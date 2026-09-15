Qué ver en Madrid: 8 monumentos históricos imprescindibles

Madrid no es solo una capital vibrante de museos y gastronomía moderna. Bajo el asfalto de la gran urbe se encuentra un legado histórico fascinante que merece ser descubierto con ojos de cronista. Si planificas tu viaje y te preguntas qué ver en Madrid, la respuesta va mucho más allá de los circuitos turísticos de siempre. (Y sí, las piedras de esta ciudad nos hablan si sabemos cómo escucharlas de cerca).

Cada calle de la villa esconde capas de historia superpuestas, desde la fortaleza islámica original del siglo IX hasta el esplendor borbónico. Acompáñame en este viaje en el tiempo por el patrimonio madrileño.

Pero antes de comenzar la ruta, déjame revelarte un enigma. ¿Sabías que hay un fragmento de la cuna del antiguo Egipto intacto a pocos minutos del centro histórico? Prepárate para una excursión sorprendente.

1. El Templo de Debod

Se trata de un templo egipcio del siglo II a.C., un regalo del gobierno de Egipto en el año 1968 por la ayuda española a Nubia. Pasear entre sus sillares de arenisca original al atardecer es una experiencia mística. Sus inscripciones antiguas aún guardan el eco del culto a Amón.

2. El Palacio Real de Madrid

Esta joya barroca se alzó sobre las ruinas del antiguo Alcázar quemado en el año 1734. El diseño del arquitecto Filippo Juvarra destaca por su colosal fachada de piedra blanca de Colmenar. Si es tu primera vez en la capital, la suntuosidad de sus salas reales te dejará totalmente fascinado.

3. La Plaza Mayor: un lugar clave qué ver en Madrid

Diseñada por Juan de Herrera y Juan Gómez de Mora en el siglo XVII, este espacio fue el gran corazón de la Austria española. La fisonomía de ladrillo rojo y sus arcos de piedra evocan mercados medievales, ejecuciones de la Inquisición y grandes fiestas reales. (Fíjate en los detalles pintados de la Casa de la Panadería, son auténtico arte narrativo).

4. Los restos de la muralla árabe

Situadas al lado de la Cuesta de la Vega, estas piedras de sílex del siglo IX son la cuna fundacional del antiguo Mayrit. El emir Mohamed I eligió esta colina estratégica para vigilar el paso del río Manzanares. Un rincón de silencio arqueológico casi desconocido por los turistas de masas.

5. El Monasterio de las Descalzas Reales

Fundado en el año 1559 por Juana de Austria, este palacio renacentista alberga una colección de arte de un valor incalculable. Entre sus muros de clausura se respira el silencio sepulcral del siglo de oro. Un auténtico refugio de paz en medio del bullicio urbano.

6. El Museo del Prado

El edificio neoclásico de Juan de Villanueva, concebido originalmente como gabinete de historia natural, es un monumento sublime. Caminar entre las obras maestras de Velázquez o Goya es hacer arqueología del alma humana. Una visita indispensable que requiere calzado cómodo y mucha calma.

7. La Basílica de San Francisco el Grande

Este templo destaca por su cúpula monumental de 33 metros de diámetro, la cuarta más grande de la cristiandad occidental. Sus interiores albergan capillas decoradas por jóvenes artistas de la época como Goya. Un templo colosal de la arquitectura sacra que a menudo pasa desapercibido.

8. La Puerta de Alcalá

Construida por el célebre arquitecto Francesco Sabatini en el año 1778, fue la primera puerta de triunfo neoclásica construida en Europa después de la caída de Roma. Su piedra de granito da la bienvenida a los viajeros y sus muros aún guardan impactos de bala históricos.

@mundukos Y si solo tuviera un día en Madrid! Aquí mi propuesta aunque habrá quien se enoje! Y ya sé que Madrid es una ciudad de más días pero a veces solo la tomamos de escala larga así que aquí te doy los básicos para que optimices tu día. 👉Comienza en la Puerta del Sol para ver el Kilómetro Cero y el Oso y el Madroño. 👣 Camina hasta la Plaza Mayor. 🇪🇸Visita por fuera el Palacio Real de Madrid y la cercana Catedral de la Almudena. 🛍️Recorre la Gran Vía y la Plaza de España. 🌳Pasea por el Parque del Retiro y visita el Palacio de Cristal. 🌅Ve al Templo de Debod para uno de los mejores atardeceres de la ciudad. ⚽️ Si te gusta el futbol comienza con el tour oficial del Bernabeu tu día! #mundukos #madrid ♬ Youre So Fine – KØRP

Si tienes tiempo para explorar los alrededores de la provincia, te recomiendo conectar esta ruta urbana con el yacimiento de Complutum en Alcalá de Henares. ¿Qué secretos del Madrid antiguo estás deseando fotografiar primero bajo tu lente de viajero?