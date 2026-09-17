La Sagrada Familia abre sus puertas con 20,000 entradas gratuitas: descubre la icónica obra inacabada de España

La Mercè ya está aquí y, como cada año, Barcelona se transforma en el epicentro de una fiesta que nos conecta con nuestras tradiciones más queridas. Pero más allá de los conciertos y los castellers, hay un secreto muy bien guardado que muchos aún no conocen, y el tiempo para descubrirlo se agota a la velocidad de la luz.

¿Te imaginas entrar gratis al edificio más icónico y, quizás, más sorprendente de la ciudad? Este sueño se hace realidad porque la Sagrada Familia, la joya inacabada del modernismo, sortea nada menos que 20,000 entradas gratuitas. Sí, has leído bien, veinte mil oportunidades para vivir una experiencia que te cambiará la percepción de esta obra de arte universal.

Esta oportunidad única e imprescindible llega con las esperadas Jornadas de Puertas Abiertas, una iniciativa ya clásica que se celebrará los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre. Es un gesto generoso que busca acercar la basílica, un símbolo de Barcelona y uno de los edificios más impresionantes del mundo, a toda la ciudadanía, permitiéndonos ser testigos de la historia viva.

Como ya es tradición, esta propuesta, vinculada a las celebraciones de la Mercè, permite a miles de personas explorar el interior del templo y, lo que es más fascinante, ser testigos directos del estado actual de las obras. El recorrido programado incluye la impresionante fachada del Nacimiento, llena de simbolismo y vida, el vasto y luminoso interior de la basílica con sus columnas arbóreas, el Camino de la Liturgia, el interesante museo que recoge la historia de la construcción y la sobria pero impactante fachada de la Pasión.

Pero este año trae novedades que te dejarán boquiabierto (sí, nosotros también estamos impacientes por verlas). Entre los nuevos atractivos, se expondrán tres nuevas esculturas que estarán destinadas a la capilla de la Asunción. Podrás admirar las figuras de San José Oriol, San Roque y uno de los cuatro ángeles que un día coronarán la cúpula, sosteniendo el manto azul de la Virgen María, todas ellas en el patio de materiales.

Además, no te pierdas la exposición temporal «La fuerza de un sueño compartido», incluida en la programación especial del Año Gaudí. Es un viaje fotográfico cautivador por los momentos clave de la construcción del templo y, lo que es más importante, por las historias humanas detrás de cada piedra y cada diseño. Una oportunidad de oro para conectar con el alma de esta obra maestra.

Estas 20,000 entradas gratuitas son tu oportunidad definitiva para ver de cerca los progresos de una obra que define una ciudad. No la dejes escapar, mi consejo es que actúes ahora.

Un año clave para Barcelona y su icono

Estas jornadas de puertas abiertas no podrían ser más oportunas, ya que se celebran en un año especialmente simbólico para la Sagrada Familia y para toda la ciudad de Barcelona. Estamos conmemorando el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, con una programación de más de 1,500 actividades vinculadas al Año Gaudí y repartidas por todo el calendario. Una celebración que pone en valor el legado de un genio irrepetible.

Por si no fuera suficiente, la capital catalana ostenta este año el prestigioso título de Capital Mundial de la Arquitectura. Este reconocimiento, otorgado por la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), ha convertido la ciudad en la sede del Congreso Mundial de la UIA, treinta años después de haber acogido ya esta cita en 1996. Un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y su capacidad de inspirar al mundo.

Y la guinda del pastel, un hito que hemos visto en directo y que nos llena de entusiasmo, es la reciente coronación de la Torre de Jesucristo. Con ella, el templo ha alcanzado su altura máxima de 172.5 metros. Esto la convierte, ni más ni menos, en la iglesia más alta del mundo, superando gigantes como la catedral de Ulm, en Alemania. Un éxito arquitectónico colosal que nos acerca a la finalización de este sueño.

La solución para conseguir tu entrada (y no caer en el error fatal)

Pero ahora viene la parte imprescindible para nuestro bolsillo y nuestra curiosidad: ¿cómo conseguir una de esas entradas que literalmente volarán? La solución es sencilla, pero debes actuar rápido (muy rápido, de verdad, el tiempo es tu peor enemigo aquí). El secreto reside en la rapidez y la organización.

Debes inscribirte en el formulario habilitado en la web oficial de la Sagrada Familia entre el 14 y el 20 de septiembre. Atención: el plazo finaliza el día 20 a las 21h. Un error como olvidar esta fecha y hora límite podría dejarte sin esta oportunidad única de vivir el modernismo desde dentro. Márcalo en tu calendario con un círculo rojo ahora mismo.

Los afortunados ganadores recibirán una notificación personal y obtendrán cuatro entradas no nominales. Esto significa que si por algún motivo de fuerza mayor no puedes asistir, las puedes ceder a un amigo o familiar. Pero ni se te ocurra intentar la reventa: está totalmente prohibido y iría en contra del espíritu de esta iniciativa que busca acercar la cultura a todos.

En cuanto a las franjas horarias, serán principalmente entre las 16h y las 20h, excepto el sábado 26, que será de 15h a 18h. Es importante que tengas presente que una vez asignada tu hora, no se admitirán cambios de día ni de hora. Y sí, un detalle que no puedes pasar por alto: todos los visitantes a partir de los tres años necesitan su propia entrada para acceder al recinto.

En un año así, con tantos hitos históricos y celebraciones que nos conectan con el legado de Gaudí y el futuro de Barcelona, poder visitar la Sagrada Familia desde dentro es un regalo. No pierdas el tren de esta experiencia que te conectará con la historia, el arte y el futuro de una Barcelona que no deja de sorprender. ¿Estás preparado para formar parte de este momento histórico?