Un estudi desafia la intuïció: 1.000 milions de tones d’aigua no bastarien per a una ciutat lunar

Imaginar-nos ciutats a la Lluna, amb gratacels brillants i milions d’habitants, és una de les fantasies més recurrents de la ciència-ficció. Una visió que promet un futur expansiu per a la humanitat més enllà de la Terra, sovint sustentada per la intuïció que, si hi ha aigua, la vida és possible. Però, què passaria si aquesta intuïció ens estigués enganyant?
Un estudi recent, amb una hipòtesi d’allò més generosa, ha demostrat que, fins i tot amb mil milions de tones d’aigua accessibles, una megaciutat lunar autosuficient d’un milió de persones tindria els seus dies comptats. Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la xifra, però la realitat és tossuda i ens obliga a replantejar-nos-ho tot. El problema no és només trobar aigua, sinó la gestió d’aquest recurs vital en un ecosistema tancat i extremadament exigent.
Els astrofísics Martin Elvis i Jonathan C. McDowell, amb la seva investigació «No cities on the Moon: a billion tons of water is not enough for sustainability» publicada a Frontiers in Space Technologies (2026), han posat damunt la taula una veritat incòmoda. El seu model parteix d’una premissa optimista: una colònia d’un milió d’habitants i una reserva gegantina de mil milions de tones d’aigua. La intuïció ens diria que amb aquesta quantitat hi hauria aigua per a sempre, però la ciència ens dóna una bufetada de realisme.
L’aigua que es perd: el taló d’Aquil·les de la Lluna
El consum o pèrdua neta d’aigua en un sistema lunar autosuficient és molt superior al que podríem imaginar. Els autors assignen una pèrdua neta aproximada de 500 tones d’aigua per persona i any. Aquesta xifra no és el que beu un individu, sinó el flux total que el sistema necessita abans de la recuperació, sumant pèrdues de reciclatge, agricultura, refrigeració d’equips, electròlisi per oxigen i propulsants. Sense cap mena de reciclatge, aquests mil milions de tones s’esgotarien en menys de dos anys i mig.
L’aigua, doncs, no és un simple element per beure. A la Lluna, cada molècula esdevé el cor de tot el sistema de suport vital. Alimentaria la higiene, la imprescindible agricultura, la refrigeració d’equips i instal·lacions, reposaria l’oxigen que perdem en respirar mitjançant electròlisi, i serviria com a matèria primera crucial per fabricar hidrogen i oxigen, elements clau per als propel·lents. És a dir, la demanda sobre cada gota seria enorme i constant, molt més enllà del que el nostre instint terrestre ens indica.
Ens pensàvem que l’aigua era l’únic requisit, però la clau és el balanç global. La Lluna no permet malbaratar-ne ni una sola gota, i això canvia totes les nostres expectatives de futur allà dalt.
El model d’Elvis i McDowell no entra en detalls d’enginyeria, sinó que se centra en els balances agregats per mostrar la magnitud del problema. Les taxes de reciclatge han de ser gairebé perfectes. Amb un 98% d’eficiència, similar a la de l’Estació Espacial Internacional (EEI), la reserva duraria poc més d’un segle. Un segle pot semblar molt, però per a una civilització és un parpelleig. Per mantenir un assentament durant mil anys, el reciclatge hauria de superar el 99,75%, una millora gairebé deu vegades superior a les pèrdues actuals de l’EEI.
La realitat de les reserves lunars: menys del que sembla
Tot el que hem vist fins ara assumeix l’existència d’aquesta quantitat colossal d’aigua, però què diuen els últims descobriments sobre les reserves lunars? Aquí entra un altre element de realitat. Les regions permanentment ombrejades dels pols lunars eren considerades grans reservoris, gràcies a les baixíssimes temperatures que hi ha. No obstant això, les observacions de la càmera ShadowCam, analitzades per l’equip de Shuai Li i publicades a Science Advances (2026), no han confirmat grans extensions de gel superficial pur.
El que sí que va trobar ShadowCam van ser petites anomalies brillants d’entre 20 i 50 metres en cràters com Faustini o Hermite A. Aquestes propietats de reflectància són compatibles amb el gel superficial, però la seva mida no permet extrapolar l’existència de reserves prou grans per a ciutats. El gel és allà, sí, però en quantitats i concentracions que desafien la viabilitat d’una extracció a gran escala. La diferència entre “trobar aigua” i “disposar d’aigua útil” és abismal, un error de càlcul que pot costar car.
La troballa de l’observatori SOFIA el 2020 prop del cràter Clavius, que va detectar aigua molecular en quantitats de 100 a 400 microgrames per gram de regolit, il·lustra perfectament aquest dilema. La NASA va traduir-ho en una imatge potent: l’equivalent a una ampolla petita d’aigua repartida en un metre cúbic de sòl lunar. Aquest secret, un fet científic innegable, revela que recuperar volums útils a partir d’aquestes concentracions demanaria processar quantitats ingents de material, amb un cost energètic gairebé insostenible avui dia.
El futur lunar: bases petites, no megaciutats
La gran confusió neix de posar al mateix sac realitats molt diferents. No és el mateix una base científica amb desenes o centenars de persones, reabastida periòdicament des de la Terra, que un petit assentament industrial dedicat a produir aigua, oxigen o combustible, que una ciutat autosuficient de centenars de milers o un milió d’habitants. L’estudi d’Elvis i McDowell apunta directament al tercer cas, i és aquí on ens convida a la reflexió.
La seva solució no és tancar la porta a la Lluna, sinó reajustar les nostres expectatives. El futur lunar més plausible no serà una gran urbs futurista, sinó instal·lacions compactes, molt automatitzades i quirúrgiques. Parlem de robots de prospecció que rastregin les anomalies de gel, de plantes d’extracció que separin els volàtils del regolit, i de sistemes tancats de suport vital amb un reciclatge extrem per a mòduls habitables que acolliran desenes o centenars de persones, no pas milions.
En aquest escenari, l’economia lunar inicial es podria centrar a produir aigua, oxigen i materials per a altres missions, abans de somiar a sostenir una població nombrosa. És gairebé un fet que aquestes primeres bases continuaran depenent dels subministraments de la Terra durant un temps considerable. A mesura que avancem, anirem substituint aquests subministraments amb recursos locals, però a un ritme que encara és difícil de preveure amb exactitud. La Lluna no ens espera amb les portes obertes a una expansió il·limitada, sinó amb un repte d’enginyeria sense precedents, una barrera imprescindible de superar.
Per tant, no ens equivoquem. L’estudi no diu que la Lluna no tingui aigua ni que les bases siguin impossibles. El que ens demostra, dins dels seus supòsits generosos, és que una megaciutat d’un milió d’habitants topa amb un límit físic gairebé insuperable. Per durar segles, necessitaria reserves molt més grans, un reciclatge gairebé perfecte, o ambdues coses alhora. La veritable frontera de l’espai, un cop més, no és només arribar-hi, sinó la paciència i l’aritmètica de mantenir-s’hi. Així que, potser, és hora de canviar el nostre enfocament sobre la colonització lunar. Què en penses?