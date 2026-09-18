Los 6 pueblos bonitos cerca de Zaragoza para una escapada histórica

Más allá de la silueta monumental de la Basílica del Pilar, la antigua Caesaraugusta esconde un entorno de contrastes geográficos donde las estepas del valle del Ebro se funden con los relieves prepirenaicos y las sierras ibéricas. Descubrir los pueblos bonitos cerca de Zaragoza permite al viajero conectar con el legado de las tres culturas —romana, islámica y cristiana— que moldearon esta tierra de frontera. Los acantilados de piedra caliza y las huertas fluviales enmarcan villas que conservan intacto su trazado medieval.

Los microclimas aragoneses, marcados por el viento del cierzo y las oscilaciones térmicas extremas, aconsejan planificar las rutas dividiendo la estancia en bases logísticas estratégicas, como las comarcas de las Cinco Villas o el Campo de Daroca. El acceso rodado es rápido gracias a ejes viarios como la autovía A-23 y la carretera nacional N-122, que conectan de manera eficiente la llanura fluvial con las zonas montañosas.

A continuación, analizamos los seis pueblos y conjuntos monumentales más excepcionales de la provincia para una escapada histórica inolvidable.

Sos del Rey Católico

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Esta joya de la comarca de las Cinco Villas destaca por su recinto amurallado casi intacto, donde destacan portales de sillares como el de Zaragoza o el de Sangre. El trazado medieval de Sos del Rey Católico, lugar de nacimiento del rey Fernando II de Aragón en 1452, invita a perderse por calles empedradas que desembocan en la plaza de la Villa y el palacio de Sada.

En lo alto de la colina, la iglesia de San Esteban ofrece una cripta románica del siglo XI con pinturas murales de un valor incalculable. Desde allí, las vistas del perfil defensivo muestran la importancia militar de este enclave fronterizo con el viejo reino de Navarra.

Uncastillo

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Considerada una de las fortalezas románicas más puras de Aragón, la villa de Uncastillo cuenta con hasta seis iglesias de esta época de transición. Pasear por su judería, una de las mejor conservadas de la región, es un auténtico viaje al pasado gracias a las inscripciones y detalles epigráficos que aún se pueden leer en las fachadas de piedra arenisca.

No hay que pasar por alto la iglesia de Santa María, que cuenta con una portada esculpida considerada obra maestra del románico hispánico del siglo XII. Sus relieves muestran una riqueza de detalles profanos y sagrados que cautivan al historiador más exigente.

Daroca

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Protegida por una imponente muralla de más de cuatro kilómetros, la ciudad de Daroca se erige como un museo al aire libre que domina el valle del río Jiloca. Su legado mudéjar se manifiesta en torres y arcos de ladrillo visto que contrastan con la piedra de los templos góticos y renacentistas.

El monumento más singular es la Mina de Daroca, una obra de ingeniería hidráulica del siglo XVI diseñada para desviar las aguas de lluvia y evitar inundaciones. Un paseo por sus alrededores revela la magnitud del proyecto constructivo impulsado durante el reinado de Felipe II.

Anento

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Situado en un refugio del valle del río Aguallueve, el pequeño pueblo de Anento sorprende por el color rojizo de la tierra que tiñe sus casas de piedra y barro. El silencio solo se rompe por el murmullo del agua que brota de las fuentes naturales de la zona, creando un oasis verde en medio del paisaje árido del sur de Aragón.

A los pies del castillo del siglo XIV, la iglesia parroquial de San Blas esconde un retablo gótico de estilo internacional excepcional, atribuido al maestro Blasco de Grañén. Esta pieza del siglo XV conserva una policromía vibrante y es uno de los secretos artísticos mejor guardados de la zona.

Tarazona

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Esta ciudad episcopal situada a la falda de la mística sierra del Moncayo reúne un patrimonio mudéjar reconocido universalmente. Tarazona ofrece el contraste único de su catedral de Santa María de la Huerta, que mezcla el gótico de su planta con cúpulas mudéjares y una fachada renacentista de alto impacto visual.

El barrio judío con sus famosas casas colgantes sobre el acantilado y la antigua plaza de toros octogonal del siglo XVIII convierten este municipio en un mosaico histórico indispensable para entender la riqueza cultural de la provincia.

Belchite Viejo

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La memoria histórica se escribe sobre las ruinas de Belchite Viejo, un pueblo fantasma testigo mudo de uno de los episodios más crudos de la Guerra Civil española en 1937. El silencio recorre la calle Mayor y se cuela entre las bóvedas de la iglesia de San Martín de Tours, donde aún se aprecian detalles mudéjares de ladrillo mezclados con los impactos de la artillería.

La visita guiada a este espacio arqueológico contemporáneo permite comprender la fragilidad de la historia reciente y el esfuerzo por conservar unas estructuras que hablan de paz y reconciliación bajo la luz del atardecer.

Cómo organizar tu viaje por los pueblos de Zaragoza

Para disfrutar plenamente de estos enclaves históricos y de su arqueología del paisaje, se recomienda planificar una ruta de 5 a 7 días. Esto permite conectar las Cinco Villas al norte con el territorio del Moncayo y los valles del sur mediante las autovías A-2 y A-23, evitando prisas y optimizando el tiempo de desplazamiento entre cada yacimiento.

En cuanto a la gastronomía auténtica, es necesario alejarse de los menús turísticos y buscar las clásicas tabernas de pueblo donde se sirve el ternasco de Aragón de denominación de origen, acompañado de unas buenas migas aragonesas con uva o unas borrajas de la huerta del Ebro salteadas con ajos. Estos platos tradicionales, elaborados con materia prima de proximidad, reflejan perfectamente el espíritu de esta tierra áspera y generosa a la vez.

¿Estás preparado para cruzar los umbrales medievales de piedra caliza y descubrir los misterios que se esconden bajo las torres mudéjares más bellas de Aragón?