí. La seva elecció no és casual, sinó una tradició que es repeteix any rere any. Estem parlant de Menorca, l’illa balear que s’ha convertit en el seu veritable oasi personal. (Nosaltres també som de repetir quan trobem alguna cosa bona).
El nostre cos ens demana a crits un lloc així, on el temps sembla aturar-se i la natura mana. És una inversió en salut mental que no té preu.
L’illa de Menorca és molt més que una destinació de vacances. És un territori declarat Reserva de la Biosfera, un segell que garanteix la seva conservació. Risto mateix ho va resumir perfectament a les seves xarxes: “Les meves persones favorites al meu lloc favorit”. Aquesta afirmació revela la profunda connexió que senten amb un espai que transcendeix la simple etiqueta de “paradís”.
Les peculiarions úniques de Menorca la converteixen en un lloc realment especial. És el primer punt d’Espanya on s’albira l’alba cada dia. La seva posició, a l’extrem més oriental del país, li dóna un poder energètic singular. Imagina’t ser dels primers a veure sortir el sol cada matí. Un espectacle que ja val la pena, oi?
@krisbuscandoalsol Comparte ✈️ Qué ver y hacer en Menorca 😎✌🏻 ¿Cómo llegar? Directo en Ferry desde Barcelona, Dénia, Valencia o Ibiza ~ Avión. Mínimo 4 días / Hay transporte público pero recomiendo alquilar coche o moto ✌🏻 (O traer tu vehículo en el ferry) No te puedes perder: ✅ Ciutadella ✅ Cala Macarelleta ✅ Faro de Artrutx ✅ Binibeca ✅ Las playas de la zona Norte ✅ Atardecer en Punta Nati 🏖️Las Mejores Playas: Cala Turqueta, Cala Macarella, Cala Macarelleta, Cala Galdana, Cala Pregonda, Cala Mitjana, Son Bou, Escorxada, Trebaluguer. ⛪️Pueblos bonitos: Mahón, Ciudadela, Binibeca, Fornells 🏃♀️💨 Rutas: Cavalleria – Cala Pregonda, Cala Galdana – Son Saura, Galdana – Macarella, El camí de Cavalls (rodea toda la isla) 💸Viaja a las Baleares con un 20% de descuento con @baleariaferry código BUSCANDOALSOL ⚠️ Lugares como Binibeca Vell y muchas calas han tenido muchos problemas con la masificación y si no somos educados lo cerrarán todo. Os pido que seáis respetuosos con la propiedades privadas y la naturaleza. La basura a casa ♻️ y no molestar a los vecinos 🙏🏻 #menorca #calamacarelleta #islasbaleares #pueblosmasbonitos #pueblosdeespaña #viajesentiktok ♬ La Rebelion Austin Millz Remix – Austin Millz
Patrimoni, natura i senderisme: els actius ocults
Però la seva atracció va molt més enllà del sol. Menorca amaga més de 1.500 jaciments prehistòrics, una xifra que costa de creure. Aquests tresors arqueològics han estat declarats recentment Patrimoni de la Humanitat. Recórrer-los és fer un viatge al passat més remot. És una oportunitat única per reconnectar amb la nostra història.
La seva Reserva de la Biosfera marina és la més gran de tot el Mediterrani. Això significa una biodiversitat immensa sota les seves aigües cristal·lines. Un autèntic tresor natural que garanteix un entorn sense igual. L’illa combina a la perfecció la bellesa natural amb pobles pintorescos que conserven l’essència mediterrània.
El fil conductor d’aquesta pau és el seu sender de 185 km. Una ruta que permet explorar l’illa a peu, pas a pas, sense presses. És la definició de la desconnexió: aire pur, paisatges sense igual i el silenci reparador que tant busquem. Un truc infal·lible contra l’ansietat moderna.
@italodance2026
Menorca Menorca es una isla mediterránea de extraordinaria belleza, conocida por sus aguas cristalinas, calas de arena blanca y paisajes naturales perfectamente conservados. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, ofrece un equilibrio único entre naturaleza, historia y tranquilidad. Desde las espectaculares playas de Macarella y Turqueta hasta los encantadores pueblos de Ciutadella y Mahón, Menorca invita a descubrir un paraíso donde el mar turquesa, los atardeceres inolvidables y el ritmo pausado de la vida crean una experiencia única. Si te ha gustado el vídeo, dale ❤️ like, compártelo y sígueme para descubrir más ciudades, islas y rincones increíbles del mundo. #Menorca #IslasBaleares #VisitMenorca #Mediterraneo #TravelSpain Si algún contenido de este vídeo es de tu autoría y deseas que sea retirado, contacta conmigo por mensaje privado.♬ sonido original – Javier Escorza
La tendència imparable del viatge conscient
La decisió de Risto i Natalia no és una excepció, sinó un reflex d’una tendència creixent. Cada cop més, viatgers de tot el món prioritzen destinacions que ofereixin una experiència autèntica i respectuosa amb l’entorn. Busquem llocs on la natura sigui la protagonista i on puguem practicar un turisme més conscient.
Aquest tipus de viatge esdevé una solució definitiva per a la nostra salut mental. Allunyar-nos de la rutina, respirar aire net i gaudir de la bellesa sense artificis. Menorca, amb la seva combinació de patrimoni, natura i tranquil·litat, s’adapta perfectament a aquesta demanda. (I el nostre cos ho agraeix).
Però atenció: aquests refugis, tan preats, són finits. L’equilibri entre gaudir-los i protegir-los és delicat. Un error comú és massificar-los, posant en risc la seva essència. No perdis l’oportunitat de descobrir un lloc així abans que canviï. La demanda creix, i la seva exclusivitat podria ser cada cop més valuosa.
Haver llegit això ja t’ha posat en el camí. Ara saps on buscar un veritable oasi de pau, un lloc que ha captivat fins i tot els més mediàtics. No és un luxe, és una necessitat. Què esperes per planificar la teva pròpia escapada a un destí així?