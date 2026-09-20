La joya medieval de Cataluña con calles de piedra y cascadas que parecen de otro mundo: un destino de película

Hay lugares en Cataluña que parecen sacados de una postal, paisajes casi irreales que nos transportan a otra época o incluso a un mundo de fantasía. Y cuando descubrimos uno de estos tesoros ocultos, la sensación es doble: la de haber encontrado un paraíso y la de haberlo mantenido en secreto (hasta ahora, claro).

Pero no hay nada peor que dejar escapar una oportunidad de evasión delante de nuestras narices. Existe una pequeña joya en el corazón de la Garrotxa, donde las calles de piedra hablan de siglos de historia y la naturaleza se manifiesta con una fuerza que te dejará sin aliento. La pregunta es: ¿estás preparado para detener el mundo por un instante y sumergirte en él?

Hablamos de Santa Pau, una villa medieval que no es solo un pueblo bonito, sino un auténtico portal a otro tiempo y a un paisaje geológico de una belleza impactante. Esta localidad, declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 1971, es el corazón vibrante del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, uno de los mejores ejemplos de vulcanismo de la Península Ibérica.

Imaginemos la Garrotxa, al norte de Girona, con sus cuarenta conos volcánicos y más de veinte coladas de lava que han esculpido un escenario único. Aquí, la experiencia no se limita a la estética; es una inmersión profunda en la geología y la historia. El 81% del término municipal de Santa Pau se encuentra dentro de este parque, custodiando trece volcanes, entre los cuales destaca el imponente volcán de Santa Margarida.

La villa de Santa Pau, enclavada entre las sierras de Sant Julià del Mont y Santa Maria de Finestres, es un laberinto de calles estrechas y sinuosas, amuralladas, que se adaptan a la irregularidad del terreno. Su castillo, documentado desde el siglo XIII, se alza majestuoso en una colina, testigo silencioso de los barones de Santa Pau que forjaron su identidad. Es una estructura robusta, con un patio interior amplio y una torre cuadrada que domina el paisaje.

En el corazón de su casco antiguo encontramos la Plaza Mayor, con sus galerías porticadas que han servido de escenario incluso para películas, y la iglesia de Santa Maria. Este impresionante templo gótico del siglo XV, con un gran campanario y una decoración austera, fue reconstruido después de que los terremotos destruyeran la antigua parroquia, que originalmente se encontraba en el Santuario de la Mare de Déu dels Arcs, fundado entre los años 866 y 877.

Lo que hace a Santa Pau verdaderamente única es su capacidad de combinar el misterio medieval con la fuerza indomable de la naturaleza. Es como si la historia hubiera decidido florecer sobre volcanes dormidos, creando una simbiosis que te cautiva desde el primer momento.

Descubre un paisaje de película con cascada incluida

Pero Santa Pau no es solo historia, es aventura. El entorno volcánico ofrece la posibilidad de descubrir paisajes como la Fageda d’en Jordà, un bosque de hayas que crece sobre una colada de lava, un espectáculo natural que invita a pasear y perderse. Y para los más atrevidos, los volcanes se pueden explorar a pie o incluso desde un globo aerostático, disfrutando de unas vistas que son un auténtico privilegio.

Más allá del núcleo urbano, la Garrotxa guarda otros secretos, como el Salt de Can Batlle, una cascada que se revela al final de un recorrido sencillo pero absolutamente espectacular. La Ruta de las Balsas, que sigue el curso del torrente de la Terrada, es otra de las experiencias imprescindibles para los que buscan conectar con la naturaleza más salvaje de la zona. (Creednos, la cámara del móvil echará humo).

La comarca entera es un imán para el turismo familiar y los amantes del aire libre. Desde Olot, la capital rodeada por sus propios volcanes (Montsacopa y Montolivet son visitables), hasta Besalú con su icónico puente románico, la Garrotxa es una región que ofrece actividades ininterrumpidas. Rutas de senderismo, paseos a caballo, deportes de aventura… No hay espacio para el aburrimiento.

#rupitipruit ♬ sonido original – Mariela @marielamusica Muchos coinciden en que es el pueblo #medieval más bonito en #Cataluña pero lo cierto es que fue premiado por la Organización Mundial del Turismo como uno de los "Mejores Pueblos Turísticos" en el 2022. 📍Esto en RUPIT I PRUIT en medio de las montañas de Collsacabra parte de la provincia de #Barcelona ➡️¿Cómo llegar? Ideal en transporte particular (1hr y media desde Bcn) o usando transporte público (3 horas desde Sants) tren R3 y bus al pueblo. #rupit

La gastronomía, otro de sus secretos mejor guardados

Y como no podía ser de otra manera en un destino con tanto carácter, la gastronomía local es otro de sus grandes atractivos. Las famosas judías de Santa Pau, con su Denominación de Origen Protegida, son un producto estrella que hay que probar. Son el complemento perfecto para cualquier comida y el recuerdo de un sabor auténtico que nos llevamos a casa.

La Ruta 1, llamada «Por las tierras de los barones de Santa Pau», es una joya para los excursionistas, con un ascenso de unas cuatro horas que atraviesa hayedos y encinares, incluyendo visitas al castillo de Finestres y la ermita de Santa Maria, con vistas panorámicas de toda la comarca. Es una forma fantástica de ver cómo la historia y la geología se dan la mano.

Descubrir un lugar como Santa Pau es un auténtico regalo. Es una de esas experiencias que se quedan grabadas, la que te permitirá decir que has estado en un lugar que muchos aún no conocen, o que no han sabido ver con la mirada adecuada. Aprovecha la oportunidad de visitar estos pueblos que conservan la esencia, antes de que el mundo digital los despoje de todo su misterio.

Porque, al fin y al cabo, ¿quién no quiere ser el primero en descubrir un verdadero tesoro, y sentirse parte de una historia que aún está por escribir?