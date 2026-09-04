Així és Calella de Palafrugell: el poble de la Costa Brava on estiueja Jordi Cruz i ressona Serrat

Et passa cada estiu. Busques un lloc on desconnectar de veritat, fugint de la rutina i de les masses que ho envaeixen tot. (Un autèntic repte, ho sabem bé).
El món sembla perseguir-te, amb tot el seu soroll incessant i les pors del dia a dia que t’enganxen a la pantalla. Però i si et diguéssim que hi ha una solució definitiva?
Existeix un racó gairebé secret, una veritable joia de la Costa Brava on fins i tot les grans estrelles de la televisió troben la seva pau més desitjada i un silenci reparador.
Aquesta localitat no és una més entre les centenars de la Costa Brava; és un refugi que barreja història, una essència marinera autèntica i un punt de glamur. Un còctel irresistible per a l’ànima.
El seu poder d’atracció, de fet, va molt més enllà dels noms més coneguts, captivant ànimes inquietes des de fa segles amb un magnetisme que perdura. (Ens ha passat a nosaltres, i ens encanta).
Parlem de Calella de Palafrugell. El poble on el reconegut xef Jordi Cruz, amb la seva dona Rebecca Lima i el seu fill Noah, troba cada any la seva escapada estival definitiva.
Però no només les estrelles culinàries sucumbeixen al seu encant; també el maestro Joan Manuel Serrat va trobar aquí la seva musa. Va compondre obres eternes que encara avui ressonen amb cada onada.
El secret històric que només uns pocs coneixen a la Costa Brava
Situada a la sempre espectacular Costa Brava, dins del municipi de Palafrugell, la història de Calella és un autèntic i fascinant viatge en el temps. (Una història que mereix ser explicada amb detall).
Ens remunta al segle XVIII, un període clau per entendre el seu origen i la seva configuració actual. Els primers assentaments estables van començar al voltant de l’any 1746.
Aquests pioners eren pescadors procedents de l’interior de Palafrugell. Van decidir plantar cara al mar i establir-se definitivament a la costa, canviant el seu destí per sempre.
El poble es va consolidar amb la desaparició de l’amenaça constant de la pirateria berberisca al Mediterrani occidental. Això va permetre un desenvolupament més segur i pròsper. (Un alleujament vital per a tota la zona, que va obrir noves i inèdites oportunitats).
Més tard, durant el segle XIX, aquest petit assentament va experimentar un creixement exponencial i imparable. Va ser gràcies a tres factors cabdals que van transformar completament la regió.
L’activitat pesquera artesanal, el creixent comerç marítim dels productes agrícoles de l’Empordà i l’auge de la indústria del suro a la comarca van ser els seus pilars econòmics. (Un model d’èxit de l’època que el va projectar).
@mimaletaperdida 📍Calella de Palafrugell, Costa Brava. Uno de mis pueblos favoritos! #calelladepalafrugell #costabrava #catalunya #españa #viajes #escapadas #visitspain #pueblosconencanto ♬ French-style stylish piano – harryfaoki
Port Bo: L’ànima marinera que T’atraparà per sempre
Calella de Palafrugell és un poble carregat d’història, de sensacions i de racons que t’inviten a perdre’t lentament pels seus carrers empedrats. (No hi ha millor pla per a l’estiu, ho assegurem).
Especialment a la zona de Port Bo, el seu nucli històric més emblemàtic i recognoscible. És la imatge que ens ve a tots al cap quan pensem en aquest indret màgic de la Costa Brava.
És un conjunt idíl·lic de cases porticades blanques, construïdes amb una orientació directa al mar. Van veure la llum entre els segles XVIII i XIX, amb una funció molt clara i pràctica.
Originàriament, aquestes construccions s’utilitzaven per a les labors pesqueres, la crucial reparació de xarxes i tot tipus d’activitats comercials marítimes. (Una prova viva de l’enginy i l’adaptació de l’època, que encara avui ens sorprèn).
Les conegudes ‘Voltes‘, els seus característics porxos davant del mar, són un dels elements arquitectònics més representatius de la Costa Brava tradicional. Una imatge inconfusible i gairebé de postal.
Aquest conjunt arquitectònic està catalogat i protegit dins l’Inventari del Patrimoni Cultural de Catalunya. La seva conservació és essencial pel seu incalculable valor històric i etnològic. (Una garantia que el seu encant no es perdrà mai, per a les generacions futures).
No et perdis, sota cap concepte, l’Església de Sant Pere, una joia arquitectònica del segle XIX que completa el paisatge urbà. El seu entorn natural és igualment impressionant, gairebé salvatge.
Parlem de platges verges, penya-segats que tallen la respiració i senders sinuosos que s’endinsen entre boscos frondosos. Un autèntic paradís per als amants de la natura i la tranquil·litat que busquem tots.
El veritable secret de Calella? La seva capacitat d’aturar el temps. Quan hi ets, oblides completament el rellotge i et deixes portar per la calma, el ritme del mar i la seva rica història. Una medicina infal·lible per a la nostra ànima esgotada.
@carlitos.tinez 🤫 Shhh… Guarda este destino si tú también amas las canciones con alma. Este pequeño rincón de la Costa Brava esconde una de las historias más bonitas de nuestra música. Sentado aquí mismo, mirando este mar y resguardado por estos arcos, Joan Manuel Serrat encontró la inspiración definitiva para componer su mítico himno "Mediterráneo" en el invierno de 1970. 📍 La ubicación exacta: Se trata de la Playa de Port Bo, justo bajo los arcos conocidos como "Les Voltes", en el corazón de Calella de Palafrugell (Girona). ✨ Un consejo si vas: Visítalo al amanecer o cuando caiga el sol. La luz que se cuela por los arcos es pura magia y entenderás al instante por qué nació aquí esa canción. 🌊 👇 ¿Conocías este lugar tan especial? Cuéntame si has estado aquí. #viajes #españa #travel #música ♬ sonido original – Carlitos Tinez
Festivals que Resonen i la Petjada Immortal d’una Llegenda Musical
Aquest poble idíl·lic és perfecte per gaudir del seu nucli urbà ple de vida, però també del seu paisatge envoltant. Un paisatge que s’ha fet famós per acollir esdeveniments culturals únics al món. (Un punt extra que, probablement, no esperaves d’un lloc així, oi?).
La cèlebre Cantada d’Havaneres de Calella, per exemple, va celebrar la seva primera edició l’any 1966. Des d’aleshores, és un clàssic imprescindible que marca el calendari de l’estiu a Catalunya i atreu multituds.
També hi trobem el prestigiós Festival de Cap Roig, un dels esdeveniments musicals més importants i reconeguts del sud d’Europa. A pocs quilòmetres del centre, és un punt àlgid de la temporada estival.
El famós Jardí Botànic de Cap Roig, creat a partir del 1927 pel visionari matrimoni format per Nicholas Woevodski i Dorothy Webster, és una meravella natural i arquitectònica que no et pots perdre.
Una finca amb un castell majestuós, jardins esglaonats que desafien la gravetat i un amfiteatre natural amb vistes panoràmiques al mar. (Un lloc de somni, ho assegurem, que et robarà el cor a l’instant).
Cada estiu, aquest escenari espectacular acull un festival de música de renom internacional. Ha vist passar noms tan llegendaris com Elton John, Bob Dylan, Sting, Lady Gaga o els nostres Alejandro Sanz, Rosalía i Pablo Alborán.
Però la història més especial i commovedora és la de Joan Manuel Serrat amb Calella de Palafrugell. El gran artista es va allotjar a l’antic i entranyable Hotel Batlle durant els anys setanta.
Va passar temporades senceres component. Aquí va donar forma, entre d’altres obres mestres, al seu icònic i universal disc ‘Mediterráneo‘. (Un llegat que ressona amb cada onada que trenca a la platja, un missatge per a l’eternitat).
Veus que no tot és sempre el que sembla a primera vista? A vegades, el que busquem amb tanta desesperació està més a prop del que imaginem, amagat a la vista de tots, esperant ser descobert per tu.
Aquesta és la teva última oportunitat: no deixis escapar aquesta experiència única
La màgia inigualable de Calella no durarà per sempre sense que nosaltres hi posem atenció i valor. Aquests racons autèntics i amb ànima són cada cop més difícils de trobar i de conservar al nostre món actual.
És un lloc on la història viva, la cultura vibrant i la presència discreta de grans noms es fonen en un ambient incomparable i irrepetible. (Un veritable tresor que el nostre país guarda amb gelosia, i amb tota la raó).
No esperis que els altres t’ho expliquin quan ja sigui massa tard i l’oportunitat hagi volat. Si busques la desconnexió definitiva i una immersió profunda en la història i el glamur discret, aquest és, sens dubte, el teu lloc ideal.
Planifica la teva visita ara mateix. Qui sap si la pròxima vegada que el visitis, ja s’haurà convertit en el nou destí viral que tothom vol conèixer i que ha perdut part de la seva preciosa essència?
Al final, saber tot això no és només una anècdota curiosa o una dada irrellevant per a la teva navegació. És una autèntica oportunitat, gairebé un privilegi, per connectar amb un lloc que té una ànima única i intransferible. (I el nostre temps, el teu temps, és or pur).
Val la pena descobrir per un mateix aquesta joia amagada? O preferim seguir perdent-nos entre els títols superficials que inunden sense parar les nostres pantalles, sense oferir res de valor real o una experiència autèntica?