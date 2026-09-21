Según un pediatra, así debes actuar ante una rabieta infantil para que tu hijo no sufra más

Como padres, todos hemos sentido alguna vez esa punzada en el corazón cuando nuestros hijos se desbordan. Las rabietas infantiles son uno de los mayores retos de la crianza, y a menudo nos encontramos sin herramientas, atrapados en un ciclo de impotencia. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de abordar estos momentos de crisis que no solo calma a tu pequeño, sino que también fortalece vuestro vínculo?
El secreto no es intentar evitar la rabieta a toda costa, sino entenderla.
El doctor Carlos González, un pediatra de reconocido prestigio y con una presencia viral en TikTok, lo tiene muy claro: un niño con una rabieta está sufriendo. (Sí, nosotros también alucinamos con la verdad detrás de esta afirmación tan simple). Su propuesta es una solución definitiva que cambia totalmente la perspectiva sobre estos estallidos emocionales que parecen poner a prueba nuestra paciencia. Dejar de gritar y, sencillamente, dar tiempo, puede ser la clave.
El dolor oculto detrás de cada estallido
Durante años, hemos interiorizado la idea de que una rabieta es una «manipulación» o un simple capricho. Esto nos llevaba a reaccionar con autoridad, intentando poner límites firmes o incluso amenazando, sin darnos cuenta del daño real que esto podría causar. El doctor González desmonta este mito con una premisa básica: cuando un niño se desborda, no lo hace para molestar, sino porque realmente está sufriendo y no sabe cómo gestionar esa emoción tan intensa.
Esta nueva comprensión es imprescindible para cualquier padre o madre que quiera conectar de verdad con sus hijos. Imagina por un momento que tú te sientes abrumada, que una situación te supera y que no puedes expresarlo con palabras. ¿Qué necesitas? Seguramente, comprensión y apoyo, no una bronca. Nuestros pequeños experimentan lo mismo, pero con una capacidad de gestión emocional mucho más limitada que la nuestra.
El pediatra pone énfasis en la importancia de nuestra actitud. Reaccionar con irascibilidad o gritos solo empeora la situación, añadiendo más angustia al sufrimiento inicial del niño. El objetivo no es «ganar la batalla» a la rabieta, sino acompañar a nuestro hijo a atravesarla. La característica principal de esta nueva estrategia es la calma: hablar suavemente, no gritar y ofrecer el tiempo que necesiten para procesar lo que les pasa.
Pensa en el beneficio estrella de este enfoque: no solo reducirás la intensidad y la frecuencia de las rabietas (aunque el doctor advierte que no se pueden evitar todas, claro está), sino que, mucho más importante, tu hijo se sentirá visto, entendido y seguro a tu lado. Esto construye una base sólida de confianza y autoestima que será clave para su desarrollo futuro. Es un truco que va más allá del instante: es una inversión en la salud emocional a largo plazo de nuestro hijo.
El niño que tiene una rabieta lo está pasando mal. Recuerda que lo que necesita no son tus gritos, sino tu atención y tu consuelo.
Una mirada al futuro: más allá de la rabieta
El método del doctor González no solo nos ayuda a gestionar el presente, sino que también nos prepara para el futuro. Él mismo señala que las rabietas, con el tiempo, desaparecerán. De hecho, ningún niño de cinco años sigue teniendo las mismas rabietas que tenía a los dos. Pero eso no significa que los retos desaparezcan. Al contrario, darán paso a «otras cosas divertidas, como la adolescencia», afirma con un toque de humor.
Esta visión nos conecta con una tendencia más amplia en la crianza: la importancia de la educación emocional y el desarrollo de la resiliencia. Como padres, nuestro rol principal es ser una guía, un apoyo firme y un espacio de seguridad donde nuestros hijos puedan experimentar y aprender a gestionar sus emociones. No podemos esperar que lo hagan solos, sin nuestro acompañamiento. Es aquí donde nuestra atención y nuestro consuelo se convierten en su salvavidas imprescindible.
El momento de la acción: por un cambio duradero
No esperes a la próxima crisis para aplicar estos consejos. El cambio comienza hoy mismo, con la decisión de modificar nuestra reacción ante estos momentos tan intensos. Esto no es un consejo más, es una transformación profunda en la manera en que nos relacionamos con nuestros hijos.
Es el momento de adoptar esta perspectiva, de hacer nuestra esta verdad oculta: el sufrimiento de nuestros hijos es real, y nuestra respuesta puede marcar la diferencia. (Y sí, lo sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo, pero el primer paso es siempre el más difícil, y el más importante). Ya lo decía el pediatra: se le pasará. Y con nuestra ayuda, lo hará de la mejor manera posible.
La confirmación que estabas buscando
Ahora que has llegado hasta aquí, sabes que has tomado la decisión correcta. Entender la rabieta como una señal de sufrimiento y ofrecer consuelo en lugar de gritos no solo es más humano, sino que es la solución más efectiva a largo plazo. Estás dotando a tu hijo de herramientas emocionales y construyendo un vínculo inquebrantable. ¿Qué mejor inversión para nuestro tiempo y su bienestar?