Segons un pediatre, així has d’actuar davant una rebequeria infantil perquè el teu fill no pateixi més

Com a pares, totes hem sentit alguna vegada aquesta punxada al cor quan els nostres fills es desborden. Les rebequeries infantils són un dels reptes més grans de la criança, i sovint ens trobem sense eines, atrapades en un cicle d’impotència. Però, i si et digués que hi ha una manera d’abordar aquests moments de crisi que no només calma el teu petit, sinó que també enforteix el vostre vincle?
El secret no és intentar evitar la rebequeria a tota costa, sinó entendre-la.
El doctor Carlos González, un pediatre de reconegut prestigi i amb una presència viral a TikTok, ho té molt clar: un nen amb una rebequeria està patint. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la veritat darrere d’aquesta afirmació tan simple). La seva proposta és una solució definitiva que canvia totalment la perspectiva sobre aquests esclats emocionals que semblen posar a prova la nostra paciència. Deixar de cridar i, senzillament, donar temps, pot ser la clau.
El dolor ocult darrere de cada esclat
Durant anys, hem interioritzat la idea que una rebequeria és una “manipulació” o un simple caprici. Això ens portava a reaccionar amb autoritat, intentant posar límits ferms o fins i tot amenaçant, sense adonar-nos del dany real que això podria causar. El doctor González desmunta aquest mite amb una premissa bàsica: quan un nen es desborda, no ho fa per molestar, sinó perquè realment està patint i no sap com gestionar aquesta emoció tan intensa.
Aquesta nova comprensió és imprescindible per a qualsevol pare o mare que vulgui connectar de veritat amb els seus fills. Imagina per un moment que tu et sents aclaparada, que una situació et supera i que no pots expressar-ho amb paraules. Què necessites? Segurament, comprensió i suport, no una esbroncada. Els nostres petits experimenten el mateix, però amb una capacitat de gestió emocional molt més limitada que la nostra.
El pediatre posa èmfasi en la importància de la nostra actitud. Reaccionar amb irascibilitat o crits només empitjora la situació, afegint més angoixa al patiment inicial del nen. L’objectiu no és “guanyar la batalla” a la rebequeria, sinó acompanyar el nostre fill a travessar-la. La característica principal d’aquesta nova estratègia és la calma: parlar fluixet, no cridar i oferir el temps que necessitin per processar el que els passa.
Pensa en el benefici estrella d’aquest enfocament: no només reduiràs la intensitat i la freqüència de les rebequeries (tot i que el doctor adverteix que no es poden evitar totes, és clar), sinó que, molt més important, el teu fill se sentirà vist, entès i segur al teu costat. Això construeix una base sòlida de confiança i autoestima que serà clau per al seu desenvolupament futur. És un truc que va més enllà de l’instant: és una inversió en la salut emocional a llarg termini del nostre fill.
El nen que té una rebequeria ho està passant malament. Recorda que el que necessita no són els teus crits, sinó la teva atenció i el teu consol.
Una mirada al futur: més enllà de la rabieta
El mètode del doctor González no només ens ajuda a gestionar el present, sinó que també ens prepara per al futur. Ell mateix assenyala que les rebequeries, amb el temps, desapareixeran. De fet, cap infant de cinc anys segueix tenint les mateixes rebequeries que tenia als dos. Però això no vol dir que els reptes desapareguin. Al contrari, donaran pas a “altres coses divertides, com l’adolescència”, afirma amb un toc d’humor.
Aquesta visió ens connecta amb una tendència més àmplia en la criança: la importància de l’educació emocional i el desenvolupament de la resiliència. Com a pares, el nostre rol principal és ser una guia, un suport ferm i un espai de seguretat on els nostres fills puguin experimentar i aprendre a gestionar les seves emocions. No podem esperar que ho facin sols, sense el nostre acompanyament. És aquí on la nostra atenció i el nostre consol esdevenen el seu salvavides imprescindible.
El moment de l’acció: per un canvi durador
No esperis a la propera crisi per aplicar aquests consells. El canvi comença avui mateix, amb la decisió de modificar la nostra reacció davant aquests moments tan intensos. Això no és un consell més, és una transformació profunda en la manera com ens relacionem amb els nostres fills.
És el moment d’adoptar aquesta perspectiva, de fer nostra aquesta veritat oculta: el patiment dels nostres fills és real, i la nostra resposta pot marcar la diferència. (I sí, ho sabem, és més fàcil dir-ho que fer-ho, però el primer pas és sempre el més difícil, i el més important). Ja ho deia el pediatre: se li passarà. I amb la nostra ajuda, ho farà de la millor manera possible.
La confirmació que estaves buscant
Ara que has arribat fins aquí, saps que has pres la decisió correcta. Entendre la rebequeria com un senyal de patiment i oferir consol en lloc de crits no només és més humà, sinó que és la solució més efectiva a llarg termini. Estàs dotant el teu fill d’eines emocionals i construint un vincle inquebrantable. Quina millor inversió per al nostre temps i el seu benestar?