Una dent fósil revela el secreto del T. rex: ¿era de sangre caliente como un humano?

Nos han contado miles de historias sobre el T. rex, el depredador más temido de la prehistoria, pero siempre ha quedado un gran misterio: ¿era de sangre fría, como los reptiles actuales, o de sangre caliente, como nosotros? La ciencia ha trabajado durante décadas con conjeturas, pero ahora, un descubrimiento monumental podría cambiarlo todo, revelando un secreto que nadie esperaba.

Imagina que la clave para entender uno de los animales más impresionantes que ha pisado la Tierra reside en un fragmento minúsculo, una reliquia que permaneció oculta durante millones de años. Hoy, podemos anunciar que un diente fósil ha dado la respuesta definitiva a esta cuestión, y es absolutamente sorprendente: el T. rex tenía una temperatura corporal casi idéntica a la nuestra, de unos 36 °C.

Esta revelación no es fruto de una conjetura cualquiera. Un estudio imprescindible, publicado recientemente en la prestigiosa revista Science Advances, presenta la primera estimación directa de la temperatura del cuerpo del T. rex. Se trata de una proeza científica que ha requerido más de una década de perfeccionamiento y que abre una nueva ventana al pasado más profundo de nuestro planeta.

La química del esmalte registró la temperatura a la que se formó y, 66 millones de años después, la podemos leer. Es un auténtico termómetro del pasado.

El profesor Robert Eagle, geobiólogo de la Universidad de California en Los Ángeles y coautor del estudio, lo ha dejado claro: esta es la limitación más directa y menos complicada que se ha podido establecer hasta ahora sobre la temperatura corporal real de un T. rex. Para llegar a esta conclusión, los investigadores utilizaron dos fragmentos de dientes de Thomas, el T. rex, un esqueleto casi completo que se conserva en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles.

La técnica es tan innovadora como precisa: analizan señales químicas conservadas en el esmalte dental. Esta joya de la paleontología moderna utiliza los isótopos de carbono y oxígeno que se encuentran en el esmalte, los cuales forman enlaces que varían según la temperatura. Perforando y extrayendo solo unos pocos miligramos, los científicos pudieron leer la temperatura exacta a la que se formó aquel diente. Una auténtica solución a un enigma milenario.

Esta temperatura inusualmente alta para un reptil, si nos fijamos en sus «primos» modernos, no debería sorprendernos del todo. Los dinosaurios, de hecho, comparten un vínculo evolutivo con las aves, los animales más claramente de sangre caliente que conocemos. El T. rex se sitúa, pues, en un punto intermedio, más caliente que los reptiles pero ligeramente más frío que la mayoría de aves actuales. (Sí, nosotros también alucinamos con la precisión).

La vida del T. rex: un nuevo paradigma

Tener una estimación tan precisa de la temperatura corporal del T. rex abre un universo de nuevas hipótesis sobre su vida hace entre 69 y 66 millones de años. Como remarcó el profesor Eagle, era un organismo de cuerpo caliente, y eso impone nuevas limitaciones a lo que sabíamos sobre su comportamiento, fisiología y, sobre todo, cuánto alimento necesitaba para mantener un metabolismo tan activo.

Un T. rex de sangre caliente es un depredador con un metabolismo rápido, capaz de mantener un rendimiento energético durante períodos más largos de lo que podría hacer un animal de sangre fría. Pensemos, por ejemplo, en los cocodrilos: pueden correr distancias cortas, pero no mantienen el ritmo. Nuestro gigante prehistórico, en cambio, podría haber estado activo incluso en climas gélidos, como los que se han encontrado en las huellas fósiles de Alaska.

Esta capacidad de regular su temperatura le habría permitido habitar una amplia franja de América del Norte, desde lo que hoy es México hasta el Ártico. Esto lo convierte en un animal muy diferente de un reptil que toma el sol para calentarse, y lo sitúa como un depredador sin igual en su época, capaz de prosperar en casi cualquier ambiente.

Una técnica con futuro para nuestro conocimiento

Esta misma técnica ya se ha utilizado en otras especies antiguas, incluyendo otros dinosaurios, mamuts lanudos y megalodones, dándonos una imagen más clara de cómo estos animales extintos regulaban su temperatura. El próximo paso, según Eagle, es explorar los antepasados de los mamíferos, para descubrir cuándo surgió realmente la sangre caliente en su evolución. Sería un nuevo capítulo impactante en nuestro libro de la vida.

El hallazgo del diente fósil de Thomas, el T. rex, es un paso de gigante en la paleontología y refuerza la idea de que estos dinosaurios eran depredadores activos y dinámicos. De repente, una de nuestras criaturas más fascinantes se vuelve aún más compleja y fascinante. Esta información es imprescindible para cualquiera que quiera entender los secretos más profundos de nuestro pasado.

Ahora, la próxima vez que pensemos en el T. rex, ya no lo veremos como un reptil lento y de sangre fría, sino como un gigante activo, con un corazón que latía a una temperatura sorprendentemente familiar. ¿Cuántos otros misterios nos quedan por descubrir?