«Que Plutó torni a ser un planeta»: la campanya que revifa la discussió sobre l’estatus de Plutó després de dues dècades

Fa dues dècades, el nostre sistema solar va perdre un amic. Plutó, el petit desvalgut, va ser degradat de planeta a planeta nan, i aquella ferida encara cou profundament en la comunitat científica.
La decisió, presa l’any 2006 per la Unió Astronòmica Internacional (UAI), va reduir el nombre de planetes oficials a vuit. Però ara, vint anys després, la discussió no només no s’ha calmat, sinó que s’ha tornat més polaritzada que mai.
El secret que va sacsejar l’astronomia
Per què aquesta decisió continua generant un debat tan apassionat? No és només nostàlgia per un objecte celest que tant estimàvem. És la base mateixa de com definim què és un planeta, un concepte que, segons molts, va ser fonamentalment erroni.
Philip Metzger, director del Centre Stephen W. Hawking, és taxatiu: la definició creada per la UAI “no serveix per a res”. Per a ell, la seva utilitat en l’àmbit científic és pràcticament nul·la (i nosaltres, sincerament, també al·lucinem amb la contundència). Molts científics i aficionats pensen que degradar Plutó va ser un gran error.
La definició de planeta que es va crear llavors no serveix per a res. Fa que la definició resulti completament inútil en l’àmbit científic.
Aquesta pèrdua d’estatus va generar una onada d’afecte pel que ara anomenen “explaneta”. Kevin Schindler, historiador de l’Observatori Lowell, el descriu com “el desvalgut al qual tanta gent anima, el nen petit del barri amb qui tothom es fica”.
Laurel Kornfeld, escriptora i astrònoma aficionada, va iniciar la seva lluita el mateix dia de la votació. La seva samarreta, “Resistència de Plutó, 20 anys: 2006-2026”, és un símbol d’aquesta campanya, que, si bé es concentra als Estats Units, és d’un interès global.
La campanya que desafia la ciencia oficial
Ara, una campanya emergent, la ‘Make Pluto a Planet Again’, està fent tremolar els fonaments de l’astronomia oficial. Fins i tot personalitats amb càrrecs de poder s’hi han unit, com Jared Isaacman, administrador de la NASA sota Trump, que va declarar públicament el seu suport.
Però, què va desencadenar la polèmica votació del 2006? El descobriment d’un cos celest anomenat Eris, situat al cinturó de Kuiper, més enllà de Neptú (on també hi ha Plutó). Eris era de mida similar a Plutó, amb menys volum però més massa.
Si Plutó era un planeta, Eris també havia de ser-ho. I amb altres descobriments, com Haumea, Makemake i Sedna, la llista de planetes podria haver arribat a centenars. Què en faríem d’aquesta llista interminable? Aquesta pregunta va ser l’origen de la solució controvertida de la UAI.
Els pilars de la degradació de plutó
La UAI va establir una definició de planeta amb tres criteris clau: ha d’orbitar al voltant del Sol, tenir prou massa per adoptar una forma esfèrica, i haver “netejat la seva veïnatge”, és a dir, dominar gravitatòriament la seva zona orbital.
Plutó no va complir l’últim punt. Però aquest criteri va ser la principal pedra de la discòrdia. La capacitat d’un cos per netejar la seva veïnatge depèn molt de l’entorn mateix. Laurel Kornfeld ho il·lustra perfectament: “un mateix objecte pot trobar-se en dues òrbites diferents. En una, es considera un planeta, i en l’altra, no”.
Un dels defectes més grans de la definició de la UAI és que un mateix objecte pot trobar-se en dues òrbites diferents. En una, es considera un planeta, i en l’altra, no es considera un planeta.
Alan Stern, un reconegut científic planetari, va argumentar que si la Terra fos arrossegada fins a la posició de Plutó, tampoc podria netejar la seva zona. Deixaria de ser un planeta segons la pròpia definició de la UAI. (És clar, això és un sense sentit per al nostre dia a dia).
Metzger afegeix que “fins i tot podria haver-hi petits asteroides, massa petits per ser rodons, que netegessin una òrbita si estiguessin a prop d’una estrella”. Aquesta és la prova definitiva que “la neteja de l’òrbita” no és una categoria tan significativa com la van voler fer veure.
La guerra silenciosa entre camps científics
La pèrdua d’estatus de Plutó va crear dues faccions científiques oposades. El “bàndol geofísic” creu que les propietats físiques d’un cos celest són clau. Els “dinamistes” se centren més en la posició, l’entorn i la direcció del moviment.
Quan la sonda New Horizons va sobrevolar Plutó el 2015, el bàndol geofísic va veure la seva gran oportunitat. Plutó tenia muntanyes, activitat geològica recent, turons de gel d’aigua, i fins i tot podria allotjar vida. Com podia no ser un planeta? Aquestes eren les proves irrefutables.
Els defensors de Plutó acullen una definició àmplia, fins i tot si això implica centenars de planetes nous. Paul Byrne, professor de Ciències de la Terra, ho compara amb els Pokémon: “hi ha 1.025 espècies oficials de Pokémon i mai no he sentit cap nen dir que són massa”.
Però els que s’oposen, com l’astrònom Mike Brown (sovint anomenat “l’home que va matar Plutó”), argumenten que si Plutó és un planeta, la nostra Lluna també ho hauria de ser. La Lluna és més gran que Plutó, rodona i amb una història geofísica complexa. Aquest és el punt de discussió més gran.
L’impacte real d’una decisió burocràtica
Per què importa tot això? Kornfeld ho veu com “quasi un cop d’estat”, amb la conseqüència que “els nens aprenen menys. Aprenen que hi ha vuit planetes, i ja està”. (Una oportunitat perduda, sens dubte).
Metzger considera que la definició de “planeta” que exclou Plutó es basa en una concepció antiquada del sistema solar. “Estaven creant una visió reaccionària d’un cosmos ordenat, en lloc de la visió científica més moderna, segons la qual és caòtic”, afirma. (Un error de perspectiva que ens ha costat car, segons ell.)
La segona gran fallada, diu, va ser interpretar malament el context actual. El públic d’avui dia accepta perfectament la idea d’un cosmos dinàmic i caòtic, i amb la decisió de la UAI, “hem perdut l’oportunitat d’ensenyar-ho”.
La naturalesa de Plutó sempre ha estat difícil de definir. Ja el 1915, l’astrònom Percival Lowell va predir l’existència d’un novè planeta, que va anomenar ‘Planeta X’, amb una massa entre la Terra i Neptú. Però la cerca va ser llarga i el 1930, quan es va descobrir Plutó, es va batejar amb aquest nom.
Amb el temps, però, va quedar clar que Plutó no era, ni de bon tros, el Planeta X. No tenia la mida suficient per explicar les irregularitats de l’òrbita de Neptú. Era, de fet, més petit que la nostra Lluna (una sorpresa decebedora per als astrònoms de l’època).
No va ser fins al 1992 quan es va saber la veritat: els càlculs de Lowell es basaven en una sobreestimació de la massa de Neptú. El Planeta X, senzillament, no existia. La reputació de Plutó com el desvalgut, el “nen amb qui tothom es fica”, ja venia de lluny. Abans de la votació del 2006, ja estava lluitant per sobre de la seva categoria.
El futur: més enllà d’una simple votació
La gent s’ha “tancat en banda”, diu Metzger. Avui dia, una nova votació seria menys útil que la del 2006. “El que volem és que la gent reconegui que votar va ser un error i que no ho tornarem a fer. Tornarem al mètode científic”.
La discussió sobre Plutó no és només una anècdota còsmica. És un reflex de com la ciència s’enfronta a les seves pròpies definicions, els seus errors i la necessitat constant de reajustar la nostra comprensió de l’univers.
Estem realment preparats per un cosmos més dinàmic i caòtic?